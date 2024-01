Støre ber Kjerkol bidra til mer åpenhet – det vil hun ikke

SLÅR FLOMLYSET AV: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol delte onsdag ut pirsen for årets demensvennlige samfunn hos Nasjonalforeningen for folkehelsen. Foto: Erik Edland / TV 2

Ingvild Kjerkol anklages for juks:

Helseminister Ingvild Kjerkol vil ikke be Nord universitet om å åpne granskingen av hennes masteroppgave for offentligheten eller pressen.

Det fremgår i et svar TV 2 har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet.

«Vi viser til Nord Universitet i dette spørsmålet og har utover det ingen kommentar», skriver Kjerkols politiske rådgiver Per Anders Torvik Langerød i en e-post til TV 2.

Taus Kjerkol

Siden lørdag har Ingvild Kjerkol ikke villet stille til et eneste intervju og svare på de nå over 50 eksemplene på tekstlikhet i hennes masteroppgave.

Forespørselen fra TV 2 ble sendt etter et intervju med statsminister Jonas Gahr Støre mandag.



Der slo Støre fast at han har en forventning om at Kjerkol vil gjøre det hun kan for å unngå hemmelighold i saken.

Støre vil ha åpenhet

– Nord universitet unntar saksbehandlingen fra offentlighet. Vil du oppfordre din helseminister til å bidra til at mediene og offentligheten får innsyn i saksbehandlingen?

– Jeg forstår at det er en del av det regelverket universitetene har, men slik jeg kjenner Ingvild Kjerkol i denne saken, tror jeg hun bidrar til så mye offentlighet som mulig i denne saken. Så det er spørsmål hun får svare på.

FORSVARER KJERKOL: Statsminister Jonas Gahr Støre, her under mandagens pressekonferanse om masteroppgaven til helseminister Ingvild Kjerkol. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Mandag fortalte universitetet at de vil holde granskingen unna offentlighet.

– Vi behandler denne saken på ordinært vis og saksbehandlingen vil bli unntatt offentlighet, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk til TV 2.



TV 2 har også bedt Nord universitet forklare hvorfor de mener det er riktig å unnta undersøkelsene av jukseanklagene mot Kjerkol fra innsyn.

I en epost svarer kommunikasjonssjef Andreas Førde dette:

«I enhver sak som gjelder mistanke om fusk ved eksamen vil det i henhold til gjeldende retningslinjer bli utarbeidet en rekke dokumenter som underlag for selve beslutningen. Disse dokumentene vil etter sin natur inneholde opplysninger som er taushetsbelagte etter offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13. Følgelig vil disse unntas fra offentligheten. Avhengig av hvilke dokumenter som blir utarbeidet, vil også andre hjemmelsgrunnlag være aktuelle» skriver universitet, og legger til:

«Dokumenter i denne saken vil også være dokumenter i saken til statsrådens medstudent. I likhet med behandlingen av andre studentsaker og med hjemmel i det aktuelle lovverket er vi som universitet varsom med deling av opplysninger ut over de som alt er offentlige.» avslutter Nord universitet.