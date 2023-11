Støre: – Ansvaret ligger hos meg

Arbeiderpartiet er samlet på Gardermoen for å legge strategien for veien videre. Partilederen peker på tre grunnen til valgnederlaget.

I løpet av to dager skal veien videre for Arbeiderpartiet diskuteres på Gardermoen.

En intern gjennomgang av valgnederlaget har resultert i et dokument som skal danne grunnlag for debatten på strategisamlingen.

TV 2 har tilgang til dokumentet, som blant annet sier at ­« I en tid der en rekke kriser skaper uro og utrygghet hos folk, har ikke Arbeiderpartiet lykkes med å gi den tryggheten som er særlig nødvendig i en urolig tid. »

I dokumentet står det at «Partiets ledelse bærer et særlig ansvar for dette.»

Det stiller partileder Jonas Gahr Støre seg bak på talerstolen.

– Ansvaret ligger hos meg. Det er et ansvar jeg tar på det aller største alvor.

TAR ANSVAR: Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre (Ap) på talerstolen til Arbeiderpartiets strategisamling. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

– Ikke alt ble gjort rett

Statsministeren fortsetter med å si at han vil gjøre alt han kan fra sent til tidlig for å løfte laget og justere kursen.

– Vi kommer til å komme tilbake, og vi skal vise hvordan, sier Støre, og får applaus fra salen.

Støre mener partiet lå for lavt da de gikk inn i den intensive valgkampen i august, og sier at veksten kom for sent.

Han peker på tre årsaker til dette.

– Folk har fått dårligere råd, og de gir oss et politisk ansvar for delvis at det har blitt slik, og delvis for at vi ikke har ordnet opp i det.

Den andre årsaken ifølge Støre er at de har de har fattet noen valg som har vært «nødvendige, men upopulære.» Han peker blant annet på den såkalte lakseskatten og elektrifisering av Melkøya.

– Krevende beslutninger i en krevende tid. Og ikke alt gjort rett, la oss være ærlige.

– For det tredje, vi har ikke vært tett nok på folks hverdagsliv når vi har utviklet politikken vår. I stedet har utenom-politiske saker tatt oppmerksomheten.

Han sier at undersøkelsene deres sier at habilitetssakene som rammet partiet bidro til valgnederlaget.

SPARKET: Anniken Huitfeldt måtte gå som utenriksminister etter habilitets-rot. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

– Vi har hatt vår andel av kriser. Det skal jeg ikke bruke tid til å snakke om. Men dette skal jeg si veldig klart; vi har et felles ansvar for å få slutt på det. Velgerne skal se at vi er opptatt av dem, og ikke oss selv.



– Ferdig snakka.

– Jeg er meg selv

Gahr Støre møter pressen i pausen etter talen.

– Du sa i talen at ansvaret ligger hos deg. Hvilke konsekvenser får det?



– Jeg skal lede laget til å gå grundig gjennom hvordan dette valget var, hvilke lærdom vi må trekke. Jeg har selvfølgelig et overordnet ansvar for politikken, men jeg skal ha med et stort lag, og vi skal gå videre sammen, sier Gahr Støre.

Han sier at han tror folk mener han gjorde det bra i de debattene han stilte opp i, men at ledelsen får en midt-på-treet-tilbakemelding.

– Er det noe med din egen lederstil du bør gjøre annerledes framover?

– Jeg er meg selv, folk kjenner meg veldig godt, og jeg ble enstemmig valgt som leder på landsmøtet bare for noen måneder siden. Det er der de beslutningene blir tatt. Og så tror jeg folk ser at jeg står på for partiet o for landet som statsminister i en krevende tid.

Foto: Christian Roth Christensen/TV2

– Noen mener vi kunne gjort en bedre jobb

Næringsminister og nestleder Jan Christian Vestre (Ap) sier at alle er nå klar for å ta ansvar, og at velgerne kommer til å se at partiet nå tar grep.

– Først og fremst så har tilbakemeldingene handlet om det politiske prosjektet og kommunikasjonen rundt det. Og så er det noen som mener partiledelsen har gjort en god jobb, og andre mener vi kunne gjort en bedre jobb.

Han understreker at partiet jobber med å få ned inflasjonen, og at førsteprioriteten er å gjøre hverdagen bedre for befolkningen.