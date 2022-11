Stig Millehaugen slipper straff for fengselsrømming

Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen (53) slipper ytterligere straff etter at han la på rømmen da han var ferdig med permisjon fra Trondheim fengsel i juni.

– Millehaugen har fått en påtaleunnlatelse for overtredelse av strl § 161 andre ledd, sier politiadvokat Børge Enoksen til TV 2.

Grunnen er at Millehaugen allerede soner en forvaringsdom – den strengeste strafferettslige reaksjonen man kan få i Norge.

– Strafferammen til bestemmelsen er bot eller fengsel inntil 6 måneder, men siden Millehaugen soner en forvaringsdom, er reaksjonen kun påtaleunnlatelse, sier Enoksen.

Det var 1. juni i år at Millehaugen ikke møtte opp etter endt permisjon. Politiet slo da riksalarm og sendte i tillegg ut internasjonal etterlysning.

En uke senere ble han pågrepet i Østmarka i Oslo.

– Han var fysisk og mentalt sliten og noe medtatt. Han er nå kjørt til arresten i Oslo, hvor han vil få oppfølging av helse. Han har ikke sagt så mye, men han har orientert oss om at han har vært i skogen og sagt seg villig til å la seg pågripe, sa operasjonsleder Tor Gulbrandsen til TV 2 da.

Millehaugen er dømt for innbrudd, tyveri og ran, og to ganger for drap. Han var tidligere med i den fryktede Tveita-gjengen.