– Det gøyeste er ishockey, så kommer ski, og sist er fotball, sier Sofia Myrvoll (8).

Hun spiller for Tromsø Ishockey, og hevder at hun scorer flest mål på laget, selv om hun ofte vokter målet som «goalie».

JULESTEMNING: Innimellom skøytetakene var det også syngning av julesanger i ishockeyhallen i Tromsø. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Det er juleavslutning når TV 2 møter Sofia og lagvenninene. Nisser og juletrær flyr rundt på isen.

– Det har jo tradisjonelt vært en guttesport, men på laget til Sofia er de like mange jenter som gutter, sier Kamilla Oleanna Myrvoll, mor til Sofia.

MANGE JENTER: Kamilla Oleanna Myrvoll er glad for at det stadig er flere jenter som spiller ishockey. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Det er ikke unikt for Tromsø. Nye tall viser at det har vært en stor økning blant jenter.

Dobling

Fra 2020 til 2023 har det vært en dobling av jenter som spiller ishockey, ifølge Ishockeyforbundet.



Det er et resultat av pågående, målrettet arbeid, for å øke aktiviteten.

Rekrutteringen til ishockey skjer primært gjennom initiativet skøyte- og ishockeyskolen. Det er et tilbud for barn mellom fire og åtte år.

FÅR STØTTE: Sofia og Tromsø Ishockey får støtte til innkjøp av utstyr og gratis hockeyskole i 2024. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Neste år blir den gratis i Tromsø.

– Det er helt fantastisk, sier Jeanette Welfler, leder for skøyte- og ishockeyskolen i Tromsø.



For XXL, i samarbeid med Zucarellostiftelsen og Norsk Elitehockey, gir nå støtte til innkjøp av hockeyutstyr og gratis skøyte- og ishockeyskole i hele 2024 i Tromsø.



– Betyr alt



– Det betyr alt for rekrutteringen sier, Welfler.



BETYR ALT: Jeanette Welfler leder skøyte- og hockeyskolen i Tromsø. Det er en sentral del av rekrutteringen til sporten, ifølge Welfler. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Hun tror gratistilbudet vil gi skikkelig vekst i antall spillere, og muligheten til å bygge opp sporten til å bli større i Nord-Norge.

– Økt interesse vil forhåpentligvis på sikt bidra til at det blir flere ishockeyhaller i Nord. Det trengs, sier Welfler.

For Sofia sin del, fyller hun ni år til neste år og blir for gammel for skøyte- og ishockeyskolen. Men utstyret får hun dra nytte av.

JENTELAG: Sofia og venninnene håper at de skal bli nok spillere til at de kan danne et eget jentelag. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Fullt utstyr koster gjerne fem tusen kroner. Det er et kjempefint tiltak at det nå går an å låne utstyr. At skøyte- og ishockeyskolen i tillegg blir gratis er veldig bra. Jeg kjenner ikke til noen andre idretter som har slike muligheter i Tromsø, sier Myrvoll.



Sofia håper at støtten fører til at det blir nok jenter til et eget jentelag.

– Drømmen er å fortsette med ishockey kjempelenge. Helst på et eget jentelag, sier Sofia.