Stor undersøkelse: – Her er nordmenn dårligst i Europa

OVERRASKENDE TALL: Funnene i en stor undersøkelse om norsk privatøkonomi bekymrer ekspertene. Dette er et illustrasjonsbilde. Foto: Heiko Junge / NTB

Dyrtiden det siste året har gjort nordmenns privatøkonomi betydelig trangere.

Samtidig som at forbruksgjelden øker, bruker nordmenn i stadig økende grad opp bufferkontoen sin til å betale løpende utgifter.

Nå slår inkassoselskapet Intrum alarm om nordmenns betalingsvaner.

Stor økning

Intrum har nylig har gjennomført en omfattende undersøkelse i hele Europa om folks privatøkonomi.

Funnene viser at nordmenn har fått forverret betalingsevne det siste året.

Blant annet har fire av ti nordmenn lånt penger for å betale regninger det siste året, en dobling fra i fjor.

UNDERSØKELSE: Inkassoselskapet Intrums kontinentale undersøkelse viser at nordmenn er i verstingklassen på flere punkt, forteller direktør Steinar Nielsen. Foto: Sturlason AS Polyfoto / Intrum

– Funnene forteller at vedvarende høy inflasjon og et år med stadig økende rentenivå gjør at nordmenns økonomi er i ferd med å skvises, sier Intrums administrerende direktør Steinar Nielsen.

I undersøkelsen oppgir 6 av 10 nordmenn å ikke ha betalt én eller flere regninger i tide det siste året. Det er en stor økning fra 4 av 10 på samme tid i fjor, og det verste resultatet blant alle land i Europa.

– Norge er kanskje landet som merker renteøkningen mest. Nordmenn flest har flytende rente på lånet, i motsetning til de fleste andre land. Det har hatt stor effekt på folks kjøpekraft.

Tegn på regningsarroganse

Selv om stadig flere er for sene med å betale regninger, betyr ikke dette bare at nordmenn ikke har penger nok.

I undersøkelsen scorer nemlig Norge og Sveits høyest på uttalelsene «jeg trodde ikke at det kom til å få konsekvenser dersom jeg ikke betalte i tide» og «regningen var så liten at jeg ikke trodde det betydde noe om jeg betalte i tide eller ikke».

– Kun 35 prosent sier de ikke får betalt i tide grunnet pengemangel. Det har heller kanskje med at man tar lett på purregebyr og inkassovarsler. Det kan bli det vi kan kalle for en regningsarroganse, sier Nielsen.

INKASSO: Nordmenn virker å et overdrevent avslappet forhold til ubetalte regninger, viser den ferske undersøkelsen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han påpeker at 80 prosent av ubetalte regninger løser seg før det blir et inkassokrav.

– I første halvår i år hjalp vi 125.000 nordmenn med å bli inkassogjeldfrie. Det er veldig mange som ønsker hjelp, og ofte hjelper det bare å få ryddet. Vi står mellom bedriften og skyldneren, og det er i alles interesse å løse en sak på en god måte.

Tallene bekymrer

Andreas Ørpetveit, postdoktor ved NHH, er overrasket over at det står så dårlig til med nordmenns betalingsevner- og vaner.

– Tallene tyder kanskje på at norsk privatøkonomi er mindre robust enn man liker å tro, og at nordmenn er mindre skolert i privatøkonomien enn man liker å tro.

PENGER: Mange nordmenn har brukt av sparepengene for å betale regninger det siste året. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Han sier nordmenns høye gjeldsgrad er en viktig grunn til at nordmenn er i europatoppen på ubetalte regninger.



– Dette er regninger som blir veldig dyr gjeld når de går til inkasso, og som man bør betale ned ganske raskt. Det er veldig negativt for dem som kommer i den situasjonen.



– Overrasker veldig

At nordmenn også er blant Europas verste på «regningsarroganse», kaller postdoktoren for et varseltegn.

– Dette overrasker meg også veldig. Norge har et godt utdanningssystem, og man tror at minimumsutdanning er nok til å lære om privatøkonomi. Det tyder kanskje på at det må mer personlig økonomi inn i grunnskolen.



BEKYMRET: Trendene i den omfattende økonomiundersøkelsen er et varseltegn, sier postdoktor ved NHH Andreas Ørpetveit. Foto: Hallvard Lyssand / NHH

Uventede inkassovarsler og betalingsproblemer vil gi en bratt læringskurve for mange, sier Ørpetveit.

– Man har vært i en periode med lave renter og inflasjon, så veldig mange ikke vært i en situasjon som dette. Det kan være at det er en del læring i det. Når såpass mange ikke vet konsekvensene av å ikke betale, lærer man ganske fort.