Stor pågang – må si nei til lånekunder

Siden år 2000 har det blitt bygget i gjennomsnitt 13.600 eneboliger, tomannsboliger og rekkehus i året.

Dette lånefinansieres ofte av sparebanker og forretningsbanker, samt Husbanken.

Det siste året har kundene strømmet til Husbanken som er en norsk statlig etat underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

– Husbanken har den beste renten og de beste betingelsene, mener Ove Kristian Leirgulen.

Han og samboer Hege Barstad har bygget enebolig på hjemplassen. Paret har lånt 3,8 millioner kroner av Husbanken.

GODT FORNØYD: Samboerparet Leirgulen og Barstad er ikke i tvil om at de har gjort et godt valg av bank. Paret sier til TV 2 at verken lokalbank eller andre kunne «konkurrere på pris». Foto: Privat

Stor pågang

– Vi har den siste tiden opplevd en stor økning i interessen for finansiering i Husbanken, både fra utbyggere og fra personkunder, sier Bjarte Bøe Alræk, avdelingsdirektør i Husbanken.

På hjemmesiden oppgir nå Husbanken at pågangen har vært så stor at «rammen for lån til boligkvalitet er brukt opp for 2023». Dessuten oppgir banken at du «må forvente lengre saksbehandlingstid» på andre typer lån.

– At kundene nå strømmer tilbake til Husbanken har sammenheng med utviklingen i rentemarkedet, mener Alræk.

Nær fem prosent rente

Økende boligrente og strammere økonomi har preget nyhetsbildet den siste tiden. Siden den rekordlave boligrenten i 2021 er renten på boliglån nå over fem prosent for mange.

Husbanken gir ikke lån til å kjøpe brukt bolig, men lån til bolig som skal bygges enten av låntaker eller utbygger.

Banken gir også lån til omfattende oppgraderinger som medfører betraktelig redusert energiforbruk og betraktelig økt tilgjengelighet.

– Ingen i nærheten

– I dag betaler vi 3,8 prosent rente på lånet, forteller Leirgulen.

– Sjekket dere opp mot andre banker?

– Vi sjekket på nett, og ingen banker var i nærheten. Heller ikke lokalbanken vår, forteller Leirgulen.

Et enkelt regnestykke viser at rentekostnaden på et lån på 3,8 millioner kroner, hvor effektiv rente er 3,8 eller 4,55 prosent, er betydelig når lånet nedbetales over 25 år.

En forskjell på 0,75 prosent utgjør over 25 år mer enn 400.000 kroner før skattefradragene.

IDYLLISK: Brødrene William og Odin planter tre på tomten i Bremanger. Foto: Privat

– Ekstremt fornøyd

– Vi er ekstremt fornøyde, og har spart mye penger på dette valget, sier Leirgulen til TV 2.

– Hva tenker du om kravene og betingelsene som Husbanken stiller?

– Det var ikke noe problem, vi har bygget alt på et plan, en såkalt livsløpsbolig.

Grunnarbeidet startet mai 2021 og huset sto ferdig mars 2022.

– Vi opplevde en veldig profesjonell oppfølging fra Husbanken, forteller tobarnsfaren.

Han forteller at to voksne og to barn stortrives i boligen med 148 kvadratmeter bruksareal som inneholder tre soverom og åpen kjøkken-stueløsning.

ALLE MANN I ARBEID: Odin fikk prøve malerferdighetene. Rødfargen er til garasjen. Foto: Privat

Lavest rente

Husbanken oppgir til TV 2 at banken har en rente som skal ligge 0,75 prosent under gjennomsnittet av de fem beste lånetilbudene i markedet.

– De lave rentene er et virkemiddel for å å boligpolitiske mål. Stortinget har bestemt at vi skal bidra til å fremme bygging av mer miljøvennlige boliger og livsløpsboliger, sier avdelingsdirektør Bjarte Bøe Alræk i Husbanken.

BILLIGST I LANDET: Husbanken kan lokke med landets billigste boliglånsrente, forsikrer Bjarte Bøe Alræk, avd.direktør Husbanken. Foto: Robert Reinlund

Alræk sier at andre banker kan ha høyere renter enn dem i et øyeblikksbilde, men sier at det «i snitt over tid er det helt sikkert at vi ligger under».

– Er det noe som er skrevet med liten skrift eller andre ulemper med å låne hos dere, som gjør at regnestykket ikke fremstår som fullt ut så gunstig når alt skal gjøres opp til slutt?



– Vi skriver ingenting med liten skrift, men det er klart at byggekostnadene kan være litt høyere når man skal tilfredsstille Husbankens kvalitetskrav som går ut over kravene i teknisk forskrift. Samtidig er dette kvaliteter som står seg over tid og som kan bidra til å redusere senere behov for oppgraderinger og tilpasninger.

VILT VESTLAND: Samboerparet har bygget Husbank-hus i Bremanger kommune, som ligger ute ved kysten nord i Vestland fylke. Foto: Privat

Alle i Norge som oppfyller vanlige krav til betjeningsevne kan få lån, og Husbanken gjør vurderinger lik andre banker.

– Vi gir maksimalt 85 prosent av boligens verdi i lån for nye boliger, og maksimalt 90 prosent av boligens verdi etter oppgradering når det er snakk om lån til oppgradering, sier Alræk.

Kundestrøm

Når det gjelder personlige lånesøkere, har søknadsvolumet økt fra 192 millioner i 2021 til 498 millioner kroner hittil i 2023.

Husbanken mottok søknader om lån fra utbyggere for snaut 1,5 milliarder kroner i 2021.

Hittil i år er Husbanken oppe i mer enn 9,1 milliarder kroner i etterspørsler fra utbyggere, bekrefter Alræk.

Årsaken til den store økningen forklarer avdelingsdirektøren slik:

– Det har lenge vært god tilgang på kreditt i det private markedet og generelt lavt rentenivå. Da har det nok vært færre som har lagt vekt på å finne fram til den aller billigste finansieringen, sier han.

LAVESTE RENTE: Husbanken, her kontoret i Bergen, har en rente som skal ligge 0,75 prosent under gjennomsnittet av de fem beste lånetilbudene i markedet. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Jevn økning

På et par år har norske låntakere opplevd et tosifret antall renteøkninger.

– Når både kostnadsnivået og rentenivået har økt mye, ser vi at både utbyggere og selvbyggere er mer opptatt av å få med seg den rentefordelen som et lån i Husbanken innebærer. I en del tilfeller kan det være forskjellen på om man har råd til en bolig eller ikke, mener Alræk.

Husbankrenten nådde et historisk lavt nivå i november-desember 2021, da den flytende renten lå i underkant av 0,72 prosent.

For øyeblikket er den flytende renten i Husbanken satt til 3,842 prosent.



Husbanken Du kan få lån i Husbanken hvis du kjøper bolig fra en utbygger som bygger boliger som oppfyller Husbankens krav til miljøvennlige boliger eller livsløpsboliger. En livsløpsbolig er en bolig som er lagt til rette for at personer kan bo i den gjennom hele livet, uavhengig av funksjonsnivå.

Du kan søke om lån fra Husbanken til å bygge eller oppgradere bolig. Forutsetningen er at du planlegger for høy kvalitet innenfor miljøvennlige løsninger eller tilgjengelighet.

Om du har en tomt og skal bygge bolig, kan du også få lån i Husbanken dersom du bygger en bolig med høy kvalitet som tilfredsstiller Husbankens miljøkrav eller en livsløpsbolig. Flere ferdighusleverandører har boliger i sine kataloger som allerede tilfredsstiller Husbankens krav.

Arealgrenser: 200 kvadratmeter enebolig og 250 med utleiedel. Du kan ikke bygge større enn dette.

Husbanken foretar samme kredittvurdering som andre banker. Husbanken tilbyr ikke refinansiering. Du kan derfor ikke overføre lån fra en annen bank til Husbanken.

– Billigst i markedet

– Det stemmer at Husbanken er billigst i markedet, sier Sindre Noss, markedssjef i Renteradar, som overvåker bankenes boliglånsrenter.

– Husbanken er gode til enhver tid, og de er ekstra gode nå fordi den har en forsinkelse for når renten settes i forhold til vanlige rentesatser, sier Noss.

– Som Husbanken-kunde får du renten som var for et par måneder siden i andre banker, forklarer Noss.

– En godt bevart hemmelighet?

– Ja, for noen er det nok det, selv om del nok sjekker dette ut når de skal bygge bolig. Dessuten har en del banker begynt å gi såkalte grønne lån, som også er gunstige, forklarer Noss.

– For et boliglån på fem millioner kroner så utgjør en besparelse på 0,75 prosent om lag 37.500 året før skatt det første året, sier Noss.