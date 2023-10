Stillehavsøy søker sponsorer

Niue er 263 kvadratkilometer stor og har bare 1700 innbyggere. Øyas havterritorium er over tusen ganger så stort som landmassen.

Innbyggerne har alltid levd av havet, men i dag truer uregulert fiske med å tømme fiskebestandene, mens plastforurensning utgjør et stadig større problem for livet i havet. I tillegg har de menneskeskapte klimaendringene ført til varmere og surere hav, noe som kan endre hele økosystemer under overflaten.

Øya er dessuten spesielt utsatt for stigende havnivåer som ødelegger landområdene og ferskvannet. Niue trues dessuten av stadig flere intense tropiske stormer som følge av varmere klima.

Vil bevare liv og tradisjoner

Niues statsminister Dalton Tagelagi er opptatt av å prøve å bevare både øya og rikdommene i havet.

– Niue er bare en øy midt i det store blå havet. Vi er omgitt av havet, og vi lever av havet. Det er levebrødet vårt, sier han i et intervju med nyhetsbyrået AP.

Han understreker at niueanere har arvet og lært om havet fra sine forfedre, og at de ønsker å kunne gi det videre – i god tilstand – til neste generasjon.

HAKA: Niues statsminister Dalton Tagelagi talte under et møte organisert av Verdens naturfond (WWF) i anledning FNs generalforsamling i New York i September. Der framførte han en kort haka-dans. Foto: Zak Bennett / AFP / NTB

Det meste av fisket i Niue går til mat til lokalbefolkningen, selv om det også pågår noen småskala kommersielle operasjoner og sporadisk offshore industriell skalafiske, ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon. Mye ulovlig fiske og andre aktiviteter truer imidlertid Niues næringsgrunnlag.

– Vi tenker at vi bør ta ledelsen for på den måten å lære andre at vi må beskytte havet, forklarer Tagelagi.

Har selv få ressurser

Men Niue har selv få ressurser til rådighet. Niue håper derfor å skaffe mer enn 18 millioner dollar (vel 196 millioner kroner) ved å la sponsorerer finansiere beskyttelsen av 40 prosent av øyas havterritorium. Dette området er vernet fra bruk.

Målet er å skaffe 1700 sponsorenheter – en enhet for hver av øyas innbyggere. Sponsorpengene – kalt Ocean Conservation Commitments – skal bli administrert av en veldedig stiftelse.

«THE ROCK»: Stillehavsøya kalles ofte «Polynesias klippe». Foto: Richard Sidey / AFP / NTB

Trenger langsiktighet

Maël Imirizaldu, marinbiolog og regional leder i Conservation International, understreker at et problem med den konvensjonelle måten å finansiere bevaring av havet på er at det ofte er prosjektbasert. Det betyr at man må søke på ny og på ny om penger.

– Hovedideen her er å bytte ut denne prosjektfinansieringen slik at det går an å planlegge for de neste 20 årene, sier han.

I henhold til planen inviteres enkeltpersoner eller selskaper til å betale 148 dollar (om lag 1600 kroner) for å beskytte 1 kvadratkilometer hav mot trusler som ulovlig fiske og plastavfall i en periode på 20 år.

Professor i marin vitenskap ved New Zealands University of Auckland, Simon Thrust, sier det virker som en god idé.