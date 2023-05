ARBEIDER: Om få dager starter Aps landsmøte i Oslo. Jonas Gahr Støre tok turen til Innlandet på arbeidernes dag 1. mai. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I går kunne TV 2 fortelle at 22 prosent av Aps velgere ønsker Kjersti Stenseng som partisekretær. Samtidig svarer hele 50,9 prosent at Helga Pedersen burde blitt valgt til partisekretær.

Undersøkelsen er gjort av Kantar for TV 2.

– Jeg tenker at meningsmålinger forteller mye rart, sier statsminister Jonas Gahr Støre.



Støre innrømmer samtidig at han hadde en telefonsamtale med Tana-ordfører Helga Pedersen, før hun søndag gikk ut og sa at hun ikke lenger ville stille til en eventuell kampvotering om partisekretær-vervet i partiet.

1. MAI-VAFLER: Jonas Gahr Støre besøker Arbeidersamfunnet i Gjøvik. Foto: Jonas Been Henriksen

Ringte på grunn av spekulasjoner

– Jeg synes at det var riktig at jeg hadde en samtale med henne i forkant av landsmøtet når det var snakk om at hun skulle stille, men jeg deler ikke innholdet i samtalen. Den var god, vi kjenner hverandre godt og kan snakke godt sammen, sier Støre.

– Hvorfor ringte du Pedersen?

– Fordi mediene opererte med spekulasjoner om at hun skulle stille. Det var ikke noe jeg hadde hørt noe direkte om, og da synes jeg det var rimelig at jeg fikk høre direkte om det. Vi pratet om det partiet står foran, det vi alle ønsker å bidra til.

Ifølge kilder til TV 2 skal innholdet i samtalen med Støre ha ført til at Pedersen droppet å stille til kampvotering.

– Føler du at du presset henne?

– Nei, det gjorde jeg overhodet ikke. Vi kjenner hverandre godt og snakker godt sammen, og så synes jeg at forklaringen hun har gitt om det som har ledet til hennes avgjørelse står seg godt.

Støre sier at han har full tillit til innstillingen valgkomiteen har lagt frem, der det anbefales at nåværende partisekretær Kjersti Stenseng fortsetter i posisjonen.

LILLEHAMMER-APPELL: Støre holder appell for de fremmøtte tilhørerne i Lillehammer. Foto: Jonas Been Henriksen

– Forholder meg til enstemmig innstilling

Nåværende partisekretær Kjersti Stenseng, som er innstilt som ny partisekretær, mener selv hun har bred støtte.

1. mai: Mens Støre hadde tatt turen til Stensengs hjemfylke, var hun selv i Harstad for å holde tale på arbeidernes dag. Foto: Simen Larsen / HT Media

– Først og fremst forholder jeg meg til at det har vært en demokratisk prosess i vårt parti, at det er en enstemmig innstilling fra valgkomiteen og at det er landsmøtet som er suveren til å bestemme det, sier hun.

– Da Helga Pedersen trakk seg i går sa hun at hun trodde hun hadde en rimelig sjanse, hvordan forholder du deg til det når du stiller til en ny periode som partisekretær?

– Jeg har ikke tenkt å kommentere det. Jeg forholder meg til at det ligger en enstemmig innstilling på bordet og at det er landsmøtet som skal bestemme det, og så er jeg topp motivert for å ta fatt på jobben videre hvis landsmøtet vil det, sier Stenseng.

– Både Støre og andre i partiet har sagt at de ønsker fornyelse når en ny ledelse skal velges på landsmøte. Representerer du den fornyelsen tenker du?



INNSTILT: Kjersti Stenseng sier hun opplever å ha bred støtte for vervet som partisekretær Foto: Simen Larsen / HT Media

– Jeg mener at summen av både partiledelse og sentralstyret som nå er innstilt, er en god blanding av fornyelse og kontinuitet. Det er godt mangfold i hele sentralstyret og ledelsen, så jeg tror at vi i sum er godt skodd for å gjøre den jobben som står framfor oss, sier Stenseng.



I tillegg til Stenseng er Tonje Brenna og Jan Christian Vestre innstillt som nestledere, sammen med Støre som partileder.

Den nye partiledelsen skal velges formelt på Aps landsmøte, på fredag.