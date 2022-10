Stod i spissen for alle avslagene – vil ikke beklage

5. september 2008 sendes den første begjæringen om gjenopptakelse til kommisjonen. Begjæringen var på 27. sider og tok for seg DNA-beviset og mobilbeviset. 17. juni ble den avslått av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Det var Helen Sæter som ledet kommisjonen. De øvrige medlemmene var Birger Arthur Stedal, Ingrid Bergslid Salvesen og Bjørn Rishovd Rund. Dagen etter ble det fremsatt en ny begjæring, men kommisjonen vurderte denne som en klage. Den tok de heller ikke til følge.

27. august 2010 ble begjæring nummer to fremsatt. Et nytt moment i denne begjæringen var Kripos’ gjerningsmannsprofilrapport, som konkluderte med én gjerningsmann. Rapporten var ikke en del av sakens dokumenter. Kommisjonen vedgikk at rapporten gjerne kunne vært en del av saksdokumentene, men dette var ikke nok til å få saken gjenåpnet. 24. september 2010 ble begjæring nummer to avslått. Det var Helen Sæter som ledet kommisjonen. De øvrige medlemmene var Gunnar K. Hagen, Ingrid Bergslid Salvesen, Bjørn Rishovd Rund og Benedict de Vibe.

17. juni 2011 begjærte Kristiansens forsvarere saken gjenåpnet for tredje gang. Denne gangen angrep de Andersens troverdighet og bevisene som ble fremlagt for retten. Kommisjonen mente forsvarernes anførsler i hovedsak var de samme som tidligere. 11. desember ble begjæringen avslått. Det var Helen Sæter som ledet kommisjonen. De øvrige medlemmene var Gunnar K. Hagen, Birger Arthur Stedal, Bjørn Rishovd Rund og Anne Britt Flemmen. Også denne gangen ble avslaget påklaget, men ikke tatt til følge.

31. mars 2014 ble begjæring nummer fire sendt inn til kommisjonen. Denne gangen hentet forsvarerne inn en sakkyndiguttalelse fra professor i rettspsykologi, Gísli H. Guðjónsson, som var kritisk til politiets avhørsmetoder overfor Jan Helge Andersen. Kommisjonen mente begjæringen langt på vei inneholdt de samme anførslene som tidligere. 9. desember 2014 ble begjæringen avslått. Det var Helen Sæter som ledet kommisjonen, og det var hun som traff avgjørelsen på egen hånd.

18. juni 2017 ble den femte begjæringen sendt til kommisjonen. Blant annet hadde forsvarerne hentet inn en ny sakkyndiguttalelse fra sivilingeniør Halvard Sivertsen, som tok for seg mobilbeviset på nytt. Denne gangen oppnevnte kommisjonen for første gang en egen sakkyndig vedrørende DNA-beviset i saken. 18. februar 2021 besluttet kommisjonen å gjenåpne saken, med dissens tre mot to. Mindretallet bestod av kommisjonens nye leder, Siv Hallgren, og Tor Ketil Larsen.