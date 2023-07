Stjålet mikrofly var verdt 500.000 - hadde ikke tyveriforsikring

TOK BILDER: De to mennene sendte flere bilder på Snapchat før flyet styrtet. Foto: Snapchat

Edwin Gunnar Sandnes eier flyet som ble stjålet - og deretter styrtet - sammen med en annen mann TV 2 har snakket med torsdag.

Ifølge Sandnes kostet flyet rundt 1,8 millioner kroner nytt. Da det ble stjålet, hadde det en verdi på 500.000.

EN AV EIERNE: Edwin Gunnar Sandnes eier flyet sammen med en annen mann som ønsker å være anonym. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Foreløpig er Sandnes usikker på hvordan de skal få dekket de tapte verdiene.

– Vi har ikke tyveriforsikring, så vi får sjekke hva vi har av andre forsikringer, og hva flyplassen har.

– Totalvrak

Sandnes forteller at han ikke har sett flyet selv etter styrten. Han har imidlertid sett bildene som har vært ute i pressen.

Konklusjonen om flyets tilstand er klar:

– Flyet er totalvrak. Det er ikke reparerbart, sier han.

TIDLIGERE KAPTEIN: Edwin Gunnas Sandnes er tidligere Norwegian-kaptein. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Den tidligere Norwegian-kapteinen er glad for at de to som stjal flyet kom fra styrten med livet i behold.

– Sjansen for å overleve noe sånt er ikke stor, sier han.

– Jeg er glad det gikk godt, men det er leit at de tok flyet mitt.

De to mennene som onsdag styrtet i et stjålet mikrofly ved Lyngdal, tok flere bilder og videoer under flyturen.

Dokumentert på Snapchat

Politiet vil ikke varetektsfengsle mennene som onsdag styrtet i Lyngdal. Turen ble dokumentert på Snapchat.

TV 2 har fått tilsendt noen av disse bildene, som en av de to mennene skal ha sendt på Snapchat. Bildene viser at en av de to har blod rennende fra pannen.

Ifølge VG sprer bildet seg nå i lokalmiljøet.

FLYTUR: Bildene av turen skal nå spre seg i lokalmiljøet. Foto: Snapchat

Torsdag ettermiddag sier politiet i Agder at de to mennene ikke vil bli varetektsfengslet. De to er siktet for brukstyveri av flyet.

– Slik saken står nå, ser ikke behovet for å fremstille dem for varetektsfengsling, sier operasjonsleder Svein Håland i Agder politidistrikt til TV 2.



POLITIADVOKAT: Svein Håland i Agder politidistrikt. Foto: Elias Håvarstein/TV 2.

– Vil komme fram i avhør

Tidligere torsdag opplyste politiet at en av de siktede sitter i arresten i Kristiansand, mens den andre får behandling på sykehus.

Robert Hovland er forsvarer for mannen som ligger på sykehus.

– Han har knekt ankelen, og har noen kuttskader. Ellers virker han å være i OK form til tross for en flystyrt, sier Hovland til TV 2.



TOTALVRAK: Flyet er ifølge eieren ikke reparerbart etter styrten. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

Hovland har ikke snakket med klienten om Snapchat-bildene.

– Så det kan jeg ikke uttale meg om. Det er nok ting som vil komme fram i et avhør av ham.

Ifølge Hovland planlegges avhøret av klienten fredag.

– Han er siktet for å ha stjålet et fly, og har jo sittet i dette flyet. Jeg opplever at han samarbeider med politiet, sier han videre.