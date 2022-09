Stian (36) ble kastet ut av hotellet: – Vil bare hjem

– Vi sitter i resepsjonen og håper at dette ordner seg, sier Stian Tønnessen til TV 2.

Sammen med samboeren, Justyna Wiecheckha-Graczyk, sitter de klare med pakkede kofferter, til tross for at de ikke skulle hjem før neste fredag.

Skuffet over reiseselskapet

Paret fra Tønsberg skulle nyte to ukers velfortjent ferie i Alanya i Tyrkia. Bading og sykling var det som skulle oppta tiden deres.

– Vi har stått opp tidlig, vært på sykkeltur og tilbragt store deler av dagen på stranden.

Hotellet deres ligger på østsiden av Alanya-stranden, som kan nås på et par minutters gåtur.

– Ferien vår er ødelagt. Situasjonen er stressende. Vi er utrolig skuffet over reiseselskapet, sier han.

I en e-post til TV 2 skriver Detur at de avlyser hele resten av chartersesongen 2022. Se hele svaret til Detur lenger ned i saken.

Fikk beskjed midt på natten

TV 2 har vært i kontakt med flere turister i Tyrkia som opplever problemer med turoperatøren Detur. Flere flyavganger er kansellert og mange blir ombooket til tidligere avganger hjem.

– Vi ble vekket 01.00 natt til fredag og ble bedt om å sjekke ut av hotellet, sier Tønnessen.

Han forteller at de hadde fått en e-post klokken 22.00 dagen før, men at de la seg tidlig. Dermed hadde de ikke fått med seg den kjipe beskjeden om brå hjemreise.

– I e-posten fikk vi nye billetter. Detur hadde booket oss på et fly tidlig fredag morgen. Men vi var allerede sent ute - og passet vårt lå hos sykkelutleier. Da var det ingen sjans for oss å rekke morgenflyet, sier han.

Kjæresteparet synes beskjeden kom altfor brått på.

– Detur burde i det minste gitt oss beskjed i god tid, påpeker Tønnessen.

FERIE: Justyna Wiecheckha-Graczyk og Stian Tønnessen på ferie i Alanya. Foto: Privat

Selv om Detur hevder at hotellene er betalt for, opplever flere kunder å måtte betale dobbelt.

– Vi har fått beskjed om at vi må betale hvis vi fortsatt skal bo på hotellet. Vi føler at vi ikke har noe valg.

Han sier også at de har vurdert andre muligheter for hjemreise, men at det er altfor dyrt.

Har krav på prisavslag

Ifølge Forbrukerrådet har selskapet rett til å avlyse kommende reiser, men da har forbrukeren rett på full tilbakebetaling.

– Reiseselskapet kan ikke forkorte pågående reiser, og familiene som er på tur nå kan lovlig kreve å få fullføre reisene slik som avtalt, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen.

Forbrukerrådet sier at usikkerheten forbundet med mulig forkortet ferie kan føre til en viss forringelse av selve formålet med reisen, typisk avkobling og ferietid.

– En forringelse kan i seg selv kan gi grunnlag for et prisavslag, selv om reisen til slutt gjennomføres med opprinnelig omfang.

JUSS: Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier selskapet kan ikke forkorte pågående reiser, og familiene som er på tur nå kan lovlig kreve å få fullføre reisene slik som avtalt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Har krav på kostnadsfri hjemreise

TV 2 har bedt Iversen kommentere situasjonen Tønnessen og samboer står i.

– Disse passasjerene har etter mitt syn krav på å få gjennomført ferien som avtalt, uten ytterligere kostnad. Arrangøren har ikke anledning til å avlyse pakkereisen underveis mens reisen pågår, med mindre det er naturkatastrofer, krig eller lignende på reisemålet, sier Iversen til TV 2.

Han sier videre at dersom kjæresteparet velger å betale for noe som de opprinnelig har betalt for, slik som hotellovernatting, så kan det være smart å betale bare for ett og ett døgn mens man venter på en løsning og mer informasjon fra Detur.

– Hvis det ikke blir noen løsning på å fortsette ferien, så har paret krav på en kostnadsfri hjemreise på et nytt tidspunkt, samt prisavslag for den delen av ferien som ikke ble gjennomført, sier Iversen.

I tillegg vil passasjerene har ha krav på erstatning for eventuelle utgifter de hatt som følge av endringene i reiseplanene.

– At paret ikke rakk den første flyvningen må være Detur sin risiko, siden ikke alle kan forventes å se meldinger med så kort frist og heller ikke være klar til å reise på så kort varsel.

Selv om kjæresteparet hadde mange planer for resten av ferien, har de nå fått ny retur fra Detur.

– Nå ser det ut som vi skal fly til Billund i Danmark søndag ettermiddag. Vi har booket oss på samme hotell frem til avreise, sier Tønnessen når han oppdaterer TV 2 fredag kveld fra Tyrkia.

Paret har allerede kjøpt en pakkereise med Detur til Alanya neste år.

– Vi vet jo ikke om vi får gjennomført den turen. Penger har vi rett på uansett, sier han.