Støre dropper statsbudsjettet - takker ja til EU-toppene

VELGER EU: Statsminister Jonas Gahr Støre er invitert til et EU-toppmøte samme dag som statsbudsjettet legges fram. Nå har han valgt hvor han vil være den dagen. Foto: Stephanie Lecocq

Den 6.oktober skal Støre-regjeringen legge fram sitt aller første ordinære budsjett. I en tid med høy inflasjon og høye strømpriser.

Samme dag er Støre invitert til et todagers EU-toppmøte i Praha. Det er et EU-møte hvor europeiske naboer til medlemslandene er invitert.

– Vi planlegger for at Støre deltar den 6.oktober, opplyser Tale Jordbakke, statsekretær ved Statsministerens kontor til TV2 Nyheter.

På dagsorden står både høye energipriser og krigen i Ukraina. Meningen er at stats- og regjeringssjefene skal sitte sammen i grupper med 10-12 rundt hvert bord og diskutere løsninger på Europas problemer.

Dropper budsjettdagen

– Hele Europa står i en energikrise som følge av krigen i Ukraina. Det er i Norges interesse å jobbe tett sammen med våre europeiske allierte for å finne gode løsninger, sier Jordbakke.

Hun understreker at Norge for tiden et den største leverandøren av gass til Europa.

– Det er derfor naturlig at vi er til stede når europeiske ledere diskuterer tiltak for å løse energikrisen. Derfor reiser statsministeren til Praha for å møte ledere fra hele Europa, både i og utenfor EU.

Statsbudsjettet legges fram av finansminister Trygve Slagsvold Vedum, samme dag som toppmøtet starter.

Ideen til dette nye formatet for samarbeid i Europa kommer fra Frankrikes president Emmanuel Macron. Under debatten om EU-søknadene til Ukraina, Georgia og Moldova foreslo Macron en europeisk politisk «klubb» for ikke-medlemmer. Ukraina og Moldova er invitert inn som kandidatland i EU.

Både Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Tyrkias president , Recep Tayyip Erdogan er invitert. Det er spekulert i om Zelenskyj vil dra ut av Ukraina for første gang til dette toppmøtet.

Møtet foregår i Praha, fordi Tsjekkia har formannskapet i EU dette halvåret. Neste halvår er det Sverige som skal lede EUs råd.