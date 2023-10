– Stopper 100 millioner telefonsamtaler

Ekstremt mange nordmenn har opplevd å enten bli oppringt av telefonsvindlere, eller få meldinger med suspekte lenker.

Ifølge Finanstilsynet tapte norske banker 600 millioner kroner som følge av at personer ble svindlet i fjor.

I halvparten av tilfellene skjedde dette ved at nordmenn ble lurt til å føre over penger.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har medansvar for trygg nett- og telekommunikasjon i Norge. Dette er de vanligste luremetodene, ifølge dem:

– Gjengangere er «SMiShing« på SMS, Messenger og WhatsApp og phishing på e-post, hvor svindlerne «fisker» etter info, og forsøker å lure ofrene til å foreta handlinger som å trykke på lenker og å oppgi informasjon, sier seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i Nkom.



Smishing er det samme som «phishing», bare at man får en suspekt lenke på sms, istedenfor e-post.

Slik avslører du sms-svindel 1. Vær kritisk til lenker i SMS. Dette gjelder selv om du venter en SMS med pakkeinformasjon. SMS-en kan også blande seg inn under de vanlige SMS-ene du har fått fra en avsender.

2. Ikke trykk på lenken før du har sjekket den. 3. Her er noen tips til sjekk av lenken: Er det skrivefeil eller rare formuleringer i SMS-en eller lenken? Det kan bety at noe er galt.





Hva er toppnivådomenet? Dette er det som kommer etter det siste punktumet i lenken, før eventuelle skråstreker.





Slutter lenken på .no, altså før ev. skråstreker?





Hvis ja, så er det et godt tegn. Da er hjemmesiden under Norge sin landkode .no. Dette toppnivådomenet av Norid som har gode registreringsordninger og er underlagt domenenavnforskriften og Nkoms tilsyn. Man må likevel være kritisk før man trykker. Eksempel på riktig oppsett: «https://posten.no/s/1234567» Eksempel på mistenkelig oppsett: «https://finnologg.ma.tn/finn.no/finno.htm (her er toppnivådomenet. tn som er landkoden til Tunisia. Det har formodningen mot seg at Finn bruker tunisiske registrarer.)





Hvis .no ligger midt i lenken og det kommer andre punktum etterpå, så er det et dårlig tegn. Da er .no brukt for å gi tillit, uten å være toppnivådomenet. Eksempel « … betaling-no.net.»





Slutter den på noe annet enn .no, og den samtidig utgir seg for å være fra en norsk aktør, så må du være ekstra forsiktig. Eksempel «..posten.es/pakke1234»





Ofte kan såkalte shorteners eller lenke-forkortninger være brukt, slik at en kort lenke leder deg til svindelsiden, lenken inneholder da for eksempel bit.ly, tinyurl.com, bl.ink, squirre.ls, short.io mv. 4. Er du i tvil? Ikke trykk på lenken! Kilde: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Stopper enormt mange

Seniorrådgiveren opplyser også at norske netteiere stopper et kolossalt antall svindelforsøk, hvert eneste år.

– Etter Nkoms påtrykk, og med hjemmel i ekomforskriften § 6-1, tredje ledd, stoppes og sladdes over 100 millioner telefonsamtaler årlig, sier han.

Vallesverd opplyser at det er utenlandske, profesjonelle svindlere som står bak. Ofte bruker de såkalt «spoofing» for å gi inntrykk av at det er et norsk nummer som ringer.

– De plukker seg ut mer eller mindre tilfeldig ofre i Norge, og numrene som «spoofes» kan tilhøre uskyldig tredjepersoner. Vi har tidligere ført oversikt over «spoofede» numre, men verdien av dette er sterkt redusert, sier Vallesverd.

VANLIG: Det er mange som har opplevd å få en melding, e-post eller tilsendt en lenke på et eller annet vis, som virker mistenkelig. Foto: Yui Mok

De har dermed ingen oversikt over de mest brukte svindelnumrene.

– I motsetning til tidligere, ser vi at «spooferne» bare misbruker numrene noen få ganger før de bytter. Dette gjør de for ikke å bli fanget opp av filtre og rutiner i nettene som blir bedre og bedre.



Samler kreftene

Nå skal kampen mot svindlerne intensiveres.

Både Nkom, Økokrim og Finans Norge går nå sammen med å etablere en ekspertgruppe mot svindel innen elektronisk kommunikasjon. Vallesverd leder gruppen.

– Vi vil sammen med telebransjen identifisere forbedringspunkter og vi har sett på helt konkrete tiltak som kan være nødvendig for å ytterligere bekjempe svindel. Vi jobber også med løsninger og holdningskampanjer knyttet til SMS-svindel.

SUSPEKT: Slik kan de se ut når flere svindlere har forsøkt å ringe deg. Foto: Simen Askjer / TV 2

Vallesverd frykter det store trykket av svindlere skal føre til lavere tillit mellom borgerne og selskapene som tilbyr digitale tjenester.

– Dette er en tillit som alle aktører må kjempe for å opprettholde. Det er derfor positivt å registrere at enorme mengder svindelforsøk stoppes av teleselskap, banker og kunder. Anti-svindel-systemene blir stadig bedre, og myndigheter samarbeider godt nasjonalt og internasjonalt i en felles innsats for å redusere svindel.

Lureforsøk i ferien

Nå som man går inn i høstferietid, er det ekstra viktig å passe på.

Onsdag advarte Finans Norge om at svindlerne utnytter folk som senker skuldrene og blir mindre oppmerksomme i ferien.

– Vi senker skuldrene, har tid til familie og venner, men dessverre også mer tid til å gå i svindelfella, sa forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård.

OPPFORDRER: Forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge ber folk være ekstra oppmerksomme på svindel i ferien. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Hun sier svindlerne nå har blitt så profesjonelle at absolutt alle kan gå i fella.

– Det viktigste tipset er derfor at du er rask med å ta kontakt med banken din, dersom du mistenker at du har blitt utsatt for et svindelforsøk. Da øker muligheten for at banken klarer å stoppe pengene før de forsvinner ut av kontoen din, sa Nergård.



Økokrim: – Samfunnsproblem

Senest i går – torsdag – advarte også Økokrim overfor TV 2 at de ser en markant økning i digitale bedragerier.

Ofte er dette såkalt kjærlighetssvindel og investeringsbedragerier som involverer kryptovaluta.

– Det er nå så mange bedragerier at det har blitt et samfunnsproblem, sa statsadvokat Anne Glede Allum i Økokrim.

REKORDMANGE: Økokrim har registrert rekordmange svindelanmeldelser og forteller om millionbeløp folk har blitt svindlet for.

I fjor og så langt i år har Økokrim registrert tap i forbindelse med svindel på noe over 37 millioner kroner.

I flere enkeltsaker dreier det seg om millioner av kroner. Det største enkelttapet i 2023 er på rundt 6 millioner kroner, ifølge statsadvokaten.