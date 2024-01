Stor demonstrasjon før MGP-sending

Lørdag kveld går første MGP-delfinale av stabelen.



Aksjonsgruppa for Palestina varslet på forhånd at de skulle demonstrere med «sterke visuelle og kroppsliggjorte virkemidler» utenfor NRKs lokaler på Marienlyst i Oslo.

Klokken 18.15 er demonstrasjonen i gang ved publikumsinngangen, og demonstrantene ligger på bakken med «blod» på seg.



Demonstrantene gikk stille og rolig opp mot NRK-bygningen, før de la seg ned på bakken på liggeunderlag.

«DØDE»: Demonstrantene ligger stille på bakken for å representere døde journalister. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Prøver å gjøre alt vi kan

– Vi prøver å gjøre alt det vi kan som enkeltmennesker for å stoppe det som skjer i Gaza, og da er dette ett av stedene vi føler vi kanskje kan påvirke noe på, sier skuespiller og pressekontakt i aksjonsgruppa, Janne Heltberg, til TV 2.

Hun legger til:

PROTEST: Skuespiller og pressekontakt i aksjonistgruppa, Janne Heltberg, er tydelig på hva hun mener NRK bør gjøre. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vi mener NRK bør si til Eurovision at Israel skal utestenges fra arrangementet i 2024. Akkurat i år har Israel ingenting i Eurovision å gjøre. Det er et arrangement som skal være en folkefest og symbolisere glede og samhold, og det forenes ikke i år.

– Massivt

Aksjonsgruppa skriver i en pressemelding at deres krav er at Norge og NRK jobber for utestengelse av Israel fra Eurovision 2024.



– Under markeringen vil vi vise hvor massivt 116 døde journalister er, og minne NRK på sitt ansvar som allmenkringkaster, for å stå i solidaritet med pressefrihet og journalisters særskilte rett på vern under krig, skriver gruppa i pressemeldingen.



Gruppa har opplyst til TV 2 at de skal være 116 demonstranter. 10. januar meldte Hamas-kontrollerte styresmakter at 116 journalister er drept siden 7. oktober.

Ved 19-tiden forlater demonstrantene stedet.



STILLE: Demonstrantene som har møtt opp, ligger stille på bakken uten å si et ord. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

NRK har tatt forholdsregler

NRK tar forholdsregler før TV-sendingen, som begynner klokken 19.50, har de opplyst til TV 2 tidligere lørdag.

– Vi har forståelse for at situasjonen i Gaza opprører mange og vekker sterke reaksjoner. Hvis noen ønsker å demonstrere utenfor NRK så er det bare en del av ytringsfriheten. NRK har tatt noen forholdsregler, slik vi ofte gjør ved store direktesendinger, sier Charlo Halvorsen, underholdningsredaktør i NRK.



Det var i desember deltakerlandene ble lansert. Da sa Halvorsen at NRK følger beslutningen EBU (Den europeiske kringkastingsunion) har gjort.

– Vi velger å forholde oss til beslutningen som er gjort i EBU. Det er naturlig at det er sterke emosjoner knyttet til denne konflikten. Det er heller ikke så overraskende at flere er uenige i vår vurdering, sa han da.