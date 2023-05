Etter to målinger med fremgang faller Arbeiderpartiet tilbake på TV 2s kommunebarometer for mai. Med 20,9 prosents oppslutning ligger partiet nesten 4 prosentpoeng UNDER katastrofevalget fra 2019.

Mens Ap tidligere i uken fikk en liten opptur på Kantars stortingsbarometer, går det motsatt vei på kommunegallupen fra Kantar.

Sammenlignet med valgkampen for fire år siden ligger det som en gang var landets største parti klart «bak skjema». Kommunevalget i 2019 endte opp som partiets svakeste noensinne.

Den gangen understreket partiets ledere gjentatte ganger at de ikke var fornøyd med tallene. I år ville de samme tallene trolig skapt jubel.

– Vi har langt høyere ambisjoner enn dette. Det viktigste vi kan gjøre nå er å snakke mer om våre politiske løsninger for å skape flere trygge jobber, sikre sterkere fellesskap, mer trygghet, og like muligheter for alle, sier nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran.

Fakta om målingen TV 2s kommunebarometer er utarbeidet av Kantar og basert på 1960 intervjuer. Usikkerhetsmarginen er mellom +/-1,0 og +/-2,0 prosentpoeng.

TV 2s byprognose viser dette

De borgerlige partiene holder et solid grep om de fleste storkommunene på TV 2s prognose for mai. Prognosen bygger på en modell utarbeidet av TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Bare i Oslo og Trondheim får de fire rødgrønne partiene flertall i denne prognosen.

I sterk kontrast til dagens situasjon, der Ap har ordføreren i 17 av de 20 største kommunene.

I 12 av byene på TV 2s liste ligger det an til et klart borgerlig flertall, mens mindre partier ligger på vippen mellom de tradisjonelle blokkene i seks av kommunene.

I Oslo skifter flertallet fra borgerlig til rødgrønt siden forrige prognose i april. Dette flertallet henger på bare ett mandat. Alt ligger til rette for en thriller i hovedstaden.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), tror dette Oslo-valget vil bli avgjort på målstreken.

– Vår jobb er å få opp den politiske diskusjonen og de politiske løsningene på folks hverdagsproblemer, som helse, velferd og eldreomsorg. Det tror jeg velgerne forventer av oss. De som lykkes best med den jobben vil bli premiert på valgdagen, sier Johansen.

KJEMPER OM HOVEDSTADEN: Raymond Johansen (Ap) og Eirik Lae Solberg (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / Gorm Kallestad / NTB

Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, er klar for kamp. – Det er veldig inspirerende at Høyre går markert frem i Oslo. Så viser prognosen at det er tilnærmet dødt løp mellom blokkene. Det understreker at Oslo blir en thriller, og valget blir neppe avgjort før alle stemmene er talt opp, sier han. Solberg avviser at partiet hans vinner oppslutning på misnøye med regjeringen. – Både i Oslo og nasjonalt lanserer Høyre ny politiske løsninger på mange områder, innenfor eldreomsorg, innenfor folks private økonomi, for skolen og for miljøet. Så jeg leser dette som at velgerne liker budskapet fra Høyre.

– Det blir et spennende kommunevalg til høsten! Det er ordfører og toppkandidat for Ap i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, sin respons på prognosen. I Tromsø har er det rødgrønne flertallet fra sist prognose forduftet. Samtidig er de tradisjonelle, borgerlige partiene klart mindre enn de rødgrønne. Dermed kan småpartiene få stor innflytelse. Ifølge TV 2s prognose er Jan Blomseths liste «Nei til bompenger i Tromsø» inne med 4 mandater. I tillegg får «By- og landlista» og Industri- og næringspartiet ett mandat hver. – Vi skal jobbe hardt for å vinne velgernes fortsatte tillit til å utvikle Norges beste kommune, sier Tromsø-ordføreren.

I Lillestrøm, Skien og Fredrikstad går den rødgrønne blokken frem fra april-prognosen og mangler bare ett mandat på flertall. I Lillestrøm har KrF samarbeidet med de rødgrønne denne perioden og vil med sitt ene mandat på denne prognosen kunne sikre flertall for rødgrønn side også i fortsettelsen. Det samme er tilfelle i Skien der KrF og Venstre har samarbeidet til venstre. I Fredrikstad avgjør lokale lister.

I Moss er det helt jevnt mellom blokkene, der rød og blå side får 20 mandater hver. Dermed får hele 9 mandater fra lokale lister stor betydning, hvis denne prognosen slår til.