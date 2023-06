Stor sjanse for hetebølge

NEDKJØLING: Det blir varmt for mange firbente den neste uka. Hunden Ravna fikk kjølt seg ned med et bad i Oslofjorden. Foto: Martin Leigland / TV 2

Varmen har kommet for alvor og neste uke stiger temperaturen enda mer. Sannsynligheten for hetebølge denne sommeren er stor, ifølge værsjef i TV 2, Eli Kari Gjengedal.

– Dette varme været skal vare i hvert fall en uke til, sier Gjengedal.

Det er Sør i Norge som kommer til å få de varmeste temperaturene i helga, men også andre steder i landet vil sommeren kunne kjennes på kroppen.

VARSLER VARME: Værsjef i TV 2, Eli Kari Gjengedal. Foto: TV 2

– Nord-Norge får en liten front som skal passere, men her også kommer temperaturene til å stige bra. Men vi skal være obs på ettermiddagsbyger i indre strøk i sørlige deler av landet, som sør for Stadt og Dovre, sier Gjengedal.



Årsaken til den langvarige varmen i sør er et nytt høytrykk som erstatter det høytrykket som er her nå i helga, slik at det varme været vil vare langt ut i neste uke.



VARME: Meteorologen sier vi må forberede oss på varmen. Foto: Alf Simensen

– Varmere enn noensinne

– Sjansen for at vi får en hetebølge i løpet av sommeren er ganske stor, men om dette skjer nå til uka er litt mer usikkert, for høytrykket svekkes og for å få en hetebølge så må du ha et stabilt, kraftig høytrykk som blir liggende lenge, sier Gjengedal.

Videre sier hun at dersom det blir en hetebølge i løpet av sommeren her til lands, så kan det egentlig skje over hele landet.

– Hetebølge er når det blir ekstrem varme over lang tid. Så enkelt, forteller hun.



Gjengedal sier det er viktig at man forbereder seg på at det kan bli så varmt og drikker masse vann.

– Denne sommeren her kan det godt hende det blir varmerekorder. Forskerne sier at det nå er duket for at kanskje kloden blir varmere enn den noensinne har vært.

– Bare oppvarminga

På Aker Brygge møter TV 2 to damer som er på besøk fra Oppdal og har nytt dagen i sola med badstue og bad i Oslofjorden.

– Det er fantastisk deilig, sier Sissel Killingberg rett før hun får servert en stor softis.

Men hvis gradestokken skal over 30-tallet til uka, er ikke Killingberg sikker på om det kommer til å bli like behagelig. Men Else Bøe Røsand klager ikke på varmen.

ISTID: Damene på Oslo-besøk nøt det varme været med bading og is. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det tror jeg vi skal klare, sier Røsand og ler.



Kate Seyer sier hun kommer til å dra ut av byen dersom det blir over 30 grader til neste uke.

– Da er ikke jeg her, sier hun.



Det blir fort for varmt å være i byen i såpass varme temperaturer.

– Da skal det være litt blåst og sjø og muligheter til bad, sier Seyer.



STIKKER: Kate Seyer drar ut av byen om det blir for varmt. Foto: Martin Leigland / TV 2

På en uteservering sitter en kompisgjeng og nyter sola med litt vin i glasset.

GUTTA: Sommeren har så vidt begynt for denne gjengen. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det er godt. Bedre enn Marbella, sier Jonathan Christensen.

Gutta er klare for varmen som skal komme, og mener det ikke kan bli varmt nok.

– Kunne ikke vært mer klar egentlig, sier Remi Amundø.

– Det her er bare oppvarminga, sier Daniel Jensen.