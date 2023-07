Stor politiaksjon etter alvorlig hendelse i Auckland

AUCKLAND (TV 2): Flere personer skal være skadd etter en skyteepisode like ved Norges spillerhotell i VM-byen Auckland.

Avisen New Zealand Herald skriver at det oppsto en hendelse ved en byggeplass midt i sentrum av Auckland i morgentimene.

Avisen skriver at minst seks personer er fraktet fra stedet med skader, tre av dem alvorlig. Nettavisen Stuff NZ rapporterer også om at en blodig politibetjent er fraktet fra stedet i ambulanse. Han skal ha klart å gå til ambulansen selv.

Både Herald og Stuff skriver det er antatt at flere skal ha mistet livet. Det er ikke bekreftet av politiet.

De lokale avisene skriver også at skytteren trolig er død. Dette er heller ikke bekreftet av politiet.



Store deler av sentrum skal være sperret av i følge TV 2 sin reporter som er på plass i VM-byen. Byggeplassen ligger langs en av byens hovedgater.

Store politistyrker har tatt seg inn på et bygningsområde. Foto: Lise Åserud

Det kom først meldinger om hendelsen like før klokken 8 torsdag morgen lokal tid. Auckland ligger 10 timer foran Norge.



– Vi ser helikopter

Hendelsen skjedde to til tre minutter unna hotellet til Norges landslagskvinner i fotball. De skal spille åpningskampen i mesterskapet mot New Zealand torsdag kveld lokal tid, klokken 09 norsk tid.

Pressekontakt Halvor Lea opplyser til NTB at det norske landslaget ikke er direkte påvirket av hendelsen.

– Vi ser helikopter og en rekke politibiler fra hotellet, men ikke noe utover det, skriver Lea.

– Forbereder oss som normalt

Klokken halv tolv norsk tid skriver Lea i en pressemelding at troppen spiser frokost og at forberedelsene til dagens kamp går som normalt.

Landslagskaptein Maren Mjelde skriver at alle våknet ganske fort at politihelikopteret over hotellet.

– Først visste vi jo ikke hva som foregikk, men etterhvert kom det oppdateringer på TV og de lokale mediene. Vi følte oss trygge hele tiden. FIFA har et godt sikkerhetsopplegg på hotellet, og vi har egen sikkerhetsansvarlig med i troppen, skriver Mjelde.

– Vi forbereder oss som normalt til kampen i kveld. Så får vi eventuelt tilpasse oss om det kommer noen føringer fra myndighetene, fortsetter hun.

Ble vekket av sirener



TV 2s reporter Vegard Bjelland, som er i Auckland for å dekke VM, fikk også med seg hendelsen.

Han våknet opp til sirener utenfor vinduet.

Han forteller at politiet prøver å holde folk unna området, men at flere bryter sperringene på gata.

– Butikkene er ikke åpnet ennå, så det meste av folk som beveger seg her nå er folk som skal på jobb eller skole, rapporterer Bjelland som er på plass noen hundre meter fra der hendelsen skal ha skjedd.