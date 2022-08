Stor vannlekkasje i Oslo: – Ekstreme mengder

Tirsdag kveld måtte hele nabolaget måtte trå til på grunn av omfattende vannmengder i gatene på Frogner i Oslo.

Det skjedde på grunn av et et brudd i en vannledning. Brannvesenet ble varslet om hendelsen rundt klokken 19.

Innsatsleder Robert Corell i brannvesenet opplyser til TV 2 like før klokken 22 at vannlekkasjen er over.

– Enhetene dimitteres fortløpende og er rundt og ser om vannet har gått inn noe sted, sier vaktoperatør Glenn Guldbrandsen ved 110-sentralen i Oslo.

Kan oppleve brunt vann

Kommunikasjonssjef Jean-Yves Manum Gallardo i vann- og avløpsetaten sier til TV 2 at det er et privatfirma som har gravd over hovedvannledningen.

Det førte til at store deler av området Majorstua har blitt berørt.

– Vi har ikke oversikt over antall innbyggere som er berørt, men vet at det er boområdene Majorstuen, Uranienborg, Briskeby, Skillebekk og Skarpsno som er rammet.

Manum Gallardo sier innbyggerne i området kan oppleve brunt vann i tiden fremover.

– I morgen starter arbeidet med å reparere skadene. De får vann, men de kan oppleve brunt vann.

KOST: Petter Pilgaard har hjulpet til med å rense avløp for løv med kost, slik at vannet renner ned i avløpet. Foto: Martin Leigland / TV 2

Måtte frem med kosten

TV-profil Petter Pilgaard bor i området, og fikk en melding om at det var en oversvømmelse i gata. Da måtte han bare sprette opp.

– Jeg gikk i arbeidsbilen og hentet en kost. Så har vi egentlig saumfart gatene her. Det er viktig å hjelpe til når det er noe som skjer, sa han til TV 2.

Pilgaard fortalte at han har brukt kosten til å få kostet vekk blader og løv, som sperrer for at vannet renner ned i avløpet.

– Det har vært ekstreme mengder. Jeg er ikke så god på å beregne, men det er ganske mye. Det er trist at det forsvinner så mye vann, men sånt skjer jo dessverre.

TV-profilen tror ikke det har kommet noe vann i hans kjeller. Det takket han naboene for.

STORUTRYKNING: Nødetatene på stedet i forbindelse med lekkasjen. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Takket være flinke folk i nabolaget her har det gått greit, heldigvis, sier Pilgaard, og legger til:

– Det kan være greit å feie for andres dør også. Så nå har vi gått rundt her. Jeg tror det har kommet litt i noen kjellere bortover, men det kunne vært verre heldigvis.

Har trengt inn i bygninger

Brannvesenet, politiet og ressurser fra vann- og avløpsetaten i Oslo var på stedet.

– Det viser seg å være brudd på en vannledning. Vi har sendt masse ressurser for å bistå med å stenge kraner og ventiler for at det skal gi seg, sa Gulbrandsen.

VANN: Irina Smit forteller at det rant vann inn på kafeen hennes på Frogner etter vannlekkasjen. Foto: Martin Leigland / TV 2

Brannvesenet jobbet også med å kontrollere bygårder i nærheten, hvor det hadde trengt inn vann. Kafeen Happy Foods er blant lokalene som ble rammet.

– Jeg fikk helt sjokk da jeg kom hit, for dette er ganske drøyt, sier eier Irina Smit.

Hun ble varslet om lekkasjen av en av de ansatte som var der etter stengetid, og deretter av en rekke andre på telefon.

– Det er fullt kaos og oversvømmelse over det hele hele. Det var en halvmeter vann opp mot døra, og vi vasset i vann her inne, sier Smit.

Heldigvis har hun mange gode naboer.

– Det er mange naboer som har stått på og hjulpet med å tørke opp vannet. Det er jeg skikkelig glad for, så får vi se om gulvet klarer seg, sa Smit.

Foto: Heiko Junge / NTB

Sperret veien

Det var cirka klokken 19 at brannvesenet ble varslet om at det var mye vann i gatene rundt Vestkanttorget i Oslo.

– Vi har ikke kontroll og jobber på spreng. At det er snakk om en stor vannlekkasje, er det ingen tvil om, sa vaktkommandør Gulbrandsen ved 110-sentralen, kort tid etter hendelsen.

Politiet var også raskt på stedet.

– Det er så mye vann at vi har sperret alle sidegater inn mot Tidemannsgate, sa operasjonsleder Lina Odden Lerhol i politiet.

Ifølge NTB ble kollektivtrafikken stanset i Frognerveien.



– Lekkasjen er snart stoppet. Det er mye tyder på at dette har skjedd i forbindelse med et gravearbeid i gatene, sa innsatsleder Robert Corell i brannvesenet, klokken 21.

Han fortalte at det er et stort omfang og mange kjellere som har tatt inn vann.

– Det har rent fra Frognerveien og langt nedover. Det er mange husstander som er berørt, sa Corell.

Høy prioritet

Odden Lerhol i Oslo-politiet opplyste klokken 21.30 at vannet også var i ferd med å grave opp Tidemannsgate, mellom Professor Dahls gate og Muntesgate.

– En del bileiere er varslet og har fått flyttet bilene sine i det aktuelle området.

IKKE OVERSIKT: Brannvesenet har foreløpig ikke oversikt over hvor mange bygninger det har trengt inn vann i. Foto: Martin Leigland / TV 2

Beboere i området mistet også vannet i en periode. Kort tid etter oversvømmelsen fikk nødetatene mange telefoner på kort tid.

– Vi fikk melding fra brann om at de fikk veldig mange innringere om utvending vannlekkasje. Det fremstår omfattende, og vil nok ta tid å få kontroll på, sa Lerhol.

Hendelsen har høy prioritet hos vann- og avløpsetaten.

– Alle er på saken og vi jobber med å få oversikt. Dette er ganske omfattende, sa Manum Gallardo til TV 2.