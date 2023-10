– Stor overraskelse og sterkt å se på

Obs! Denne artikkelen inneholder røpende detaljer om handlingen i filmen «Hør her’a!».

Kinoaktuelle «Hør her’a!» tar opp kjønnsidentitet og utfordrer skeiv kamp i minoritetsmiljøene i Norge.

Den kritikerroste filmen «Hør her’a» hadde kinopremiere i september.



Filmatiseringen av suksessboka til Gulraiz Sharif, «Hør her’a!», er historien om tenåringen Mahmoud, «onkel Ji» på besøk fra Pakistan og transjenta Alia.

ØDELAGT FERIE: Mahmoud (t.h.) gleder seg til sommerferien. Det blir ikke som forventet da onkelen fra Pakistan dukker opp. Foto: Motlys

Norsk-pakistanske Omar Orhan Akhtar (26) er skeiv og praktiserende muslim. Han forteller at filmen gjorde sterke inntrykk.

– Det fineste er når Alia blir akseptert av sin far. Det er en ganske fin scene som rørte meg og andre i kinosalen, sier han til TV 2.

Ali vil være Alia

Selv om filmen forteller historien om hvordan den etterlengtede sommerferien til tenåringen Mahmoud blir et mareritt – tar den også opp et annet kontroversielt tema.

Lillebroren til Mahmoud, Ali, er født i feil kropp. Ali vil være Alia.



Kaveh Tehrani, regissør av filmen, er glad for at filmen har fått tommel opp fra alle miljøene.

– Det er masse berøringsangst for å ta opp betente temaer i minoritetsmiljøene. Derfor gleder det meg at filmen er blitt godt tatt imot.

Selv om responsen er overveldende, har også filmen fått kritikk.

– Filmen har blitt angrepet på TikTok og i lukkede grupper på Facebook. Det visste vi skulle komme. Nå er jeg spent på om det blir en videre diskusjon om transpersoner og islam, sier Tehrani til TV 2.

SNAKKET MED MANGE: Kaveh Tehrani snakket med mange og forskjellige miljøer i forkant av filmatiseringen. Foto: Achy Ouafik

Filmen er fullt av kontraster, humor er satt på spissen og karakterene er litt karikerte.



– Men når dramaet kommer i gang, overrasker karakterene oss. Kanskje filmen er en drøm, et ønske eller ett håp om å løse problemer, altså lage kos og ikke kaos, sier han og ler.

For Tehrani var det viktig at mange kunne identifisere med karakterene.

– Det viktigste er troverdighet og at mange kan kjenne seg igjen i problemene karakterene står i.

– Mye krysspress

En tidligere undersøkelse fra Bufdir fant ut at skeive med minoritetsbakgrunn opplever å bli utsatt for diskriminering på mange fronter i sine liv, og på bakgrunn av ulike identitetsmarkører.

Linda Noor, daglig leder i Minotenk og er en muslimsk samfunnsdebattant, sier det ofte handler mye krysspress med motstridende forventninger fra ulike miljøer en er en del av, og ikke minst i familien.

– Vi vet at unge skeive generelt opplever mye høyere grad av mobbing i skolen. Er man melaninrik eller for eksempel synlig muslim i tillegg, vil man kunne oppleve diskriminering for både å være skeiv, for å være en synlig minoritet og for å være en skeiv minoritet, sier hun til TV 2.

DEBATT: Linda Noor i Minotenk tror filmen kan gi et viktig innsikt i en tematikk som kan virke fjern for mange. – Filmen setter i gang mange følelser og tanker, på en måte som kan lede til gode samtaler. Foto: Minotenk

Ser annerledes på kjønnsidentitet og seksualitet

Kunne lillebroren Ali vært homofil? Det er regissør Tehrani usikker på.

– Da måtte Ali vært eldre. Filmen handler om kjønnsidentitet og ikke seksualitet. Sistnevnte er et større problem å forholde seg til i islam enn kjønnsidentitet, sier han.

Linda Noor støtter Tehrani i dette.

– Når det gjelder kjønnsmangfold er det noen interessante paradokser, særlig i Iran og Pakistan. Ulike kjønnskategorier har eksistert lenge og delvis også vært akseptert, til og med juridisk.



AKSEPTERT: I flere sør-asiatiske land regnes en «Hijra» til å tilhøre det tredje kjønnet. Foto: Asif Hassan /AFP

Hun ser en tydelig endring blant ungdom som er født og oppvokst i Norge i en mer tolerant retning, sammenlignet med foreldregenerasjonen.



– Men det blåser en kraftig anti-Pride og anti-LHBT+ vind over hele verden og konsekvensene blir ekstra tøft i miljøer hvor kampen for likeverd og ikke-diskriminering ikke hadde kommet så langt i utgangspunktet, sier Noor til TV 2.



Mener det er rom for flere fortellinger

Da Omar Orhan Akhtar vokste opp var det få eller ingen han kunne kjenne seg igjen i, verken på TV eller på kino. Han sier det har vært en stor utvikling siden da.



– I min oppvekst var det helt utenkelig at man kunne lage filmer om slike tema. Jeg savnet dette da jeg vokste opp. Derfor var filmen en stor overraskelse og veldig sterkt for meg å se.

AKTIVIST: Omar Orhan Akhtar er selv åpen skeiv muslim og har familiebakgrunn fra Pakistan. Han synes vinklingen i filmen ikke er stigmatiserende for muslimer. Foto: Privat

Ifølge Akhtar, som også er fungerende styreleder i Skeiv Verden, er filmen en snakkis i det pakistanske og det skeive miljøet. Han mener representasjon er viktig.

– Det er mennesker i filmen som ligner på meg og familiekonstellasjoner jeg kjenner meg igjen i. Dette er revolusjonerende.

Dette mener regissør Kaveh Tehrani er viktig fremover.

– Fortellinger om minoriteter i Norge har ofte handlet om æreskultur, gangstermiljøene og narkotika, med masse stereotypier og klisjeer.

Han mener det er rom for flere fortellinger.

– Minoriteter må få fortelle historier om seg og sitt liv på sin måte. Nordmenn kommer i mange farger, ikke bare hvitt. Det må også være synlig på kinoene.