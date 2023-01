KØBENHAVN/OSLO (TV 2): Forfatter Hilde Rød-Larsen varslet om en profilert psykiater, som hadde sex med henne. Nå skal han granskes for misbruk av legerollen. – Jeg registerer at jeg er sterkere enn jeg trodde, sier hun om de siste ukene.

Hilde Rød-Larsen (49) er i København for å ha møter med forlaget sitt. Tilbake der historien startet. På slutten av fjoråret ga hun et intervju til den danske avisa Information om romanen «Diamantkvelder». Hun fortalte i intervjuet at boken bygger på hennes egen historie.

– Hvordan føler du at støtten har vært de siste ukene?

– Utad har det nok framstått som jeg har stått ganske alene, hvis man skal forholde seg til hva som har stått i pressen. Men jeg har aldri følt meg alene selv. Jeg har fått utrolig mye støtte fra både kjente og ukjente mennesker hele veien. Det har selvfølgelig vært veldig viktig.

Skal granskes i fire saker

I boka er karakteren psykolog, i virkeligheten er mannen karakteren er basert på psykiater. Han hadde sex med henne på sin egen terapibenk, forteller hun. Psykiateren var ikke hennes behandlende lege, men han sendte henne faglitteratur om spiseforstyrrelser, ifølge Rød-Larsen.

Først under skrivingen av romanen forstod Rød-Larsen at hun var blitt utsatt for en #MeToo-hendelse, overgrep i et asymmetrisk maktforhold. Forholdene skjedde tilbake i 1999-2000.

Psykiateren har via sin advokat Halvard Helle avvist påstandene om at det var et metoo-forhold. Advokaten viser til at Rød-Larsen ikke var hans pasient da de hadde sex på hans kontor. Han påstår videre at han ikke kjente til at hun var syk.

I desember i fjor leverte Rød-Larsen et skriftlig varsel mot psykiateren. Statsforvalteren offentliggjorde mandag at det startes helsefaglig tilsyn mot psykiateren. Han skal granskes for eventuelle brudd på Helseloven.

STERKERE: De siste ukene har forfatter og varsler Hilde Rød-Larsen innsett at hun er sterkere enn hun trodde. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Jeg er lettet, men ikke overrasket over at det nå ligger i myndighetenes hender å granske vedkommende psykiater.

I tillegg har det meldt seg flere varslere, og ytterligere tre saker skal granskes. En av dem er et tidligere varsel. Denne saken ble lukket som ikke kritikkverdig oppførsel, på starten av 2000-tallet.

– Hvor overrasket er du over at det er satt i gang tilsyn også for andre saker?

– Jeg er ikke overrasket. Jeg har sittet på en del opplysninger selv, som jeg er glad for ikke lenger bare ligger hos meg, men også ligger hos myndighetene.

Ønsker ikke kontakt

Rød-Larsen sier varslerne har satt i gang en viktig prosess. Hun oppfordrer på det sterkeste alle andre som sitter på relevant kunnskap om å dele den nå.

– Dette er ikke tiden for å sitte stille i båten og overlate til syke og sårbare mennesker å sørge for at det ordnes opp i et alvorlig anliggende for en rekke enkeltpersoner og viktige samfunnsinstitutsjoner.

– Har du fått noen henvendelser fra psykiateren eller noen i hans krets?

– Nei, jeg har ikke fått noen henvendelser.

– Hadde du ønsket at psykiateren hadde tatt kontakt?

– Jeg har ikke ønsket at han skulle ta kontakt med meg.

De siste ukene har vært krevende og Rød-Larsen nøler litt når hun får spørsmål om tiden etter at hun ga intervjuet til den danske avisen.

– Det har vært en nervepirrende og belastende tid. Både fordi jeg har måttet gå inn i min egen historie nok en gang, og på grunn av den innsikten jeg har fått i andres historier. Men jeg registrerer at jeg er sterkere enn jeg trodde, og står støtt i dette.

Psykiaterens advokat er ikke overrasket over at det startes tilsynssak.

– På bakgrunn av Rød-Larsens narrativ er det ikke uventet at Statsforvalteren foretar en tilsynsfaglig vurdering av saken, men påstanden hennes blir ikke riktigere av den grunn. Det er meget viktig å understreke at Statsforvalteren med dette på ingen måte har konkludert i saken. Relasjonen har aldri hatt noe med psykiaterens arbeid eller Rød-Larsens helse og gjøre, sier advokat Helle til TV 2.