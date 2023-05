Stina (20) er ufrivillig gravid – nå advarer hun

I disse dager er 20 år gamle Stina Talling gravid i uke fire.

Hun har ømme og store bryster, luft og trykk i magen og store humørsvingninger. Etter hvert kan hun oppleve kvalme.

Hun skal ikke beholde fosteret, men etter norsk praksis må hun vente til uke seks med å ta abort.

– Det er det verste. At jeg kjenner på alle symptomene som en som ønsker å bære fram barnet, også opplever, sier hun.

Sluttet på p-piller

Talling valgte for en liten stund siden å gå av prevensjon etter fem år med p-piller, og heller tracke syklusen sin.

ÅPEN: Stina Talling oppfordrer kvinner i hennes situasjon til å dele sine opplevelser. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Hun har derfor brukt kondom eller avstått fra sex når det nærmer seg eggløsning og såkalt sikre perioder.

Sikre perioder som prevensjonsmiddel Sikre perioder som prevensjonsmetode går ut på at man «er sikker» mot graviditet hvis du unngår ubeskyttet samleie rundt eggløsning.

Sjansen for å bli gravid er aller størst fra 4-5 dager før eggløsningen og 2-3 dager etter.



Denne metoden forutsetter nøye utregning dersom du ikke har helt jevn og regelmessig syklus.

Man kan fastslå eggløsningstidspunkt ved kalendermetoden, temperaturmåling eller urintest. Kilde: Maja.no

Men da menstruasjonen uteble, tok hun en graviditetstest som viste seg å være positiv.

– Jeg pleier ikke gjøre det, men jeg hadde en merkelig følelse denne gangen.

Usikker metode

Talling mistenker at hun kan ha fått en ekstra eggløsning i løpet av syklusen.

Overlege og gynekolog Guri Majak forteller at eggløsningen ofte kan være uregelmessig, noe som gjør sikre perioder til en svært lite sikker prevensjonsmetode.

– Det er noe jeg overhodet ikke vil anbefale unge mennesker. Kroppen til unge jenter vil i utgangspunktet bli gravid – det er sånn vi er laget. I tillegg kan egget og sædcellen overleve ganske mange dager, sier Majak.

OVERLEGE: Guri Majak ved gynekologisk avdeling på Ullevål sykehus ser en klar trend i kvinners svar på hvorfor de slutter med prevensjon. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

TV 2 har tidligere fortalt at aborttallene på landets største abortklinikk har økt dramatisk.

Sykepleierne ved gynekologisk poliklinikk på Ullevål i Oslo var bekymret for at de økende aborttallene skyldes at færre går på prevensjon på grunn av skepsis til hormoner.

– Jentene forteller at de ikke går på prevensjon fordi de ønsker å se hvordan kroppen er uten. Jeg tror ikke denne trenden vil gå over med det første. Her må det mer informasjon ut, sier seksjonsleder Tine Sande.

Endret syn

For Stina Talling var det i utgangspunktet en fin tilværelse uten hormonell prevensjon, men alt ble ikke bedre.

– Jeg stoppet på p-piller fordi jeg hadde sterk angst og tenkte det kunne være på grunn av hormonene, sier hun.

– Det forsvant ikke, men jeg elsket likevel å ikke ha «falske» hormoner. Bare kjenne hvordan kvinnekroppen egentlig fungerer.

FINSTEMT: Stina Talling er artist og har 35.000 følgere på YouTube. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Etter at hun ble gravid, ser hun annerledes på saken.

– Jeg angrer ikke på at jeg prøvde, men samtidig var det jo ikke verdt det i den forstand at jeg nå sitter her gravid.

Etter aborten skal hun begynne på hormonell prevensjon igjen, uansett hvilke bivirkninger som følger med.

– Jeg vil anbefale alle å gjøre det samme, fordi abort er ikke et prevensjonsmiddel.

Må gå ufrivillig gravid i flere uker

Om to uker har 20-åringen time på Haukeland sykehus i Bergen for å gjennomføre aborten. Valget hun tok da hun bestilte timen, var enkelt.

– Jeg føler meg ikke klar for et barn verken psykisk, fysisk eller økonomisk. Jeg har mange planer for karrieren jeg gjerne vil få til.

HJEMME: Hjemme i Øygarden bor Stina Talling sammen med kjæresten. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Selv om hun gjerne vil bli ferdig med aborten, må hun vente til hun er gravid i uke seks, i henhold til norsk praksis.

– Det ante jeg ikke, og jeg tror det er mange som ikke vet at det funker sånn. Jeg syntes det var merkelig da sykehuset sa det, forteller Stina.

– Når man er helt sikker på at man ikke ønsker å bære fram et barn, er det kjipt å kjenne på symptomene over lengre tid, sier hun.

Sande forteller at også mange av kvinnene som ønsker abort ved Ullevål sykehus, opplever ventetiden som vanskelig.

– Det er ikke vanskelig å forstå. Du havner i en situasjon som du ikke ønsker å være i og aller helst bare vil bli ferdig med med en gang. Da må vi prøve å forklare de at dette er for deres eget beste, sier hun.

EKSPERT: Tine Sande er seksjonsleder ved gynekologisk poliklinikk på Ullevål sykehus. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Sande sier det er avgjørende å vite om graviditeten sitter på rett plass, altså i livmor, før man går i gang med en abort.

Det er nærmest umulig å se før uke seks.

– Hvis ikke vi kan bekrefte en graviditet, men gir en medisinsk behandling, vet vi ikke om vi har gitt rett behandling.

Kan bli endring

Hun har likevel forståelse for at dette er vanskelig for kvinnene, og forteller at det snakkes om en endring i reglementet noe fram i tid.

– Man kan se for seg at det er mulig å starte en abort til tross for at man ikke ser graviditet i livmor, men det beror på at man stoler på den positive graviditetstesten og at det ikke er noen risiko for komplikasjoner hos kvinnene ved behandling.

SKAL HIT: Selv om man er fast bestemt på å ta abort, må man vente til uke seks med å få hjelp. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Også Majak forteller at endringen diskuteres i legemiljøet og at land som for eksempel Storbritannia og Canada allerede er i gang med å tilby abort før en ultralyd i uke seks.

– Det blir i så fall en politisk avgjørelse, sier Majak.

For Stina Talling er det vanskelig å vente og ikke vite. Hun tenker ofte på om fosteret vokser. I tillegg føles det moralsk feil å skulle leve som normalt.

– Jeg har jo vært med på fest, men jeg drikker meg ikke full. Det er noe i meg som sier at jeg ikke kan det.

TREDJE BEBOER: Stina Talling og kjæresten har skaffet seg en papegøye og kalt den Mollypop, fordi den ligner på en lollipop. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Sande oppfordrer kvinner som er sikre på at de skal gjennomføre en abort, å leve så normalt som overhodet mulig.

– Det er klart at det ikke er like lett, fordi man faktisk kan kjenne på følelsen at man er gravid. Men ønsker man å trene hardt eller ta seg en fest, så gjør det.

Stina har ønsket å være åpen om situasjonen i sin egen podkast.

– Jeg har oppfattet at det er veldig tabu å snakke om, og det vil jeg endre på. Jeg vil vise jenter at det bør snakkes om og helst mens man går igjennom det, for det er da man trenger det, ikke ti år etterpå.