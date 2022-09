Støre åpen for gassrabatt til EU: – En krigsøkonomi

PRISDISKUSJON: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holdt torsdag et møte med de største gassprodusentene på norsk sokkel for å diskutere EUs ønske om lavere pris på gassen. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Støre og olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) holdt torsdag formiddag et møte med Equinor, Aker BP og Vår Energi ved Statsministerens kontor for å diskutere EUs ønske om lavere priser på gass fra Norge.

Selskapene er de tre største produsentene på norsk sokkel.

Etter møtet sier Støre at Norge og EU har en felles interesse i å få kontroll over prisgaloppen.

KRIGSØKONOMI: Statsminister Jonas Gahr Støre (t.h.) frykter at EU skal bli nødt til å stenge industrianlegg til vinteren på grunn av gassmangel. Her er han sammen med olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) etter et møte med de største gassprodusentene på norsk sokkel. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Det er i Norges interesse at disse markedene stabiliseres. Det er ikke i Norges interesse med disse voldsomme pristoppene på gass, sa han.

«En krigsøkonomi»

Statsministeren understreker at Europa nå kan gå en svært vanskelig vinter i møte.

– Det mine europeiske kollegaer snakker om nå, er en krigsøkonomi, sier han.

Den store frykten er at leveransene av gass fra Russland skal forsvinne helt. I sommer var leveransene om lag 70 prosent lavere enn normalt. Konsekvensen kan bli streng rasjonering, inkludert stenging av industrianlegg.

– Når man har mindre, så må man bruke mindre. Det er ganske brutalt, sier Støre.

Selskapene vil ha garantier

Onsdag ble det kjent at Norge og EU er blitt enige om å nedsette en felles arbeidsgruppe for å gå dypere inn i spørsmålene.

UNIONENS TILSTAND: Onsdag holdt EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sin årlige tale til EU-parlamentet om unionens tilstand. Der kunngjorde hun at Norge og EU er blitt enige om å nedsette en egen arbeidsgruppe «som skal se på spørsmålet om hvordan vi kan senke gassprisen på en fornuftig måte». Foto: Jean-Francois Badias / AP / NTB

Støre sier nå at det var Norge som tok initiativ til dette.

Ifølge ham er hovedsporet i dialogen hvordan langsiktige gasskontrakter kan bidra til å få prisene ned.

— Det er en antakelse om at langsiktige kontrakter kan fjerne de veldig høye toppene som vi har nå, og få det ned på en avtalt pris over lengre tid. Men dette er krevende forhandlinger, sier han.

Et kjernespørsmål er hvilke garantier og hvilken risikoavlastning selskapene trenger for å kunne inngå slike kontrakter, supplerer Aasland.

Dette bekreftes av styreleder Øyvind Eriksen i Aker BP.

— Aker BP ønsker å inngå langsiktige kontrakter. Spørsmålet er hvem som er motpart. På dagens prisnivå er det en for stor risiko å ta for de fleste private aktører, sier han.

EU utreder pristak

EU-kommisjonens holdning har vært at forhandlinger er beste vei å gå for å få ned prisen på gass fra partnerland som Norge – da gjerne ved at EU-land forhandler i fellesskap.

Men kommisjonen utreder også et pristak på gass. Det bekreftet EUs energikommissær Kadri Simson i EU-parlamentet tirsdag.

– Vi fordyper også vår analyse av hvordan et horisontalt pristak på all gass som importeres til Europa, kunne fungert, og hvilke implikasjoner det vil ha, sa Simson.

SKRUR IGJEN KRANEN: Et gassmottak i Ungarn. I sommer var leveransene av gass fra Russland til EU om lag 70 prosent lavere enn normalen. Nå frykter EU at Russlands president Vladimir Putin skal strupe leveransene helt til vinteren. Foto: Bela Szandelszky / AP / NTB

Kommisjonen har allerede foreslått et slikt pristak på gass fra Russland, men saken har splittet EUs medlemsland.

Støre sier til TV 2 at EU ikke har tatt opp forslaget med Norge.

– Jeg har ikke hørt om det som et forslag, og det var heller ikke blant det som EU-kommisjonens president la fram i går, sier han, med henvisning til kommisjonssjef Ursula von der Leyens årlige tale om unionens tilstand.

– Fra vår side så sier vi at vi lytter og diskuterer hva som måtte være av forslag som kommer. Men dette er ikke noe som er blitt presentert for oss.