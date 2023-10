Sto opptil tolv timer i kø: – Sirkus

Tirsdag morgen er E18 ved Ørje åpen for normal trafikk i begge retninger, opplyser Vegtrafikksentralen øst like før klokka 08.30.

Trafikken hadde normalisert seg noe i løpet av morgentimene, etter at det ble åpnet for omkjøring via fylkesvei 128, ifølge trafikkoperatør Trude Lindstad.

– Nå er vi heldigvis tilbake til et mer normalt trafikkbilde enn det vi har hatt siden i går ettermiddag, sier hun til TV 2.

NÆRING: Her er Norsk Folkehjelp og Røde Kors på vei med mat, drikke og pledd til de trengende i kø. Foto: Norsk Folkehjelp

Store mengder snø skapte mandag vanskeligheter for både privatbiler, lastebiler og busser på Østlandet.



På E18 i Ørje i Østfold skapte en lang rekke vogntog på sommerdekk store problemer. De har slitt med å komme seg opp den siste bakken til svenskegrensen.

– Det er flere kilometer med kø, skriver Øst politidistrikt på X/Twitter.

Klokken 02 natt til tirsdag hadde noen av kjøretøyene stått fast i opptil tolv timer.

FORTSATT PROPP: E18 er fremdeles stengt i retning Sverige som følge av vogntog i veien. Disse vil bli berget tirsdag morgen. Foto: Hans O. Torgersen

Klokken 06 tirsdag morgen var det fremdeles en del vogntog som står fast. Disse vil bli berget i løpet av morgentimene.

Operasjonsleder Svein Walle sier til TV 2 brøytebiler og andre som har kommet til for å hjelpe, også har fått problemer gjennom natten, og flere har kjørt av veien.



– Vi vet ikke hvordan vi skal få løst det opp. Det er sirkus, det kan jeg love deg, sa operasjonslederen mandag kveld.



Matpakke, drikke og pledd

Politiet kalte ut Røde Kors og Norsk Folkehjelp til området. Opp mot 30 frivillige mannskaper har hjulpet til i Ørje.

Politiet valgte også å stenge veien inn til i Norge fra Sverige, slik at redningsmannskaper kan bruke denne veibanen fritt.

KAOS: Det er lange køer på E18 mandag kveld og natt til tirsdag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Redningsmannskaper har jobbet intenst natt til tirsdag med å ta vare på dem som har stått fast.

– Vi tok med oss alt av det vi hadde av tepper, mat og drikke. Vi avtalte noen alternative veier for å komme oss inn, og kom frem til et ganske kaotisk sted på flere kilometer, sier operativ leder i Norsk Folkehjelp, Harald Wisløff, til TV 2 klokken 02:30 natt til tirsdag.

FRA BIL TIL BIL: Norsk Folkehjelp og Røde Kors har jobbet intenst natt til tirsdag med å holde varme og næring i snøfaste førere. Foto: Norsk Folkehjelp

I flere timer har de, sammen med Røde Kors og politiet, gått fra kjøretøy til kjøretøy med hjelp og næring.

– Vi tok en vurdering på at vi hjalp personbilene først. Det var mange som var kalde, sultne og tørste. Vogntogene er vandt til å stå i ro, og har mer drivstoff, sier Wisløff.

SNØ, SNØ, SNØ: Natt til tirsdag har vogntog og personbiler stått fast i snøen på E18. Foto: Hans O. Torgersen

Klokken 02 natt til tirsdag har de fleste personbilene kommet seg av gårde. Enkelte biler har blitt forlatt med nøkkel stående i, slik at bilbergere kan ta seg av bilen tirsdag morgen.



– Men, det er fortsatt mange vogntog igjen, sier Wisløff.

Evakuerte nyfødt

Også på E18 ved Telemarksporten i Porsgrunn ble Røde Kors kalt ut for å bistå mandag kveld.

Kaoset på E18 startet ved 13.30-tiden, etter at et vogntog fikk problemer og stanset. Både bergingsbilen og brøytebilen som ble sendt for å bistå fikk selv problemer i snøværet.

STANS: Det er lange køer på E18 gjennom Porsgrunn. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ved 18-tiden evakuerte to politipatruljer ut to barn, et av dem et spedbarn, ut av køen. To timer senere var kaoset bare blitt større.

– Køen har spredd seg langt ut på veinettet, noe som gjør at køen flytter seg med svært sakte fart, til tross for et åpent kjørefelt ved traileren. Røde Kors er varslet og er på vei ut for å bistå de som har behov for hjelp, skriver politiet klokken 19.54.

Køen er nå på vei til å løse seg opp, og våre mannskaper blir dimittert. pic.twitter.com/2UWedPrEOn — Telemark Røde Kors Hjelpekorps (@TelemarkRKH) October 30, 2023

Klokken 20.38 opplyser Vegtrafikksentralen sør at veien er åpnet igjen ved Telemarksporten.

– Det er forventet at det fortsatt vil være forsinkelser på strekning Rugtvedt – Porsgrunn en tid fremover, skriver de.

Røde Kors' mannskap er også blitt dimittert fra oppdraget i Telemark.

STOPP: Det har vært full stans i busstrafikken ved Alexander Kiellands plass mandag. Foto: Sveinung Kyte / TV 2 Les mer BUSSKAOS: På Aleksander Kielland plass i Oslo har politiet måttet bistå busser med problemer. Foto: Jon Erik Olsen / TV 2 Les mer VELTET: Store snømengder har ført til trafikkaos flere steder i landet. I Tofte veltet en pumpebil og ble liggende på siden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer STOPP: Også på Carl Berner i Oslo har bussene store problemer. Foto: Thomas Venger Claussen / TV 2 Les mer

– Bør revurdere

Også i Oslo har snøværet skapt store utfordringer.

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt har mandag kunne konstatere at mange bilførere ikke har vært flinke nok til å ta hensyn til at værforholdene endret seg over natten.

– Dette har medført store forsinkelser for andre trafikanter, legger han til.