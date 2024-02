Stor økning på klagesaker – flere kunder vinner

25.8.2022



Klager opptok i januar 2020 et forbrukslån på 90.000 kroner. Hun anførte at hun ikke hadde økonomisk evne til å betale gjelden, og at banken skulle ha frarådet henne å oppta lånet.

Banken anførte at kredittvurderingen hadde vært forsvarlig, men den kunne ikke fremlegge dokumentasjon fra kredittvurderingen.

Ifølge skattemeldingen for 2019 hadde klager inntekt på cirka 402.000 kroner og gjeld på cirka 1.420.000 kroner, hvorav 282.259 kroner var forbruksgjeld.

Ett år etter låneopptaket var klagers forbruksgjeld økt til 629.461 kroner.

Nemnda kom til at restgjelden på klagerens lån må lempes med 50 prosent.



Kilde: Finansklagenemda