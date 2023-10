Støre: Bistanden til palestinerne må fortsette

Da statsministeren redegjorde om situasjonen i Israel og Palestina for Stortinget, var han klar på at Hamas er en terrororganisasjon, bistanden til Gaza og til sivile må fortsette og at Norge er mot en blokade av Gaza.

Mandag trakk EU tilbake en midlertidig frys av bistandsmidler til palestinerne etter Hamas' angrep på Israel lørdag. Onsdag redegjorde Jonas Gahr Støre for situasjonen i Israel og Palestina for Stortinget. Mens meldinger strømmer inn om flere trefninger og en stadig mer desperat situasjon for familier i Gaza, gikk Støre på talerstolen.

Følg situasjonen i Israel/Palestina her.

– Kan ikke straffe det palestinske folk

Støre beskriver Hamas som en terrororganisasjon. I talen fra Stortinget beskrev han angrepene mot Israel på lørdag som terror og krigsforbrytelser. Han presiserte etterpå at dette innebærer at Hamas er en terrororganisasjon.

TERROR: Alle på talerstolen var enige om at Hamas angrep på Israel, og spesielt massakeren mot en festival, er terror. Foto: Jack Guez / AFP / NTB

– Jeg har fra første stund, når jeg har kommentert denne saken sagt at dette er terror mot Israel. Og la meg gjøre dette helt klart. En organisasjon som har planlagt, gjennomført og tatt ansvar for slike terrorhandlinger må kunne karakteriseres som en terrororganisasjon. Punktum finale, sa han.



Samtidig understreket han at det er Hamas som har ansvaret for angrepet. Ikke den palestinske befolkningen eller de palestinske selvstyremyndighetene.

– I denne stund kan vi ikke straffe det palestinske folket for Hamas ugjerninger. Det ville være å gjennomføre en kollektiv avstraffelse av et helt folk, sa Støre.



BAKTEPPE: Situasjonen som utspiller seg på Gaza rammer sivile hardt. Alle støtter Israels rett til å forsvare seg fra talerstolen, men ingen støtter at sivile skal rammes. Foto: Mohammed Abbed / AP / NTB

– Vi støtter ikke en blokade av Gaza

Mens Støre står på talerstolen er to millioner mennesker fanget i Gaza. Luftangrepene pågår for fullt.

Støre peker også på at den enste veien ut av Gaza, grenseovergangen ved Rafah til Egypt, er bombet av Israel. Strøm og vann er kuttet og de sivile lidelsene er store.

Støre er tydelig på at Norge er enige i av våpentilførsel til Gaza og Hamas må hindres, men det kan ikke gjøres med en blokade.

– Å kutte hjelp vil føre til en forverret situasjon for de som må flykte fra Gaza, sier han.



Norge er til stede med flere organisasjoner som kan bidra med humanitær hjelp. FN og Røde Kors har signalisert at de vil yte bistand i fortsettelsen. Norge er også i tett kontakt med FN og EU, og har etablert mange kontakter med parter og aktører.

Solberg: Vil ha kritisk gjennomgang av bistand

Også Erna Solberg er tydelig på at vi ikke må skjære alle palestinere over en kam i sitt innlegg. Høyre vil ha en kritisk gjennomgang av all bistand til Palestina. Det viktige er at støtten ikke går til Hamas.

– Samtidig må vi bidra med nødhjelp på begge sider av konflikten, sier hun.



Hun understreker at en gjennomgang ikke er det samme som å stoppe bistand til palestinske selvstyremyndigheter på Vestbredden. Det er ikke noe likhetstegn mellom Hamas og selvstyremyndighetene og palestinske sivile.

– Det er viktig at vi ikke skjærer alle palestinere over en kam, sier hun.



KRITISK: Gjennomgangen av bistanden er viktig for Solberg. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Senterpartiet: – Israel må følge folkeretten

Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad, hadde en klar oppfordring:

– Israel har rett til å forsvare seg, sa hun.



Samtidig var hun opptatt av at Israel må følge folkeretten og at sivile må forskånes.

– Men Senterpartiet som parti har ikke noe problem med å slå fast at Hamas er en terrororganisasjon. Samtidig er det grunn til å understreke at Hamas ikke er det samme som det palestinske folket eller den palestinske selvstyremyndigheten, sa Arnstad.

Hvordan bistanden til sivile som er fanget i en krigssone vil se ut fremover, må vi vente på. Situasjonen er kaotisk, og det kan by på utfordringer å få nødhjelpen fram til sivile uten at noen forsyninger ender opp hos Hamas.

Parlamentarisk leder i SP Marit Arnstad under trontaledebatten på Stortinget onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Støre uttrykte også stor bekymring for den ustabile verdenssituasjonen med to kriger: Både i Ukraina og i Midtøsten. Det skaper en global ustabil situasjon, og skaper enda større utfordringer for verden i møte med en vanskelig økonomisk situasjon og klimautfordringer vi må håndtere i et internasjonalt fellesskap.

Men for øyeblikket har nødhjelpsorganisasjoner som er til stede i Gaza og i andre rammede områder fått vite at de fortsatt skal få støtte, og at det ikke er noe flertall for å fryse bistanden, slik enkelte andre land og aktører har tatt til orde for.