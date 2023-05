Stoltenberg: Farligere enn på flere tiår

Stoltenberg var gjest på et møte i Den norske Atlanterhavskomité sammen med utenriksminister Anniken Huitfeldt i Gamle Logen tirsdag. Onsdag skal Norge være vertskap for et uformelt møte mellom alle utenriksministre i Nato, og med generalsekretæren.

– Vi møtes i en tid som er farligere og mer uforutsigbar enn det vi har opplevd på flere tiår, sa Stoltenberg da han holdt sin innledning på møtet.

Men Stoltenberg er glad for den samlede støtten til Ukraina fra hele alliansen og forventer at Nato-landene vil gi ytterligere støtteerklæringer til Ukraina under møtet i Oslo. Han sa også at den norske flerårige støtten gjennom Nansen-pakken er blitt lagt merke til.

Bør ikke være overrasket

– Stormaktsrivaliseringen er på frammarsj, Putins aggresjon mot Ukraina er den endelige slutten på den verden vi prøvde å bygge etter den kalde krigens slutt, sa Stoltenberg.

– Vi bør ikke være overrasket over invasjonen av Ukraina. Vi kan være sjokkert over brutaliteten, men vi behøver ikke være overrasket, sa Stoltenberg og ramset opp hvordan Russland gjennom årene, steg for steg, har økt sin aggresjon og gradvis også mot Ukraina.

Generalsekretæren sier det ikke er noen tegn til at medlemmene i Nato viser tegn til tretthet i støtten til Ukraina. Det er sterk tverrpolitisk enighet i alle landene om støtten til Ukraina.

– Det gleder ukrainerne, som kan være trygge på vår støtte, sa Stoltenberg.

Ukrainas Nato-søknad

Når det gjelder Ukrainas sterkt ønskede medlemskap i Nato, viser Stoltenberg til at det er lenge siden det var enighet i alliansen om landet på sikt skulle bli medlem, men at det er en prosess som må gå sin gang.

– Men en forutsetning for å ha en meningsfylt diskusjon om dette, er at Ukraina overlever som en selvstendig stat. det er det mest akutte, sa Stoltenberg.