Stilte Kjerkol til veggs etter TV 2-avsløringer

FrP-leder Sylvi Listhaug beskylder statsministeren og helseministeren for løgn.

I slutten av august kunne TV 2 avsløre at 2998 personer sto i kø for korttids- og langtidsopphold på sykehjem samt døgnbemannet omsorgsbolig.

I tillegg kunne vi fortelle at antall avslag på sykehjemsplass og døgnbemannet omsorgsbolig hadde økt med 34 prosent på kun tre år.

– Det opprører oss alle

Onsdag var TV 2s avsløringer tema under spørretimen i Stortinget. Der stilte FrP-leder Sylvi Listhaug flere spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Tar du på alvor den krisen som er under oppseiling i eldreomsorgen?

– Det opprører oss alle sammen å se eldre som ikke har det godt, som ikke får den helsehjelpen de trenger eller den omsorgen som gjør at de kjenner på trygghet, svarer Kjerkol.

Helseministeren peker blant annet på at de i årets statsbudsjett har satt av penger til å bygge 1500 nye sykehjemsplasser.

Beskyldes for løgn

Listhaug og FrP mener imidlertid at dette er en gedigen bløff.

– For det stilles ingen krav om at bevilgningen skal gå til netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser, sier hun.

FrP sier at da de satt i regjering, sørget de for at store deler av tilskuddene skulle øremerkes til å bygge nye plasser.

– Denne øremerkingen foreslås nå fjernet, og da vet vi at en stor andel av tilskuddet kommer til å bli brukt på å modernisere sykehjem og omsorgsboliger.

– Tjuvtriks

Listhaug sier at oppgradering er vel og bra, men er tydelig på én ting:

– Men det er ikke det samme som å etablere nye plasser, slik regjeringen lovet.

Kjerkol slår imidlertid kraftig tilbake.



– Jeg synes Listhaug gjør seg skyldig i et aldri så lite tjuvtriks når hun fremstiller det som at dette ikke er rom for 1500 nye plasser, sier statsråden.

– Gjør man om fra dobbeltrom til enkeltrom for eksempel, er dette grep som vil bedre kvaliteten for våre eldre, legger hun til.

Kjerkol mener at de har den samme ordningen nå, som da Listhaug selv satt som eldre- og folkehelseminister.

Enige om én ting

Både Kjerkol og Listhaug er imidlertid enig i at det ikke er riktig å snakke om eldrebølgen som noe negativt.

– Det er stor verdi i at folk blir gamle. Derfor må vi tenke nytt, og vi må tenke sammen, sier helseministeren.

Hun er tydelig på at den største utfordringen fremover er nok kompetent personell til å ta vare på de eldre.

– Derfor har vi tatt grep. I statsbudsjettet har vi satt av midler som skal bidra til en god oppgavefordeling som gjør at vi klarer å beholde de flinke fagfolkene våre, men også rekruttere nye. Dette er vi helt avhengige av.