Sterkt forbrent etter hærverk i solariet: – Det har vært et helvete

20-åringen fra Vardø skulle raskt stikke innom solariet på vei til jobben.

– Jeg pleier å ta sol tre ganger i måneden, nå hadde jeg vært på trening og ville bare friske opp huden litt, forteller Madicken Skrydstrup.

Hun kjente det med en gang. Det var noe som ikke stemte.

– Etter et par sekunder kjente jeg noe rart. Det var som prikking på kinnet, og jeg lurte jo selvsagt. Jeg prøvde å snu meg rundt, vekk fra den ubehagelige varmen. Det var ikke direkte vondt, det kjentes kun ubehagelig, sier Madicken.

Men smertene skulle komme. Noe voldsomt.

Adresseavisen hadde denne saken først.

OM TO ÅR ER KANSKJE ALT BRA: Madicken Skrydstrup håper at med tida så føles huden som før. Nå er huden hennes stiv og svært tander. Foto: Privat

Stank av brent kjøtt

Madicken, som bor og studerer i Trondheim nå, lå ikke tida ut i solariet. Før de vante 20 minuttene var over, kom hun seg ut.

– Da kjente jeg en fæl lukt, det var som stanken av brent kjøtt.

Der og da ante hun ikke hvorfor. Eller at noen hadde stjålet et UV-filter til en av solsengene. Men det skulle ikke gå veldig lenge før hun skjønte at stanken kom fra hennes egen brente hud.

Til Adresseavisen sier daglig leder for selskapet Brun og blid, Thorbjørn Frantzen, at solstudioet har vært utsatt for hærverk, der et UV-filter ble stjålet. Selskapet har videoovervåkning i lokalet, og denne uka leverte Frantzen videoen sammen med en anmeldelse på hærverket til politiet i Trøndelag.

HUDSTELL I STEDET FOR PÅSKEFERIE: Den første kvelden måtte hun smøre seg med aloe vera tjue ganger. Siden har det vært viktig å pleie huden. Foto: Privat

Madicken lurte litt på om hun skulle gå på jobben som servitør på en restaurant, all den tid ubehaget begynte å melde seg. Men hun dro.

– Hele kvelden kokte det i ansiktet, jeg måtte stadig ut for å lufte meg. Jeg var redd, selvsagt, og da jeg kom hjem smurte jeg meg sikkert tjue ganger med aloe vera-krem.

Det var først neste morgen hun forsto alvoret.

Blemmer over hele ansiktet

Et utrolig syn møtte 20-åringen da hun så seg i speilet. Blemmer med væske fylte hele fjeset hennes. Etter hvert begynte blemmene å sprekke opp.

– Jeg klarte ikke å gråte en gang, det gjorde for vondt. En hver bevegelse ga smerter, og jeg kunne bare spise suppe. Og knapt sove.

– Det har vært et helvete!

Legene fastslo andregrads forbrenning.

Overfor Adresseavisen bekrefter Thorbjørn Frantzen at de tar alle legeregningene.

– Selv om det er noen andre som har utført hærverket, synes jeg dette er vår skyld. Dette burde vi på en eller annen måte klart å unngå, sier han til avisa.

Madicken har jevnlig vært hos lege de siste dagene, for å skrape vekk død hud.

LEGEHJELP: Løs hud skrelles av, i flere omganger. Madicken har blitt rådet av leger til ikke å sole seg eller eksponere huden for sollys de neste par åra. Foto: Privat

– Det ligger død hud etter meg overalt, på gulvet og i dusjen og i senga, forteller hun.

Hun forsto raskt at oppholdet i solariet hadde skylda, og sendte en e-post til Brun og Blid. Og fikk svar med en gang. Selskapet bekrefter til Adresseavisen at flere personer måtte oppsøke legehjelp etter besøket i solstudioet på Solsiden i Trondheim.

– Jeg er takknemlig for at de hjelper med å betale regningene til helsevesenet, men hvem er det som gjør sånt? Hærverk og tyveri som kan skade andre mennesker?

Madicken skjønner lite av en sånn oppførsel. For hennes del vil skadene påvirke livet hennes i hvert fall et par år framover.

To år uten direkte sol

Palmehelga skulle 20-åringen og pappaen ha vært på vei til København, for å besøke familien der nede i påska. Den planen måtte hun skrote. For tida holder hun seg inne, bortenfor sol og kulde. Huden tåler svært lite akkurat nå.

– Jeg har jo vært glad i å gå i svømmehallen, men tåler ikke klor lenger. Denne skaden gjør at jeg må ta hensyn på en måte som styrer livet mitt, til en viss grad.

Studiene i Vietnam til høsten må hun tenke over om huden kan klare.

Gjennom påska blir det boklesing. Å gå ut må hun gjøre etter mørkets frambrudd. Forhåpentligvis klarer hun å sove i mer enn en time av gangen. Livet ble plutselig endret fordi noen stjal med seg et UV-filter.

Politiadvokat Hanne Sivertsen Berg sier til Adresseavisen at saken er under etterforskning.

– Jeg tenker på det, at en drar til et solarium for å friske seg sjøl litt opp for å føle seg glad. Og så ender det i katastrofe, sier Madicken.