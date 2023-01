Stoltenberg om jobb-ryktene: – Jeg har bare én plan

Før jul kunne TV 2 melde at Jens Stoltenberg er ønsket til en ny internasjonal toppjobb – denne gangen i Washington.

– USA ønsker Stoltenberg som toppsjef i Det internasjonale pengefondet, sa en godt orientert kilde i Nato til TV 2.

Opplysninger om at Stoltenberg er USAs favoritt til stillingen sirkulerer i Nato, bekreftet ytterligere en kilde i Nato-systemet.

Men når TV 2 konfronterer Stoltenberg med ryktene, ler han dem vekk.

– Jeg har bare én plan, jeg. Og det er å avslutte mitt arbeid i Nato til høsten og så komme hjem til Norge, sier han.

– Jeg gleder meg til det. Jeg vet ikke akkurat hva jeg skal gjøre da, men jeg finner helt sikkert på noe.

«Perfekt» for jobben

Det internasjonale pengefondet (IMF) har hovedkvarter i Washington DC.

Organisasjonen ble etablert i 1944 og består av 190 land. Formålet er å fremme internasjonal handel, valutasamarbeid og sikre en stabil verdensøkonomi. Jobben betegnes av TV 2s kilder som perfekt for Stoltenberg.

FORAN KAMERA: Nato-sjef Jens Stoltenberg blir intervjuet av TV 2 under NHOs årskonferanse. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Den tidligere statsministeren og Ap-lederen er i dag langt på overtid som generalsekretær i Nato. Han har fått perioden forlenget flere ganger siden han startet i jobben i 2014 og er nå den nest-lengstsittende Nato-sjefen i historien. Men til høsten er det slutt – med mindre Stoltenberg skulle få tilbud om, og takke ja til, ytterligere en forlengelse.

Den siste forlengelsen førte til at Stoltenberg måtte si fra seg jobben som ny sjef for Norges Bank hjemme i Norge.

Stoltenberg er likevel klar om hvilket land han ønsker seg til nå:

– Jeg kommer ikke til å fortelle om hva jeg skal gjøre når jeg kommer hjem. Men jeg skal hjem til Norge, sier han.

Advarer Norge

TV 2 møter Nato-sjefen i forbindelse med at han torsdag deltok på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum. Der var hundrevis av næringslivsledere, politikere og pressefolk samlet for å diskutere de urolige tidene som Europa nå opplever.

Stoltenberg brukte sitt innlegg på konferansen til å advare Norge mot å svikte i den militære støtten til Ukraina.

KAMPKLAR: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg tror Russlands president Vladimir Putin (bildet) er villig til å stå lenge i krigen i Ukraina. Foto: Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP / NTB

Ifølge ham kan det bli behov for våpenstøtte i lang tid framover.

– Våpen er veien til fred, sa Stoltenberg.

– Det er et paradoks, men det er den brutale realiteten vi nå ser i Europa.

Ber om fortsatt støtte

Overfor TV 2 vedgår Stoltenberg at denne setningen – at våpen er veien til fred – er noe han neppe så for seg som ung at han skulle stå på en scene og si.

Men det var andre tider.

– Vi trodde på nedrustning. På avspenning. Men nå er det igjen full krig i Europa. Og da er det dessverre slik at dersom vi ønsker at Ukraina skal overleve som en selvstendig, demokratisk stat, så må vi støtte dem. Også med våpen, sier han.

Ifølge Stoltenberg vil det være farlig å la Russlands president Vladimir Putin vinne fram. Ikke bare for ukrainerne, men også for oss.

– Det er i vår interesse at president Putin ikke vinner i Ukraina. Det vil være en tragedie for ukrainerne, men også farlig for oss, for da er det beskjeden til ham og andre autoritære ledere at når de bruker militær makt, så får de det som de vil. Da blir verden farligere, og vi blir mer sårbare, advarer Stoltenberg.

Han minner samtidig om at Russland har vist vilje til å tåle store tap. Samtidig jobber russerne hardt for å få tak i mer ammunisjon og våpen, og Stoltenberg mener vi må være forberedt på at Russland kan stå i dette i lang tid.

– Det er farlig å undervurdere Russland, sier han.