I en samtale med valgkomiteen ble Jonas Gahr Støre spurt om hvordan han vil stille seg dersom komiteen bestemmer seg for å vrake dagens nestleder Bjørnar Skjæran (56), og isteden velge inn Jan Christian Vestre (36) til partiledelsen. Støre hadde ingen innvendinger, ifølge TV 2s kilder.

POPULÆR I AP: Næringsminister Jan Christian Vestre, her fotografert på bedriftsbesøk hos Sparebank1 SR-bank i Stavanger mandag. Foto: Aage Aune / TV 2

Det har oppstått en svært vanskelig og dramatisk situasjon i valgkomiteen som skal velge ny ledelse i Arbeiderpartiet.

Som TV 2 kunne fortelle tidligere onsdag kveld er situasjonen fastlåst, og det er vanskelig å få komiteens medlemmer til å endre sine posisjoner, ifølge TV 2s kilder.

Onsdag kveld meldte Dagbladet at valgkomiteen har besluttet å vrake Bjørnar Skjæran som nestleder og innvelge næringsminister Jan Christian Vestre. Ifølge avisen skulle dette ha skjedd etter at partileder Jonas Gahr Støre personlig grep inn for å kaste sin egen nestleder.

TV 2s kilder forteller derimot at komiteen ikke har endelig avklart hva som skal skje med Skjærans fremtid i Ap-ledelsen, men at den heller mot å ville ta inn Vestre isteden.

Skjæran, som er fra Lurøy i Nordland, har vært nestleder i Ap siden 2019. Han kom inn som erstatter etter at Trond Giske gikk av som nestleder året før.

Derfor kontaktet valgkomiteen Jonas Gahr Støre direkte for å forhøre seg om hvordan han vil stille seg til en vraking av dagens nestleder til fordel for Vestre, ifølge TV 2s kilder.

Støre skal i samtalen ha sagt at han ikke har noen innvendinger mot et slikt valg, får TV 2 opplyst.

Støre har tidligere vært svært tydelig overfor valgkomiteen på at han ikke legger seg opp i deres arbeid, og at han overlater fullt og helt til komiteen å finne ut hvem som skal utgjøre ledelsen og en løsning som kan samle partiet.

PÅ VEI UT? Nestleder og fiskeriminister Bjørnar Skjæran. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

TV 2 skrev tidligere i kveld at det var tillyst et møte i valgkomiteen onsdag, men dette møtet skal være flyttet til torsdag.

Det er uklart hva som nå vil skje videre. Med Skjæran ute av ledelsen oppstår en situasjon i Ap som, med unntak av ett år i 2018-19, ikke har skjedd siden 1992:

At Ap står uten en eneste person med bosted nord for Dovre i partiledelsen.