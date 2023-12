Stian drept i Ukraina: – Det er fryktelig trist

Tirsdag kveld bekreftet ordfører i Ibestad kommune, Jim Kristiansen, at en norsk mann var drept i Ukraina.

TV 2 har vært i kontakt med familien, som bekrefter at det var Stian Alexander Nordhaug Meland som døde.

– Uerstattelig

Omstendighetene rundt dødsfallet er fortsatt uklart. Storesøsteren, Sandra Meland, som snakker på vegner av familien, sier i en uttalelse til TV 2 at alt de nå ønsker, er å ta vare på hverandre.

– Vår uerstattelige Stian Alexander Nordhaug Meland er borte. Hans død ble formidlet via en kort telefonsamtale fra et ukjent menneske som var sammen med han da han døde, sier storesøsteren.

De opplyser at Stian dro til Ukraina 29. august i år for å assistere med sanitetsarbeid, men at de vet lite om hva som har skjedd siden da, og hvilke andre oppgaver han har fått.

– Vi tror han døde i et artilleriangrep 3. desember, men grunnet omfanget av situasjonen er ingen detaljer å få bekreftet med det første, sier familien i uttalelsen.



– Alle kjenner alle



Stian kom fra den lille kommunen Ibestad i Troms. Med bare 1300 innbyggere kjenner alle hverandre, og dødsfallet preger lokalsamfunnet svært sterkt, sier ordfører Jim Kristiansen.

– Vi kommer tett på hverandre. Når noe slikt skjer preger det lokalsamfunnet svært sterkt.

HALV STANG: Ibestad kommune flagger på halv stang onsdag. Foto: Foto: Jim Kristiansen

Kommunen flagger på halv stang, og det er tent lys i en hjerteform ved flaggstengene. Ordføreren sier de har svært lav terskel for å bistå familien.

– Dette var en ung mann som hadde hele livet foran seg. Dette er fryktelig trist. Vi stiller opp med kriseteam, psykolog og lege dersom de pårørende har behov for det.

– Uklare omstendigheter

Omstendighetene rundt dødsfallet er ikke avklart. Utenriksdepartementet bekrefter overfor TV 2 at de nå er i gang med å undersøke omstendighetene rundt dødsfallet til Stian.

– Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger skal være drept i Ukraina. Vi arbeider nå med å få en formell bekreftelse fra lokale myndigheter. Utenriksdepartementet er i kontakt med pårørende.

PREGET: Ibestad er en liten kommune, og dødsfallet gjør sterkt inntrykk. Foto: Foto: Jim Kristiansen

Av hensyn til taushetsplikten kan ikke UD gi ytterligere detaljer i saken, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Siri R. Svendsen.

Ønsker å få Stian hjem

Nå ber familien om ro. I tillegg avslutter familien, via storesøsteren, med å si at de ønsker å få Stian hjem.

– Alt vi ønsker nå er å ta vare på hverandre og finne ut hvordan vi kan få han hjem. Vi ønsker at media respekterer dette og lar oss sørge i fred.