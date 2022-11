Stor interesse for luksusbolig – kan ende opp som «hytte»

Kan det friste med en arkitekttegnet bolig i Asker kommune?

Nesøya-eiendommen, som enda ikke er ferdigstilt, kan skryte av svømmebasseng, dypvannsbrygge, kino, spaavdeling og 35 meter privat strandlinje.

Fortsatt interessert? I så fall må du grave dypt i lommeboka.

Boligen med bruksareal på over 800 kvadratmeter har en prislapp på svimlende 120 millioner kroner.

– Dette tror jeg er riktig pris for denne eiendommen. Jeg går «all in», sier Espen Hordnes, megler hos PrivatMegleren Aveny.

INTERESSE: Både boligutvikler og megler forteller om interesse fra personer som bor utenlands. Foto: Thomas Evensen/TV 2

Utelukker ikke hyttebruk

Hordnes forteller at boligen, som ble lagt ut for salg søndag, har fått en rekke klikk og visninger på Finn.no. Allerede har flere potensielle kjøpere meldt sin interesse.

– Det er folk med god økonomi, gjerne næringslivstopper og bedriftseiere, forteller han.

Megleren avslører at det også er flere utenlandske kjøpere som har meldt sin interesse.

– I utgangspunktet tenker man at for 120 millioner så kjøper man boligen for å bruke det som primærbolig, men det er ikke nødvendigvis sikkert.

Ifølge Hodnes har Norge rykte for å være et godt sted å bo og feriere i.

– Det er klimaendringer og steinvarmt i Sør-Europa, mens det er litt svalere og andre kvaliteter i Norge. Flere ser nok på det som et alternativ for ferieboligen, sier han.

LUKSURIØST: Slik blir fasaden på boligen. Foto: Visma Realestate AS

Unik kombinasjon

Boligutvikler Per Johan Pettersen i Gustavian AS tror også klimasituasjonen, med blant annet hetebølger sør i Europa, er en medvirkende årsak til at personer utenfor Norge har meldt interesse for boligen.

– Det er et tegn i tiden at en del folk med tilknytning til Norge synes det er interessant med fritidsbolig her, sier Pettersen.

Sammen med hotellinvestor Asmund Haare står han bak prosjektet. Pettersen, som har tegnet prospektet, blir nabo til luksusboligen, og forklarer den svimlende summen slik:

– Det som er unikt er kombinasjonen av et helt nytt hus på en slik strandeiendom. Det er sjelden vare, sier Pettersen.

Arkitekten medgir at boligen er av det ekstravagante slaget, men viser til at naboeiendommer har blitt solgt for sammenlignbare summer. Han har tro på at de vil få solgt boligen til takstpris.

– Vi er kjent med at det er litt rufsete tider, men etter regn kommer ofte sol. Vi har veldig tro på at de tingene som er skikkelig bra, er mulig å oppsette. Jeg er ikke kjent med at det finnes noe lignende til salgs, sier han, og legger til at de allerede har hatt visning av boligen, sier Pettersen.

Ikke vanlig

– Det hører ikke til det vanlige, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Greving om gigantvillaen.

Han forteller at det på generell basis er snakk om en relativt liten kjøpegruppe som kjøper boliger til denne prisen.

– Samtidig så er det jo nok av folk i dette landet som har penger til å betale om de først vil ha boligen, forteller Greving.

Ifølge ham har både privatboligmarkedet og hyttemarkedet de senere årene vært preget av at det oftere bygges dyrere hytter og boliger.

USIKKERT: Ifølge Greving er det usikre tider i boligmarkedet, også for dyre boliger. Foto: CF-Wesenberg

– Enkelte områder i landet er spesielt attraktive, som for eksempel Bygdøy eller Nesøya. Der vil det alltid være veldig attraktivt å både eie og bo, og det er høy betalingsvilje, sier Greving.

Påvirkes av børsen

Greving tror dyre boliger som den på Nesøya også blir rammet av dagens økte økonomiske usikkerhet.

I motsetning til det «vanlige» boligmarkedet, påvirkes det mer eksklusive boligsegmentet av børsen.

– Veldig dyre boliger er lettere å selge når kursene går i været, men nå har mange fått barbert bort veldig store verdier gjennom aksjeporteføljen.

Megler Hodnes har likevel troa på at boligen blir solgt.

– Jeg har gjort en omfattende vurdering på dette. Det er en fantastisk eiendom.

