Stor nasjonal Kripos-aksjon: 15 pågrepet

NYDALEN (TV 2): Onsdag slo politiet til mot flere kriminelle nettverk på Østlandet. Fem personer fremstilles for varetektsfengsling torsdag.

De fem mennene knyttes til to ulike narkotikasaker.

TV 2 får opplyst at en av sakene handler om innførsel av om lag 300 kilo cannabis. Forholdet skal ligge minst to år tilbake i tid.

Den andre saken, som knyttes til to av de siktede, dreier seg ifølge TV 2s opplysninger om innførsel av kokain og amfetamin en gang i 2020.

Til sammen er 15 personer pågrepet og siktet etter den koordinerte aksjonen onsdag morgen. Den omfattende politioperasjonen har av politiet blitt døpt «Operasjon Jason».

KLOKKER: Kripos har blant annet beslaglagt disse klokkene i aksjonen. Foto: Kripos Les mer GULL: Politiet mener at dette stammer fra straffbare handlinger. Foto: Kripos Les mer KUNST: TV 2 er ikke kjent med verdien på kunstverkene som er beslaglagt. Foto: Kripos Les mer

Kripos har pågrepet seks av personene, mens de øvrige ni er pågrepet av politidistriktene Innlandet, Øst og Oslo.

Klokker, kunst og gull

Kripos har frigitt bilder av både luksusklokker, gull og kunst som er beslaglagt i aksjonen.

– Aksjonene er et resultat av en målrettet satsning over tid fra norsk politi mot bakmenn i norske kriminelle nettverk, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne.

AKSJONERTE: Kripos har mottatt mye materiale fra kolleger gjennom Europol. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

På en pressekonferanse torsdag ettermiddag forteller politiadvokat Nora Pedersen i Kripos at de mener alle de pågrepne har sentrale roller i kriminelle nettverk.

– Vi mener de importerer store mengder narkotika til Norge, sier Pedersen.

Tidligere dømt

Bakgrunnen for den koordinerte aksjonen er materiale fra den krypterte chattetjenesten Sky ECC, som fransk og belgisk politi klarte å dekryptere for om lag to år siden.

TV 2 er kjent med at minst to av de pågrepne har lang straffehistorikk.

En av de siktede ble ifølge TV 2s opplysninger ble dømt i en grov narkotikasak allerede i 2004, da han sammen med fire andre ble funnet skyldig i å ha smuglet 120 kilo amfetamin, 50 kilo hasj, 3,8 kilo kokain og 130.00 tabletter til Norge.

Advokat Vidar Lind Iversen forsvarer en av de andre siktede i saken.

– Min klient nekter straffskyld, men har samtykket til fengsling. Han har forståelse for at det er behov for noe etterforskning i saken, sier Lind Iversen til TV 2.

Advokat Øyvind Bratlien sier at også hans klient nekter straffskyld. Utover det vil han ikke kommentere saken.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien sier at hans klient nekter straffskyld. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Advokat Øystein Storrvik forsvarer en tredje mann i komplekset.

– Han har ikke ønsket å forklare seg og nekter straffskyld, sier Storrvik.

TV 2 har foreløpig ikke fått kontakt med de to siste forsvarerne i saken.

Internasjonal operasjon

For to år siden klarte fransk og belgisk politi å knekke tjenesten Sky ECC. Innholdet ble delt med politi i flere andre land, deriblant Kripos.

Politiadvokat Pedersen sier på pressekonferansen at en gruppe på 13 Kripos-ansatte har jobbet med å gå gjennom informasjonen som er delt med norsk politi.

Totalt har de klart å knytte 50 brukere på Sky ECC til kriminalitet begått i Norge.

Sky ECC var basert på ende-til-ende-kryptering, og betalttjenesten ble brukt som et sentralt verktøy av dem som organiserte narkotikasmuglingen. Tjenesten ble tatt ned i 2021.

ERFAREN: Advokat Øystein Storrvik har flere klienter knyttet til Sky ECC. Foto: Frode Sunde / TV 2

Selskapet har selv påstått at tjenesten skulle være den tryggeste å bruke. Ifølge Europol ble den brukt nesten utelukkende av kriminelle.

– De som benytter Sky ECC er sentrale bakmenn som det tidligere har vært vanskelig for politiet å skaffe bevis mot. Dataene vi har fått, gir grunnlag for å beslaglegge store verdier. De gir også unik etterretningsinformasjon, sier politiadvokat Pedersen.



– Det skal benyttes Sky ECC i totalt 65 straffesaker. De bruker som støttebevis allerede i eksisterende saker, sier hun.

Totalt er det allerede idømt 255 års fengsel i norske straffesaker der Sky ECC er brukt som bevis.

Forsvarsadvokater er kritiske og mener materialet ikke kan brukes fordi verken norsk politi ikke ville kunne skaffet seg det på egen hånd.

I fjor sommer bestemte Høyesterett at materialet kan brukes som bevis.