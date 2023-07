Stoppet frammarsj for Borch: Sp avlyser nestlederkamp

Sps fylkeslaget i Nordland lanserte landbruks- og matminister Sandra Borch som kandidat til nestleder umiddelbart etter Ola Borten Moes avgang.

Fylkeslederen i Troms, Svein Leiros, gikk ut med støtte til utspillet.

– Det er et godt navn, og Sandra har gjort en kjempejobb, uttalte Leiros til VG.

Men Senterpartiets sentralstyre med partileder Trygve Slagsvold Vedum i spissen har satt en effektiv stopper for en mulig opphetet maktkamp i partiet foran valget.

Sentralstyret vedtok mandag kveld å følge partiets vedtekter om at valg skal skje på partiets ordinære landsmøte i 2025.

– Sentralstyret har besluttet dette og i henhold til vedtektene er det landsmøtet som velger nestledere, bekrefter Vedum.



Det blir ikke innkalt til noe ekstraordinært landsmøte nå, og siden Sp har landsmøte annethvert år, skjer valget av ny nestleder først i mars 2025.

– I tråd med Senterpartiets vedtekter består arbeidsutvalget vårt nå av leder og meg som nestleder. Jeg er like motivert som før til å jobbe for partiets politikk og bygge hele partiorganisasjonen, sier Anne Beathe Tvinnereim til TV 2.

Maktkamp avlyst

Dermed ser fylkeslederne TV 2 har snakket med ingen grunn til å spille inn navn på kandidater nå.

– Det er valgkampen som er viktigst for oss. Vi konsentrerer oss om den, sier fylkesleder i Rogaland Sp, Vidar Nedrebø.

Fylkeslederen i Hordaland Sp, Nils T. Bjørke ser ikke noe behov for et ekstraordinært landsmøte, og støtter vedtaket om at valget er skutt fram i ett og et halvt år.

Han er blant flere fylkestopper som reagerer på at forlaget om Borch som arvtaker etter Borten Moe kom rett etter avgangen.



– Det kom litt tidlig. Det er ofte lurt å la den interne prosessen og valgkomiteen komme i gang først, mener Bjørke.



Kampen om nestledervervet er avlyst, fastslår fylkesleder Per-Asbjørn Andvik i Vestfold Sp.

– Den er lagt død, valget er såpass langt fram i tid at mye kan skje, sier han.

Ønsker ryddig prosess

Fylkeslederen i Akershus, Brita Skallerud, er enig.

– Er det å spille inn navn nå å foregripe prosessen?



– Jeg synes nok det. Det å velge en nestleder er ikke noe du gjør over natta. Hele prosessen skal være ryddig og spilles inn på en ryddig måte.

Hun mener nestlederspørsmålet må ses i sammenheng med andre med valg av ny partiledelsen og nytt sentralstyre i 2025.

Å spille inn kandidater nå var for tidlig, mener Skallerud.

– Jeg synes bare at det ikke er noen hast. Å spekulere og mase om det synes jeg er unødvendig. Vi har et sentralstyre og nestleder, og må fokusere på det kommende valget, sier fylkeslederen.



Sp-lederne i Hedmark, Buskerud og Vestfold støtter også vedtaket.

– Jeg forstår at Nord-Norge foreslår Sandra Borch, men jeg synes det er litt tidlig, sier fylkesleder Sigrid Simensen Ilsøy i Buskerud Sp.



Har fortsatt tro på Borch

Fylkeslederen i Sogn og Fjordane, Erlend Haugen Herstad, sier det viktigst er en ryddig prosess, med god tid til å diskutere ulike kandidater.

– Det er ikke sånn vi kan bare drar opp et navn av hatten ti minutter etter en avgang, sier Herstad.

Fylkeslederen i Nordland, Frank Johnsen, har fortsatt tro på at Borch er den beste kandidaten også i 2025.

– Sandra den beste kandidaten, og har fått støtte fra Troms og Finnmark, så der tror jeg vi skal stå sterkt. Hun har vist at hun klarer å være samlende og si fra hvis det er behov for det. Hun er en tydelig stemme fra nord, og det tror jeg vi kan trenge, sier Johnsen til TV 2.