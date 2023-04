Støre: – Dette har vi vært lite flinke til

De høye strømprisene har blitt en stor utfordring for Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet.

I podkasten Fredrik og Kadafi forteller statsministeren at han forstår folks utålmodighet og misnøye med måten myndighetene har håndtert strømkrisen på. Spesielt gjelder dette kommunikasjonen.

– Når det kommer sånne endringer, skal vi både beskrive problemene og løse dem, sier Støre.

– Men det første har vi vært for lite flinke til. Vi skal være med på å beskrive det folk opplever. Vi må jobbe bedre, konkluderer han.

Støre legger vekt på at en del av de store problemene som gjør at mange velgere sliter mer økonomisk nå enn tidligere, ville vært der uansett hvem som satt med regjeringsansvar.

– Vi overtok i midten av oktober 2021. Da hadde strømprisene begynt å gå opp. Og så kom pandemien tilbake, og så kom krigen og inflasjonen og den økte renta. Alt dette er ting som ikke skyldes vår politikk,

– Stille i båten

Arbeiderpartiet har stupt på målingene siden de tok over regjeringsmakten sammen med Senterpartiet etter stortingsvalget i 2021.

I Kantars marsmåling for TV 2, fikk partiet kun 16,5 prosent. På aprilmålingen fikk partiet en liten oppsving – til 18 prosent.

– Målingene er for lave, erkjenner Støre.

KREVENDE: Regjeringssamarbeidet med Senterpartiet har vært krevende for Arbeiderpartiet. Foto: Gorm Kallestad

Statsministeren peker på strømkrisen som en av hovedutfordringene.

Høyre er nå nesten dobbelt så store som Arbeiderpartiet, og Støre sier at opposisjonen kan sitte helt stille i båten.

– Vi må føre en trygg politikk, og jeg må tåle at målingene er som de er, sier statsministeren, og understreker at han fortsatt har stor tro på at de fører en riktig politikk, selv om mange er misfornøyde.

Nestlederbråk

– Jeg skjønner folks utålmodighet. Det er krevende med slike målinger, men det er et veldig pågangsmot i organisasjonen.

FØR BRÅKET: Partileder Jonas Gahr Støre t.v, partisekretær Kjersti Stenseng, Hadia Tajik og Trond Giske på Arbeiderpartiets landsmøte i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Pedersen, Terje

I podkastintervjuet snakker Støre også om nestlederbråket Arbeiderpartiet har slitt med de siste årene, og mener at dette har bidratt til å svekke partiet.

Han mener at all støyen har ført til å ta vekk noe av fokuset fra andre saker. I 2018 trakk Trond Giske seg som nestleder etter at det var kommet inn flere varslingssaker om hans oppførsel.

I mars 2022 gikk Hadia Tajik av som følge av bråk rundt bruk av en av Stortingets pendlerboliger.