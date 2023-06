Storbrann i Oslo sentrum har blusset opp: – Mye røyk

BRANN: Det brenner kraftig på et tak midt i Oslo sentrum. Brannvesenet jobber iherdig med å slukke brannen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Sort røyk har blitt sett over store deler av byen og i nabofylket søndag kveld. Natt til mandag blusset brannen opp igjen.

Det har søndag brent kraftig på en takterasse i Oslo sentrum. Fra bakken har man tydelig kunnet se åpne flammer. Sort røyk kunne sees fra store deler av Oslo.



– Brannvesenet har jobbet bra med slukking og de har fått nedkjempet det meste av flammer, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug klokken 18.58.

Klokken 19.45 meldte politiet at brannvesenet har kontroll. Sent søndag kveld har brannen tatt seg opp igjen.

– Vi har jobbet aktivt gjennom hele kvelden og har hatt masse ressurser tilstede, men i gamle bygårder er det mye hulrom det har ulmet i, sier vaktkommandør Lars Lindal ved Oslo 110-sentralen til TV 2.

Det skal være mye røyk fra bygget og målet er at brannen ikke skal spre seg.

– Det er krevende arbeid å drive slukking i slike gamle bygårder grunnet slike hulrom og konstruksjon, sier Lindal videre.



Det har pågått full evakuering på stedet og hele nabobygget skal være evakuert, ifølge politiet. Et stort hotell i nærheten er også evakuert.

BRANN: Det brenner kraftig på et tak midt i Oslo sentrum. Røyken kan observeres over store deler av Oslo. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Politiet har sperret av et stort område. Sperringene opprettholdes inntil videre, melder politiet klokken 19.45.

– Det er alvorlig når det brenner så kraftig i et bygg med så mye annen bebyggelse og personer i nær omkrets, men slik det fremstår nå så er det ikke meldt om personer som er kommet til skade, sier Østerhaug.

Kan se røyken fra Asker

Politiet ber folk holde seg unna, lukke vinduer og slå av ventilasjonsanlegg i nærheten.

Tykk, svart røyk ble observert over store deler av byen, blant annet helt fra Sinsen. Også på Nærsnes i Asker ble det meldt om godt synlig røyk.

FRA ASKER: Det meldes om godt synlig røyk på Nærsnes ved Indre Oslofjord. Foto: Yngve Olaussen / TV 2

FRA SINSEN: Røyken kan observeres fra store deler av Oslo. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Brannvesenet har jobbet på spreng med å få slukket de voldsomme flammene og få kontroll på brannen.



– Det brenner kraftig, og vi er fremme med veldig mye ressurser. Det som er utfordringen, er at det brenner på taket og er vanskelig tilkomst, sa vaktkommandør Lars Lindal i Oslo brann- og redningsetat til TV 2 like etter at brannvesenet kom fram.

Det er ikke kjent hvordan brannen startet.

Takterrassen ble godkjent i mai

Ifølge Avisa Oslo har takterrassen som brant vært under planlegging i flere år, og ble godkjent av Plan- og bygningsetaten i år.

Det er selskapet Grensen 17 AS som eier bygget. Det er et underselskap av Stein Erik Hagen-selskapet Canica Investor AS.

– Vi er på stedet og har dialog med brannvesenet og politiet. Vi vet ikke noe om omfanget. Vi gjør som vi blir bedt om og bistår ved behov, sier Daglig leder Thomas Gundersen Grensen 17 AS til Avisa Oslo.