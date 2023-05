Stig Millehaugen (53) i ny bok – innrømmer leiedrap og ran

Han har tidligere fått stempelet «Norges farligste mann».

Bak murene har Stig Millehaugen skrevet boken «Gjerningsmann» som gis ut fredag.

Millehaugen, som tidligere var medlem av den såkalte Tveita-gjengen, er en av Norges mest kjente kriminelle.

Han er blant annet dømt for to drap.

Tilbake i 2012 ble han dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring med 10 års minstetid, for drapet Young Guns-toppen Mohammed «Jeddi» Javed i 2009.

I boken innrømmer han for første gang å ha gjennomført drapet på bestilling.

TILTALT: I 2011 sto Millehaugen tiltalt for drapet på Mohammed Javed. Her sammen med sin forsvarer Morten Furuholmen. Foto: Berit Roald / NTB

Nektet straffeskyld

Millehaugen har til nå nektet straffskyld for drapet på «Jeddi», og har jobbet for å få saken gjenopptatt.

Drapet ble beskrevet som et bestillingsdrap, der Millehaugen angivelig skal ha mottatt 600.000 kroner for å være leiemorder.



«Mannen skulle nå tas av dage, og det var helt opp til meg hvordan drapet ble utført», skriver Millehaugen i boken.



Han mener likevel at dommen han fikk var feil. I boken skriver Millehaugen at politiets kronvitne var med å planlegge drapet, og at flere av detaljene rundt drapet var feil.

Innrømmer rekord-ran

I boken hevder Millehaugen også at han står bak norgeshistories største pengetransportran, som har blitt kalt Millenniumsranet.

Den 28. desember 1999 ble DNBs tellesentral på Løren i Oslo utsatt for et sjokkran. Ingen ble noen gang dømt, og rekordutbytte har aldri blitt funnet.

Millehaugen skriver at ransplanene ble lagt bak fengselsmurene og at selve ranet skjedde mens han var på permisjon.

Han hevder dette er det siste ranet han begikk, og at han har brukt opp de rundt 4 millioner kronene han fikk.

Saken er nå strafferettslig foreldet.

Dette overrasket rettskommentatoren

Rettskommentator Inge D. Hanssen ble ikke overrasket over at Millehaugen innrømmer drapet han er dømt for.



Men det som imidlertid overrasket Hanssen, er at Millehaugen hevder å ha stått bak det såkalte milleniumsranet – som er en uoppløst sak.

– Når en så garva forbryter som Millehaugen skriver bok så man selvfølgelig ta det med en klype salt. Men jeg synes at han har troverdighet i boka, sier Hanssen til TV 2.

– Millehaugen var på rømmen i perioden etter etter milleniumsranet og var en periode i Danmark. Han må ha sølt vekk mye penger, sier han og sikter til at ranerne fikk med seg hele 30 millioner kroner.

PÅSTANDER: Rettskommentator Inge D. Hanssen kommenter påstandene som kommer frem i Stig Millehaugens bok. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Millehaugen har begjært seg prøveløslatt. Hanssen sier en bok som denne generelt sett kan påvirke saker om begjæring av prøveløslatelse. Men han tror ikke boken vil gjøre at Millehaugen slipper ut tidligere i første omgang.

– Dette er første anledning han har til å søke om prøveløslatelse, og jeg tror ikke det går på første forsøk uansett. Generelt sett kan det ha en betydning for avgjørelsen å legge kortene på bordet, men jeg tror ikke det er nok i denne saken.

Utløste riksalarm

I fjor sommer skapte Millehaugen igjen store overskrifter da han ikke kom tilbake til Trondheim fengsel etter en permisjon.

Politiet trykket på den røde knappen, slo riksalarm og sendte ut internasjonal etterlysning.

I boken forteller Millehaugen hva som gikk gjennom hodet hans da han bestemte seg for å rømme.

PÅGREPET: Millehaugen ble pågrepet her i Østmarka i fjor sommer, etter en uke på rømmen. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

«Jeg var utslitt psykisk og fysisk etter 33 år i fengsel og jeg ønsket bare å komme meg til kjente trakter og relativt trygge omgivelser», skriver Millehaugen.

Ifølge boken var hans eneste motiv for flukten å finne nye krefter til å komme seg gjennom livstidsdommen.

Klappjakten på den drapsdømte mannen pågikk i en uke, før han ble pågrepet av en patrulje ved Østmarksetra i Oslo.

Pågripelsen foregikk uten videre dramatikk og 53-åringen ble beskrevet som sliten og medtatt.

Etter rømningsforsøket besluttet Oslo politidistrikt, som ledet etterforskningen, at Millehaugen ikke skulle straffes for rømningen.

Bakgrunnen for påtaleunnlatelsen var at han allerede sonet en forvaringsdom.

Tok livet av fengselsbetjent

53-åringen tok også livet av en fengselsbetjent under et rømningsforsøk i 1993.

For dette drapet fikk han 17 års fengsel.

På grunn av de alvorlige straffbare forholdene han er dømt for, har han av enkelte blitt omtalt som «Norges farligste mann», noe både han selv og personer som kjenner ham har avvist kategorisk.

Millehaugen soner nå på Ullersmo fengsel.



«Jeg har det relativt bra, men ingenting varer», skriver Millehaugen på siste side av boken.



Bare en måned etter fluktforsøket sendte han inn en begjæring om prøveløslatelse. Det er ventet at denne søknaden vil bli behandlet av Oslo Tingrett i løpet av sommeren 2023.