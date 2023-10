Støre begrunnet Huitfeldt-sparking med Erna Solberg-saken

OSLO 20230412 Jonas Gahr Støre utfordres om reiser, gaver og skatt etter et opphold i London med kostnad på flere titalls tusen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Overfor Anniken Huitfeldt skal statsminister Jonas Gahr Støre ha pekt på situasjonen Ap står i med Erna Solbergs aksjeskandale som en årsak til at hun sparkes som utenriksminister, ifølge TV 2s kilder.

Ifølge TV 2s kilder skal Anniken Huitfeldt ha oppfattet det som at Støre mener hun må gå som en strategisk manøver for å få Erna Solberg til å gå av som partileder i Høyre, forteller TV 2s kilder.

Støre mener, ifølge TV 2s kilder, at innholdet i Huitfeldt sin habilitetssak er uendret fra hun selv gikk ut med nyheten om den i august.

Fikk sparken fredag

Likevel valgte han fredag å ringe Huitfeldt og gi henne sparken som utenriksminister. Mandag klokken 11 byttes hun ut i et ekstraordinært statsråd på Slottet med nåværende klima- og miljøminister og tidligere utenriksminister Espen Barth Eide, ifølge TV 2s kilder.

TV 2 kan nå fortelle flere detaljer om samtalen mellom Jonas Gahr Støre og en av Aps mest sentrale og mektigste politikere de siste 30 årene, Anniken Huitfeldt.

Huitfeldt har vært utenriksminister siden Støres regjering tiltrådte i 2021, hun var barne- og likestillingsminister 2008–2009, kulturminister 2009–2012 og arbeidsminister 2012–2013 i Jens Stoltenbergs andre regjering, stortingsrepresentant for Akershus siden 2005, medlem av det mektige sentralstyret i Ap gjennom 25 år fram til mai i år og leder av AUF fra 1996 til 2000.

Støre-grunn 1: Skadet Aps valgkamp

I samtalen skal Støre ha trukket fram to begrunnelser for å forklare hvorfor han nå velger å sparke Huitfeldt – midt i en svært dramatisk og alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon i verden med krig både i Ukraina og Midtøsten.

JOBBET HELE HELGEN: Utenriksminister Anniken Huitfeldt har jobbet nærmest døgnet rundt denne helgen, som er hennes siste som utenriksminister, som følge av situasjonen i Midtøsten. Her fra intervjuer med NRK og TV 2 søndag ettermiddag. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Den ene grunnen Støre skal ha pekt på var at Støre mente habilitetssakene skadet Arbeiderpartiets valgkamp. Støre har i møter med sentralstyret og partiets stortingsgruppe denne uken slått fast at han mener habilitetssakene til Anniken Huitfeldt, Anette Trettebergstuen og Tonje Brenna forhindret Ap fra å snakke om politikk i valgkampen.

Støre-grunn 2: Erna Solberg

Den andre grunnen Støre skal ha trukket fram, og som mange i Arbeiderpartiet nå reagerer sterkt på, er Høyre-leder Erna Solberg.

Støre skal, ifølge TV 2s kilder, ha sagt at Erna Solbergs aksjeskandale har endret situasjonen for Anniken Huitfeldt. Det er nye toner fra Ap-lederen:

– Anniken har beklaget feilen hun har gjort. Basert på opplysningene som har kommet fram, har jeg tillit til Anniken som statsråd, sa Støre da Huitfeldt sprakk sin aksjeskandale i august.

– Ser du noen likheter mellom Solbergs sak og Anniken Huitfeldts?

– Alle saker har sin egen karakter, og jeg mener at saken til Huitfeldt er grundig opplyst, svarte Støre på spørsmål fra TV 2 under Aps landsstyremøte 25. september.

Mente Huitfeldt hindret Erna-kritikk

Fredag skal Støre ha gitt uttrykk for at han mener Huitfeldts avgang vil legge ytterligere press på Erna Solberg inn mot den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen 7. november, ifølge TV 2s kilder.



Videre skal han ha gitt uttrykk for at så lenge Huitfeldt ble sittende som utenriksminister gjorde det det vanskelig for Ap og Støre selv å kritisere Erna Solberg i hennes sak, forteller TV 2s kilder.

TV 2 har gjentatte ganger gjennom helgen møtt Anniken Huitfeldt til intervjuer om den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Midtøsten og da benyttet anledningen til å stille å spørsmål rundt Støres sparking av henne.

Til alle spørsmål har Huitfeldt svart det samme:

– Det har jeg ingen kommentarer til.

Statsminister Jonas Gahr Støre er gjort kjent med opplysningene i denne saken.

– Dette har vi ingen kommentar til, sier hans statssekretær for presse, Kristoffer Thoner, til TV 2 søndag kveld.