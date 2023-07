– Stor dag for norsk luftfart

– Det er en stor dag for norsk luftfartshistorie og en stor dag for forbrukerne, sier styreleder i Norwegian Øygard Karlsen Nilsen på en pressekonferanse torsdag.



Den avtalte prisen Norwegian skal betale for aksjene i Widerøe er 1,125 milliarder kroner.



Begge selskapene vil fortsette å ha baser, hovedkontorer og ansatte i Norge på samme måte som i dag, med sine respektive arbeids- og kollektivavtaler.



– Vi i styret i Norwegian har vært entusiastiske for denne muligheten og er veldig glad for at vi har klart å få til, sier styrelederen videre.

Norwegians konsernsjef Geir Karlsen sier at oppkjøpet av Widerøe har vært planlagt i mange måneder.

– Dette er en transaksjon vi har jobbet med siden før jul, da vi forsto at Widerøe kunne finne et nytt hjem. Vi kjøper dette for 1,1 milliard kroner. Den endelige prisen vil bli satt litt senere, sier Karlsen under en pressekonferanse torsdag.

Dette skjer med Eurobonus

De siste fem årene har Widerøe hatt tett kommersielt samarbeid med SAS, sier konsernsjef Stein Nilsen. Gjennom pandemien har SAS imidlertid sagt opp de fleste av disse.

Han sier det nå er to avtaler som står igjen. Den første er gjennomgående reise fra kortbanenettet til SAS sine. Den andre er opptjening av Eurobonus-poeng.

– De siste årene har SAS nektet opptjening for Widerøe-kunder på strekninger der Widerøe flyr i konkurranse med SAS, noe som våre kunder er veldig irritert over. Så det har vel ligget i kortene lenge at vi har sett etter et alternativt lojalitetsprogram, fordi vi har ikke følt oss ønsket i Eurobonus, sier Nilsen.

Han understreker at Widerøe i dag har en avtale med SAS frem til oktober 2024, og bestemmelser om en overgangsperiode etter dette for å gjøre overgangen mer smidig.

– Men helt uavhengig av denne avtalen her, så hadde nok vi tenkt å søke inn i Norwegians ny-konstruerte gruppe for for lojalitetsprogram. Det hadde vi nok.

– Så det samarbeidet skal fases ut?

– Det kommer til å fases ut over tid ja, sier Nilsen.

Overraskende



Nyheten om oppkjøpet kom plutselig, både for flyeksperter og de ansatte.

– Vi er positivt avventede. Vi har en sterk kultur mellom selskapet, og den forventer vi at blir videreført, selv med nye eiere, sier Aleksander Wasland, i, forbundsleder i norsk flygerforbund og pilot i Widerøe.



Wasland sier kjøpet kom overraskende på, og det er fortsatt mye de ansatte ikke vet.

– Det er alltid spennende å bytte eier. Vi tror ikke forandringen blir stor. Vi er trygge på de konstruktive dialogene vi klart å få til med selskapet.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er overrasket over at Norwegian nå slo til.

Verdien flyr

– Dette er en milepæl i norsk luftfartshistorie. Vi er to norske flyselskap som har levd side om side i mange år, og til sammen kjenner vi luftfartsmarkedet i landet svært godt, sa Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian kort tid etter nyheten ble kjent.

Aksjen til Norwegian har fått luft under vingene etter nyheten. aksjer og stiger med 6,7 prosent på Oslo Børs, like etter åpning torsdag.



– Beste for Widerøe

Widerøe er Norges eldste luftfartskonsern, med hovedkontor i Bodø og administrasjonskontor i Oslo.

– Vi er overbevist om at denne løsningen er til beste for Widerøe, for våre ansatte, og ikke minst for kundene våre, sier Stein Nilsen, konsernsjef i Widerøe.