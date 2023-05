To dager før Arbeiderpartiets landsmøte, maler Helga Pedersen et mørkt bilde av situasjonen i partiet. Nå slår statsminister Jonas Gahr Støre tilbake.

Tana-ordfører Helga Pedersen sparte ikke på kruttet under sin 1. mai-tale. Den tidligere nestlederen erklærte krise i egne rekker:

– Det er tid for selvransakelse. Vi må erkjenne at partiet er i krise. Vi må møte befolkningen med ydmykhet og respekt, og lytte til det folk prøver å si til oss gjennom meningsmålingene, sier hun.



Pedersen viste blant annet til en rekke svake Ap-målinger den siste tiden. Samtidig har intern uro preget partiet: Søndag trakk Pedersen seg som kandidat til å bli Aps partisekretær, til tross for at et overveldende flertall ønsket seg henne til stillingen.

FLAGGER: Ordfører og tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen hang opp flagg og pyntet klart til 1. mai-feiring på Miljøbygget i Tana bru i Finnmark mandag ettermiddag. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Etter det TV 2 erfarer skal dette ha skjedd etter press fra Jonas Gahr Støre, noe statsministeren selv avviser.

– Vi kan ikke vente på at velgerne skal forandre seg; at det én dag plutselig skal gå opp et stort lys for folk og at de strømmer tilbake til partiet. Det er Arbeiderpartiet som må forandre seg, sa Pedersen.



Støre slår tilbake

Kort tid etter at Pedersen var ferdig på talerstolen i Tana, slår Støre tilbake mot krise-erklæringen:

– Det er ikke jeg enig i, sier statsministeren til TV 2.

Støre har selv møtt flere partimedlemmer på 1. mai, og opplever et stort engasjement i partiet.

– Vi er i en tid med kriser og vi har lave målinger, men kan også vokse på de målingene. Det engasjementet jeg har sett i dag, gir meg tror på at vi kan vokse, sier Støre.

TURNÉ: Støre har truffet flere partimedlemmer 1. mai, her fra Gjøvik. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Støre viser til det han mener Ap har oppnådd i regjering som bevis på at Pedersens krise-kommentar ikke stemmer:

– Vi sitter i regjering i Norge, får gjennomslag for politikk som får folk i arbeid og styrker velferden. Vi stiller opp for et Ukraina som opplever krig, så nei - det er jeg ikke enig i.

Klar for debatt

I sin oppsiktsvekkende tale, ba Tana-ordføreren partiet skape rom for at folk vil ta på seg verv og at folk kan være uenige. Hun advarte mot at Arbeiderpartiet kunne fremstå mer som en tilskuersport enn en deltakersport.

– Jeg her helt enig i at det skal være en deltakersport. Se rundt i landet, vi stiller til valg i hele landet. Vi har et økende antall kvinner på listene våre, vi har et landsmøte med delegasjoner fra hele landet - hvis ikke det er deltakelse, så vet ikke jeg, svarer Støre.

Intern uro og svake målinger til tross – statsministeren gleder seg til landsmøtet:

Ja, jeg gleder meg veldig, sier Støre, som understreker at han ser frem til diskusjoner med egne partimedlemmer:

– Det er derfor jeg er med i dette partiet og på dette laget, jeg tror på ideene og liker debattene.