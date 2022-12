Sto fast i tre timer: – Kulda sniker seg på

To tog ble stående fast i Romeriksporten i over tre timer. Det er usikkert når trafikken går som normalt igjen.

MØRKT: Det ble både mørkt og kaldt for passasjerene etter hvert. Foto: Privat

Feilen oppsto først rundt klokken 08.30. Oddbjørn Hatløy (50) fra Ålesund steg på flytoget på Gardermoen klokken 08.10 og hadde derfor vært på toget i godt over tre timer da TV 2 var i kontakt med han mandag formiddag.

– Det har vært helt mørkt i over halvannen time nå, og det er selvsagt litt krevende. Toalettene er avstengt. Kulden begynner å snike seg på, sier han til TV 2.

Oddbjørn Hatløy var på vei til møter på Skøyen. Foto: Privat

Må fjerne kjøreledning

Hatløy forteller at de så dagslyset igjen klokken 11.57. Toget til Vy ble imidlertid stående til rundt klokken 12.40.

Årsaken er at en kjøreledning som løsnet, måtte fjernes før toget toget dras ut.

– Det er ikke toget det er noe galt med. Nå som det er dratt ut av tunnelen, kan det kjøre av seg selv, sier pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy til TV 2.

Moen forteller at det var i underkant av 500 passasjerer om bord.

– Vi gjør det vi kan. Vi er tilgjengelig med konduktøren som er fram og tilbake i toget, sier hun.

Tar tid

Problemene i Romeriksporten har medført flere andre togforsinkelser også. Ved 13.30-tiden fikk NTB opplyst at Bane Nor var i tunnelen for å se på skadeomfanget.

– Om det er store skader, vil dette arbeidet dessverre også ta tid, sier Kjenne.

Dermed er det høyst usikkert om tunnelen kan åpnes før ettermiddagsrushet starter.

Toget hadde kommet seg fram til Oslo S i 13-tiden. Foto: Anna Myklebust Hodne / TV 2

På vei til møte

Selv om det var vært mørkt en stund, sier Hatløy at folk stort sett forholdt seg rolig. Han skryter også av informasjonen fra togfører.

– Veldig god informasjon. Togleder har vært proff, og de som vil har fått vann utdelt, sier han.

Hatløy, som jobber for konsulentselskapet Twoday, var på vei fra Ålesund til Skøyen der han skulle på møter.

Foto: Privat

Det er ikke bare på Gardermobanen at det har vært trøbbel på jernbanenettet på Østlandet mandag. På Østfoldbanen er feil ved en sporveksel som fører til forsinkelser og innstillinger. Bane Nor opplyser at de jobber med å rette feilene.