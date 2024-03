Stians sinne var ute av kontroll – så tok familien grep

27 år gamle Stian Orm jobber i dag som førsteamanuensis i psykologi ved Høgskolen i Lillehammer. Doktorgraden tok han under normert tid og hans forskning har blitt en del av en langtidsstudie på ADHD og autisme ved Sykehuset Innlandet.

Men veien dit har derimot har vært alt fra enkel.

Stian er eldst av tre søsken og vokste opp med to fine foreldre. Likevel beskriver han barndommen som svært turbulent. Så lenge han kan huske har han vært mye sint.

TRYGG OPPVEKST: Til tross for sine sinneutbrudd, hadde Stian en fin og trygg oppvekst med to støttende foreldre og to mindre søsken. Foto: Privat

– Jeg hadde store og voldsomme raseriutbrudd, som var mest karakteristisk for meg. Det var veldig utfordrende for mamma og pappa, for jeg var mye og plutselig sint, som verken de eller jeg skjønte helt hvor kom ifra. Hver gang kom det som lyn fra klar himmel, sier han til TV 2.



På grunn av ansiktsgrimaser og fingerbevegelser, mistenkte foreldrene i tidlig alder at han hadde Tourettes syndrom. Så ble han diagnostisert med ADHD.

– De store raseriutbruddene var ikke så gode for meg heller, for jeg var ofte sliten i etterkant – i tillegg til at jeg kunne ødelegge mine egne ting.



Akuttplassert på institusjon

Da Stian var ti år, hadde han daglige utbrudd. Han hadde nå slitt ut både lærere og assistenter på skolen, og måtte bytte skole. Også foreldrene var på vippepunktet, og bestemte seg for at Stian og pappa skulle flytte ut for en periode for å skjerme de to småsøsknene.

– Jeg var frustrert og trist over alle endringene. En dag pappa ikke kom hjem til avtalt tid, fikk jeg et kjempestort raseriutbrudd og raserte leiligheten. Dagen etterpå fikk jeg beskjed om at jeg hadde fått en akuttplass på en barnevernsinstitusjon. Jeg tror jeg aldri har grått så mye som det jeg gjorde den kvelden, sier han og fortsetter:

MANGE «MERKELAPPER»: Stian Orm fikk som barn diagnosene ADHD, Tourettes syndrom, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og autisme. Her har han kledd seg ut som en sjørøver. Foto: Privat

– Det var en skremmende hendelse da jeg var ti år, særlig fordi jeg hadde et dystert og filmatisk syn på disse «barnehjemmene».

Etter et halvt år på institusjonen flyttet han hjem igjen. Han fikk konstatert autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Det var først nå Stian merket en endring til det bedre.

– Jeg trodde først autisme var en religion. Det var en diagnose jeg syntes det var vanskelig å skjønne hva innebar, for denne særinteressen man har som barn tenker man ikke på som unormal. Det var først da jeg var 14 år at jeg begynte å forstå hva det var, og begynte å sette meg inn i det.

Helomvending

Autismediagnosen bidro til en større forståelse av hva slags vansker Stian hadde, og hvilket behov han hadde. Familien trosset anbefalingen til ekspertene, og Stian flyttet hjem igjen til storfamilien.

Kommunen tok grep, og opprettet et alternativt heldags skoletilbud med spesialpedagoger. Stian begynte nå å jobbe målrettet, og trente på å kjenne igjen – og regulere – følelsene sine. Ettersom han var redd for å være alene i et rom uten en voksen, som ofte trigget raseriutbruddene, fikk han også angstbehandling.

Resultatene var bra, og Stian leverte. Han fikk svært gode karakterer på skolen og begynte å studere psykologi. Han brukte diagnosene til sin fordel, og ble interessert i sin egen historie. I en alder av 27 år tok han doktorgraden sin under normert tid.

FIKK HJELP: Stian havnet til slutt på en tilrettelagt skole med mange lærere med spesialkompetanse. Det ble starten på en ny og bedre hverdag. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

Den handler om unge voksne med ADHD og hvordan kognitiv funksjon og psykiske tilleggsvansker i barne- og ungdomsårene har betydning for senere velvære, funksjon og psykisk helse.

For tre år siden fikk han en stipendiatstilling ved barne- og ungdomspsykiatrien i Lillehammer. Senere havnet han og forskningen sin inn i studien LINEUP, hvor forskere ved Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet har fulgt de samme barna fra de var tolv år gamle til de nå er oppe i tjueårene.

– Jeg har vært engasjert i det temaet på bakgrunn av det jeg har opplevd selv. Har opplevd dårlig og lite hjelp, men også opplevd den positive erfaringen ved å få hjelp og viktigheten av dette. Da denne utlysningen kom, ble jeg fryktelig motivert, og jeg kunne ikke se for meg noe mer spennende.

Positive resultater

Selv om forskningen skal fortsette i ti år til, er konklusjonen så langt at det går bedre med mange av barna og ungdommene enn det man hadde fryktet.

– Idet man blir utredet i BUP er man på et vanskelig punkt i livet. Da ser det dystert ut, og det er vanskelig å se for seg at den ungdommen har fremtidsutsikter, sier han og fortsetter:

– Men dersom man lærer gode strategier for å passe bedre inn og får tilrettelagte tiltak, ser vi at mange av dem ikke fyller de diagnosene de fikk som barn. Mange har tilstanden fortsatt, men de blir bedre til å håndtere de vanskene man har, og de bruker ressursene og potensial sitt på en bedre måte.

Faktisk har seks av ti med ADHD så milde symptomer at de kan sies å ikke lenger ha diagnosen, ifølge LINEUP. Blant de med autismespekterforstyrrelser, deriblant Asperger, er det samme tendens.

I tillegg har de sett nærmere på tilleggsvanskene som oppstår som følger av diagnosen. Angst og depresjon er langt mer utbredt blant de med ADHD og autisme enn andre, og studien viser at disse tilleggsvanskene kan være et større problem enn selve diagnosen.

– Disse resultatene dere har funnet – bør det få noen konsekvenser for hvordan vi per i dag vurderer behandling, tenker du?

– Absolutt! Jeg tror at dessverre at barn og ungdom med ADHD i dag får medikamentell behandling, og at det er der hovedvekten legges. Det kan ha god effekt, men har ikke like god effekt for de psykiske tilleggsvanskene. Det er viktig å legge fokus på tilleggsvanskene og å behandle angst og depresjon, samt tiltak for å bedre kognitiv funksjon.

ELSKER JOBBEN SIN: I dag jobber Stian Orm som førsteamanuesis ved Høgskolen i Innlandet. Foto: INN/Lars Bjarne Mythen

I dag er Stian en travel mann med en bra jobb. Likevel tenker han mye på hvor han hadde vært i dag uten riktig oppfølging.

– Nå er du, i en alder av 27 år, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og underviser psykologistudenter. Hadde du trodd det som ung gutt?

– Nei, det hadde jeg nok aldri trodd. Jeg var lite interessert i andre mennesker og hadde store vansker i hverdagen min. Jeg tenkte på voksenlivet med en stor usikkerhet og var bekymret for hvordan jeg skulle klare meg, sier han og avslutter:

– Det endte godt, og jeg har virkelig drømmejobben!