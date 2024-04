Sterke reaksjoner etter frifinnelsen: – Hårreisende

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at de tre mennene som var tiltalt for en gruppevoldtekt i Bergen, ble frikjent.

Aktor krevde flere år i fengsel for de tre mennene i 20-årene.



Fredag ble det kjent at alle de tre mennene som sto tiltalt for en grov gruppevoldtekt i Bergen, ble frikjent i Gulating lagmannsrett.

To av mennene må likevel betale erstatning. Tredjemann vurderer å fremme erstatningskrav for uberettiget straffeforfølgelse.



TRE MENN: Disse tre mennene har møtt i både tingretten og lagmannsretten tiltalt for en gruppevoldtekt i 2021. Foto: Rettstegning av Gustav Kvaal

Det får reaksjonene til å hagle.

– Betale for en handling?



De to yngste mennene som ble frifunnet, skal betale oppreisningserstatning på 240.000 kroner hver til den fornærmede kvinnen.

Årsaken er at retten mener det er sannsynliggjort, men ikke bevist, at de har begått voldtekt.

At mennene skal betale erstatning for handlinger de er frifunnet for, mener jurist og politisk redaktør i Bergens Tidende, Eirin Eikefjord, blir prinsipielt problematisk.



– Dette gjør at mistanken fortsatt blir hengende over to av mennene som er renvasket i retten. Det undergraver tilliten til frifinnende dommer, og skitner liksom til frifinnelsen, sier hun til TV 2.

JURIST: Eirin Eikefjord er jurist og jobber som politisk redaktør i Bergens Tidende. Foto: Paul Sigve Amundsen

– Tingretten dømte to menn for grov voldtekt, som gir minimum fem års fengsel, og tingretten ga mennene ti prosent strafferabatt for offentlig uthenging.

– Flertallet i lagmannsretten har nå frikjent alle tre og de to fagdommerne (juristene) i dommerpanelet, er helt uenige.

– Og som om det ikke var nok, så skal to av mennene betale en oppreisningserstatning på 240.000 kroner, for en handling de er frikjent for. Det er fullstendig absurd, sier hun.

TV 2 spør hvorfor dommerne er splittet og hvorfor det endte sånn:

– Ordet som forklarer dette, er tvil. Tvilen skal alltid komme den tiltalte til gode. Voldtektssaker er krevende fordi det er ord mot ord og lite bevis.

Hun forklarer at spørsmålet ikke handler om at retten tror på kvinnen eller ikke. Prinsippene i strafferetten er å unngå at noen blir uskyldig dømt. Derfor må all rimelig tvil feies til side.

– Det er dette «tvilsprinsippet» som gjør at dommerne ikke kan se vekk fra at mennene kan ha tenkt at kvinnen ble med på gruppesex av fri vilje.

SOVEROMMET: Hva som skjedde på dette soverommet natt til 3. januar 2021, har vært det sentrale spørsmålet i to runder i retten. Foto: Politiet

– Jeg er bekymret

Eikefjord forteller til TV 2 at utfallet av rettssaken kan ha en negativ effekt på fremtidige anmeldelser av voldtekter.

– Den enorme belastningen fornærmede har vært utsatt for, der det i retten blir brettet ut intime detaljer, fornærmede blir navngitt i sosiale medier – det er belastende å være i en sånn rettssak.

BUNDET FAST: Dette beltet ble brukt til å binde kvinnens hender. Foto: Marie Røssland / TV 2

– Du blir spurt om ubehagelige spørsmål om sexlivet ditt, samt alt du selv må redegjøre for. Hun har opplevd dette som traumatisk, og det rippes opp i på detaljnivå, sier hun og fortsetter:

– Og så blir det ikke dømt. Jeg kan ikke engang forestille meg hvordan dette har vært.

– Jeg er bekymret for at effekten av denne saken er flere mørketall og at færre velger å anmelde.

– Gatejustis



Det ville vært gunstig om tilliten til rettsstaten kom styrket ut av saken, sier Eikefjord.

– Men i stedet er det etterlatt tvetydige signaler. Jeg tipper den allmenne rettsfølelsen akkurat nå skriker noe i retning av «What the fuck?!».

– Konsekvensene av sånt kan fort bli gatejustis, og mistillit.

– Folk er jo rasende. Så at flere kan ty til sosiale medier, henge ut mennene, sende trusler, og ha ubehagelige tilnærminger - det er en stor bekymring.

– Denne saken har blitt et eneste langt argument mot å anmelde voldtekt, sier hun.

– Sykt og brutalt



Det har vært mye reaksjoner i sosiale medier etter frikjennelsen.

En av dem som har reagert, er TV-profil og journalist Maria Moen Nordli (31). Hun tente på alle plugger da nyheten om frifinnelsen ble kjent.



I en video på Instagrams historiefunksjon innleder hun følgende:

SNAKKER UT: Maria Moen deler sine tanker om frifinnelsen på Instagram. Foto: Skjermdump / Instagram @mariamoen_

– Det at noen kan bli frikjent i lagmannsretten, etter å ha blitt dømt i tingretten betyr bare en ting, og det er at vi ikke har noen lov som sier at sex uten samtykke er voldtekt, innleder hun.



– Det er helt sykt og brutalt, sier hun selv til TV 2.



Moen trekker frem i korte trekk hva hun reagerer på:

– At det ikke er formulert i norsk straffelov at sex uten samtykke er voldtekt, er helt hårreisende og jævlig.

Moen har selv fulgt rettsaken og trekker frem lovverket som problematisk:

– Frifinnelsen i Bergen er et resultat av et mangelfullt lovverk som ikke beskytter voldtektsofre eller gir dem rettssikkerhet.

– Hvis du slår voldtektsmannen din i ansiktet, mens han voldtar deg, er det per norsk lov mer sannsynlig at du blir dømt for vold, enn at han blir dømt for voldtekt.

Moen er ikke den eneste som har tydd til sosiale medier etter at frifinnelsen ble kjent. TV 2 har sett at flere reaksjoner har dukket opp, der det stilles spørsmålstegn ved avgjørelsen om frifinnelsen.

– Kontroversiell sak



Advokat Erik Johan Mjelde, forsvareren av 27-åringen som ble frikjent også i tingretten, skriver følgende i en melding til TV 2:

– Jeg har registrert innleggene og meningene rundt avgjørelsen. Jeg synes det er vanskelig å delta i samfunnsdebatten som aktør. Min klient ønsker å legge saken bak seg og det er ikke i hans interesse at jeg uttaler meg om utfallet av de andres sak. Men på generelt grunnlag mener jeg at en debatt rundt integritetskrenkelsessakene og ikke minst voldtektsakene, særlig med tanke på å differensiere straffenivået, er viktig.

FORSVARER: Erik Johan Mjelde jobber for AdvokatCompagniet DA. Foto: Frode Hoff / TV 2

Advokat John Christian Elden og advokat Maria Hessen Jacobsen fra Elden advokatfirma, som forsvarer henholdsvis 24-åringen og 25-åringen, sier dette til TV 2:



– Dommerne har hørt, sett og lest alle bevis i saken gjennom mange dager, og har korrekt vurdert at det ikke er tilstrekkelig bevist at våre klienter er skyldige for å ha gjort noe straffbart. De er altså uskyldige – og har krav på å ansees som det i samfunnet.



– Selv etter en kontroversiell sak som dette, tror vi at alle som lever i Norge er takknemlige for å leve i et demokrati hvor vi alle ansees som uskyldig inntil det motsatte er bevist.

FORSVARERE: John Christian Elden og Maria Hessen Jacobsen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Det at man i en og samme dom kan bli frifunnet for straffeansvar, men samtidig dømt til å betale erstatning er svært krevende for alle berørte, men også for rettsoppfattelsen i samfunnet. Det er svært uheldig og gjør det svært krevende for de berørte å gå videre i livet.

Videre forklarer forsvarerne at i en sak som dette, med enorm oppmerksomhet i både redaksjonelle og sosiale medier, blir det ekstra krevende, og belastningen for de berørte blir ubeskrivelig stor:

– «Folkedomstolen» tror de kjenner alle fakta i saken og kaster sin dom i sosiale medier uten tanke på hvordan dette kan oppfattes av de berørte – eller i noen tilfeller hvilke rettslige konsekvenser det kan få for dem selv å fremsette uriktige eller truende ytringer i det offentlige rom, avslutter de.