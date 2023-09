Stig Millehaugen prøveløslates: – Belastende

Bortsett fra da han var på rømmen en liten uke i fjor, har Stig Millehaugen sittet i en form for fengsel siden 1989. Nå mener Oslo tingrett at tiden er inne for å prøveløslate ham.

54 år gamle Stig Millehaugen er dømt for to drap og har ofte blitt beskrevet som Norges farligste mann.

Millehaugen, som tidligere var medlem av den såkalte Tveita-gjengen, er en av Norges mest kjente kriminelle.

Tilbake i 2012 ble han dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring med 10 års minstetid, for drapet Young Guns-toppen Mohammed «Jeddi» Javed i 2009.



I selvbiografien hans, som ble sluppet tidligere i år, innrømmet han for første gang å ha gjennomført drapet på bestilling.

Nå har Oslo tingrett besluttet at han skal prøveløslates.

– Veldig glad

Millehaugen er også dømt for å ha drept en fengselsbetjent under et fluktforsøk fra Sarpsborg fengsel i 1992.

I juni i fjor fikk han svært mye oppmerksomhet etter at han ikke kom tilbake etter en permisjon fra Trondheim fengsel, der han sonet forvaringsstraffen sin.

På tross av dette har Oslo tingrett altså landet på at Stig Millehaugen er klar for å prøve seg på et liv i frihet. Han prøveløslates derfor med en prøvetid på fem år.

– Han er selvsagt veldig glad for det. Så håper han at Kriminalomsorgen vil legge til rette for at det skjer på en god måte, sier advokat Morten Furuholmen.

I RETTEN: Advokat Morten Furuholmen (t.v.) sammen med Stig Millehaugen i slutten av august. Foto: Gorm Røseth / TV 2

I begrunnelsen for løslatelsen viser retten blant annet til Millehaugens egen forklaring i retten, der han sa at han har fått mye ut av samtaler med psykologer under soning og at han med tiden sakte begynte «å ta innover seg «all dritten» han hadde gjort og at det gikk an «å gjøre bot»».



Dette er vilkårene for prøveløslatelse: Oppfølging av kriminalomsorgen Millehaugen skal følges opp av kriminalomsorgen og overholde bestemmelser som fastsettes av kriminalomsorgen. Han kan i prøvetiden pålegges å møte til fastsatt tid og sted for å gjennomføre samtaler med friomsorgskontoret. Samtalene skal ha den hyppigheten som kriminalomsorgen finner nødvendig. Millehaugen skal overholde bestemmelser som fastsettes av kriminalomsorgen, og skal møte til alle avtaler han kalles inn til. Bosted og oppholdssted Millehaugen skal bo på den adressen kriminalomsorgen finner egnet og må overholde eventuelt vilkår om innetid. Han kan ikke endre bosted uten forhåndssamtykke fra regionalt nivå i kriminalomsorgen. Dette gjelder også midlertidige endringer. Han skal oppholde seg i Norge. Kriminalomsorgen kan føre kontroll med at vilkåret bosted og oppholdssted overholdes og gjennomføre avtalte og uanmeldte hjemmebesøk. Sysselsetting Millehaugen skal ta imot og følge opp de tilbud om sysselsetting kriminalomsorgen finner hensiktsmessige. Han skal ikke endre sysselsettingssted uten forhåndsgodkjenning fra regionalt nivå i kriminalomsorgen. Millehaugen må samtykke til fritak fra taushetsplikt slik at ansvarlig kontaktperson og kriminalomsorgen kan utveksle informasjon som er nødvendig for å sikre at vilkåret om sysselsetting overholdes. Behandling Millehaugen skal ta imot tilbud om å delta i behandling så lenge behandler anser det som nødvendig og hensiktsmessig. Millehaugen må samtykke til fritak fra taushetsplikt slik at ansvarlig behandler og kriminalomsorgen kan utveksle informasjon som er nødvendig for å sikre at vilkåret om behandling overholdes. Rusforbud Millehaugen skal avstå fra å bruke alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler som ikke er lovlig foreskrevet av lege, herunder steroider. Han skal avgi pålagte rusprøver dersom kriminalomsorgen finner dette nødvendig. Forbud mot å kontakte fornærmede Millehaugen skal ikke oppsøke eller på noen måte ha eller ta kontakt med fornærmede eller etterlatte i forvaringssaken eller i tidligere straffesaker, med mindre dette skjer i regi av politiet eller andre offentlige myndigheter. Vilkåret omfatter også elektronisk kontakt. Kontaktforbud Millehaugen skal ikke ha kontakt med personer som tilhører et kriminelt belastet miljø eller som han vet eller burde forstå har begått alvorlige straffbare handlinger. Vilkåret omfatter også elektronisk kontakt.

– Belastende

Da Millehaugen møtte i retten sammen med sin forsvarer i slutten av august, motsatte påtalemyndigheten seg begjæringen om prøveløslatelse.



Statsadvokat Kristian Jarland argumenterte i retten for at påtalemyndigheten mener det fortsatt er nærliggende fare for at han vil begå nye alvorlige straffbare handlinger.

Retten er derimot ikke i tvil om at Millehaugen har endret seg siden drapsdommen i 2012. Særlig har endringen skjedd de siste årene, skriver Oslo tingrett.

Dette reagerer advokat Petter Bonde på. Han er bistandsadvokat for familien til drepte Mohammed «Jeddi» Javed.

– Familien opplever dette som belastende, sier Bonde til TV 2.

BISTANDSADVOKAT: Petter Bonde representerer familien til drepte Mohammed Javed. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Det vil alltid være reaksjoner når en forvaringsdømt løslates. Dette er en innsatt som har sittet ekstremt lenge inne. Han skal også ut. Her er situasjonen at han ønsker ingen kontakt med noen av de fornærmede og han utgjør heller ingen trussel mot noen, sier Millehaugens forsvarer, Morten Furuholmen.



Skal skrive ny bok



Retten konkluderer med at det ikke lenger er fare for gjentakelse av alvorlig kriminalitet, fordi det foreligger god dokumentasjon på at Millehaugen har endret seg «når det gjelder åpenhet og måten han forholder seg til egne følelser og historikk».

I den 23 sider lange dommen heter det:



«Etter rettens syn er dette viktige endringer som har stor betydning når retten skal vurdere sannsynligheten for nye lovbrudd i fremtiden. Videre har retten lagt vekt på at Millehaugen ikke lenger har diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse. Det er også positivt at Millehaugen uttrykker ønske og vilje om støtte og behandling. Retten vurderer Millehaugens forklaring om dette som ekte».



RØMTE: I juni i fjor rømte Millehaugen (54) fra Trondheim fengsel. Foto: Trøndelag politidistrikt

Advokat Furuholmen peker på at Millehaugen nå har en rekke prosjekter han ønsker å komme i gang med, og mener dette også vil være en suksessfaktor for å lykkes på utsiden av murene.

– Det er både bokkontrakt. Han skal skrive flere bøker og har blant annet kontrakt med Press forlag. Så er det arbeid med film i tillegg til ordinært arbeid. Han har mange ting å fylle hverdagen med, sier Furuholmen.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra statsadvokat Kristian Jarland.