Stor prisøkning – så mye dyrere blir julebordet

Det svir godt i en allerede slunken lommebok, med høy rente og stigende matpriser.

Å unne seg en juletallerken på restaurant vil også koste mer enn tidligere.

TV 2 har sjekket prisene hos tre restauranter i Oslo, Bergen og Trondheim. Samtlige har sett seg nødt til å øke prisene.

100 kroner dyrere

På Ernst Hotell i Kristiansand må du punge ut med 998 kroner for en julebuffé.

I fjor kostet det 898 kroner for det samme produktet.

ØKTE PRISER: Prisveksten har også gjort julematen dyrere. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Vi har økt prisen med 100 kroner. Dette er utelukkende for å dekke inn for de økte råvarekostnadene. Vi står absolutt inne for den prisen vi har nå.

Det sier salgssjef Espen Lundvall.

Restaurantopplevelsen har også blitt dyrere for kundene på Bryggeloftet & Stuene i Bergen.

– Prisene har blitt satt opp jevnt over på grunn av prisøkning på råvarer. Økningen er noe høyere sammenlignet med tidligere år, sier daglig leder Bjarne Waagenes.

To serveringer med lutefisk koster 675 kroner, 80 kroner mer enn i fjor. Pinnekjøtt koster 595 kroner, opp 50 kroner fra i fjor.

– Det har steget spesielt mye på sjømat, men også pinnekjøtt og andre kjøttprodukter som bacon har økt i pris. Det merkes over hele linjen, sier han.

– Har ikke turt å sette prisen høyere

På kulturinstitusjonen Lorry i Parkveien i Oslo må du nå ut med 725 kroner for en tallerken med pinnekjøtt eller lutefisk.

– Vi har ikke turt å sette den opp høyere, sier daglig leder Jan Olof Andersson på Lorry.

Dersom restauranten skulle ha hevet prisen i takt med prisveksten, burde de ha satt opp prisen enda mer, ifølge Andersson.

– Prisen på en pinnekjøtt-tallerken hos oss, har gått opp 30 kroner fra i fjor til i år. Dersom vi skulle ha økt den tilsvarende med prisveksten, hadde en slik tallerken i år blitt enda høyere, sier Andersson.

DAGLIG LEDER: Jan Olof Andersson på Lorry. Foto: Per Haugen / TV 2 Les mer PRISØKNING: Julematen har blitt dyrere hos restaurantene, også på Lorry i Oslo. Foto: Per Haugen / TV2 Les mer

Lorry-sjefen sier at når råvarene har blitt dyrere, så har de vært nødt til å øke prisene på rettene også.

– Når vi ikke øker i takt med prisveksten blir fortjenesten litt mindre i år enn tidligere år, sier Andersson.

Fullt kjør

Til tross for dyrtiden ser det ikke ut til at en dyrere juletallerken har avskrekkende effekt på folk.

– Vi er alltid spente, men foreløpig har vi ikke merket noe til mindre pågang. Vi er i en ganske unik situasjon der gjester gjerne bestiller et år i forveien, og er bra booket frem til jul, sier Waagenes i Bergen.



Heller ikke på Ernst hotell i Kristiansand eller på Lorry i Oslo er de bekymret.



– Her er det fullt trøkk. Og like fullt som det pleier å være i julebordstida, sier Andersson, daglig leder på Lorry.

Kutter ikke julekosen

Til tross for dyrtid, er det tydelig at det sitter langt inne for nordmenn å kutte i julekosen.

Halvparten av alle nordmenn har fremdeles planer om å unne seg et julebord i år, viser en undersøkelse fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Seks av ti skal feire julebord på en restaurant eller et offentlig serveringssted, viser den samme undersøkelsen.



– Julebord er en tradisjon veldig mange nordmenn prioriterer. Det er en viktig inntjeningsperiode for bransjen, og mange av de vi har snakket med er optimistiske, sier Ole Michael Bjørndal.



FAGDIREKTØR: Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Han jobber som fagdirektør for næringspolitikk i NHO.

Fra oktober i fjor til oktober i år har prisene for matvarer og alkoholfrie drikker steget med 8,5 prosent. Det viser tall fra SSB.

At årets prisstigning har vært høy, det merkes også for restaurantbransjen.

– Vi har fått tilbakemelding på at det er vanskelig for restaurantene å ta ut hele prisstigningen. På grunn av dette ser også flere for seg et dårligere driftsresultat nå fremover, sier Bjørndal.



Bidrar til økte priser

At nordmenn fremdeles tar seg råd til å legge igjen tusenlapper hos serveringsbransjen vil trolig gjøre prisene enda høyere, ifølge sjeføkonom i Sparebank 1, Harald Magnus Andreassen.

– Det er alltid markedet som regulerer prisen. Er folk villige til å betale, skrus prisene opp. Kanskje særlig nå som bransjene opplever økte innkjøpskostnader, sier Andreassen.



Men selv om nordmenn prioriterer å bruke penger på julebord, har nordmenns forbruk generelt gått ned.

– Vi ser at detaljhandelen er svak, bilsalget har falt med rundt 30 prosent og kjøp av boliger har falt. Det er en betydelig reduksjon i nordmenns pengebruk i forhold til normalen, sier Andreassen.