Stor økning i trafikkskader: – Alvorlig utvikling

– Dette understreker den alvorlige utviklingen vi har sett for dødsulykker. Bak tallene skjuler det seg mange menneskelige tragedier, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i en pressemelding.

Selskapet har en markedsandel på 25 prosent og mener det er grunn til å tro at utviklingen er representativ for alle forsikringsselskaper samlet. Det betyr at det totalt er flere tusen bilister som er skadd i ulykker i år.

Rysstad påpeker særlig det å holde fartsgrensene og ligge unna mobil og skjerm under kjøring som viktig tiltak for å få ned ulykkesstatistikken.

– Det er fortsatt altfor mange ulykker med hardt skadde og drepte i trafikken, men forbedrede sikkerhetssystemer gjør at det oftere enn før går bedre med sjåfør og passasjerer når ulykken først er ute, sier han.