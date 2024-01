Stor pandemi-endring: Dette ønsker unge arbeidstakere nå

Ønsker, håp og forventninger endrer seg med tiden, og kanskje særlig når tiden har spesielt innhold.

I 2020 - før pandemien - var det kun elleve prosent av unge mellom 15-29 år som syntes fleksibel arbeidstid var viktig.

Nå er det hele 39 prosent i denne aldersgruppen som ønsker dette. Det viser en fersk undersøkelse som NHO har gjort i forkant av årskonferansen 9. januar.

Tviler på latskap

Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO tror likevel ikke at behovet for å styre egen arbeidshverdag betyr at unge har blitt latere.

– Det behøver ikke å gå på bekostning av deres innsats i jobben. Husk også at i årets undersøkelse svarer flest unge at det viktigste er å jobbe med noe som interesserer dem. Det kan tyde på at mange unge er dedikerte i jobben sin, sier hun.

BEHOV: NHO-direktør for arbeidsliv og forhandlinger, Nina Melsom, sier det er viktig med god balanse mellom jobb og fritid. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Har pandemien spilt en rolle i denne utviklingen?

– Ja, det kan vi trygt si. Manges arbeidshverdag har blitt endret etter pandemien, og fleksibilitet er blitt mer vanlig enn før.

Jobbforsker Julian Vedeler Johnsen ved Universitetet i Bergen sier pandemien har ført til en «mismatch» mellom ønskene til arbeidstakere og arbeidsgivere.

– En del internasjonale undersøkelser viser at mange ansatte i snitt vil ha mulighet for tre dager hjemmekontor i uken, mens arbeidsgiver kun ønsker én dag.

Johnsen sier ønsket om hjemmekontor er en global trend i kjølvannet av pandemien.

UNDERSØKER: Julian Vedeler Johnsen forsker blant annet på arbeidsliv ved Universitetet i Bergen (UiB). Foto: Amanda Schei

Merker endringene

Også daglig leder Mats Furulund i bemanningsbyrået Academic Work sier stadig flere etterspør fleksible arbeidsgivere.

Byrået spesialiserer seg på å hjelpe unge arbeidstakere ut i jobb, og lederen avviser at behovet for fjernjobbing har gjort det vanskeligere å finne stillinger til ferske.

– Det handler bare om å være tydeligere overfor begge parter. På arbeidsgiversiden prøver vi å finne ut hvilke ordninger de har, mens på kandidatsiden er det viktig å vite hva de ønsker, sier Furulund.

Verken han, jobbforsker Johnsen eller NHO-direktøren tror det er noe automatikk i at arbeidstakere på hjemmekontor er mindre effektive enn på kontoret.

– Det kommer nok veldig an på hva slags jobb det er. For mange kan det være positivt med ro, særlig hvis man har høy grad av selvstendighet. Hvis man derimot skal interagere mye med andre, så kan det være verre, sier Furulund.

UT I JOBB: Daglig leder Mats Furulund og bemanningsbyrået Academic Works har spesialisert seg på å få unge ut i jobb. Foto: AW

Disse kan få fordeler

For det er nemlig noen ting man står i fare for å miste, hvis de ansatte ikke møter kollegaene sine regelmessig.

– Man kan miste den daglige kontakten, som jeg tenker er viktig. Selv om noen er effektive hjemme, kan nettverket svekkes hvis mange sitter borte fra kontoret, sier Johnsen.

Han har blant annet forsket på lønnsutviklingen til norske menn, og funnet ut at de som er mer til stede på kontoret har større sjanse for å få både forfremmelser og lønnshopp.

– Det kan eksempelvis være lettere for noen ledere å gi prosjekter til de som fysisk er på jobb, sier Johnsen.

Furulund tror også det kan bli utfordrende for arbeidsgivere å bygge gode miljøer hvis mange jobber «remote», borte fra kontoret.

Samtidig minner han om at mange av dagens unge arbeidstakere ikke kjenner til en annen virkelighet enn den som er formet under pandemien.

Truet av KI?

Av andre ting som rangeres høyt blant unge arbeidstakere i undersøkelsen, er muligheten til å jobbe med noe de er interessert i.

Mange ønsker også å finne en jobb som ikke står i fare for å bli modernisert vekk av kunstig intelligens (KI).

– Jo flere år du har igjen å jobbe, jo større innvirkning vil KI potensielt ha på din fremtidige karriere. Sånn sett er det kanskje naturlig at de yngste av oss er mest opptatt av dette, sier NHO-direktør Melsom.

Furulund i bemanningsbyrået tror ikke unge trenger å bekymre seg for mye for KI.

– Den kommende generasjonen er flinkest til å tilpasse seg, og være oppdatert på teknologi og endringer. Jobber kan endre seg i form, men det skjer ikke over natta. Jeg er ikke veldig bekymret, sier han.

ILLUSTRASJON: Hvordan vil fremtidens arbeidsplasser se ut, når kunstig intelligens har blitt en enda vanligere del av folk sin hverdag? Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Uansett om folk jobber hjemmefra eller er fysisk til stede, minner Melsom om viktigheten av å ha et arbeidsliv som spiller på lag med de ansatte.

– Det er arbeidsgiver som har styringsretten og som tar avgjørelser basert på hva som er best for den samlede ansattgruppen, resultat, bedriftskultur og den enkelte. Et arbeidsliv som spiller på lag med folks liv, er bra. Både for bedriftene og ansatte. God dialog er nøkkelen.