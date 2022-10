Sterk bekymring i Sør-Norge – tar egne grep for å berge økonomien

– Denne lille saken her sørger for at temperaturen på kontoret holder 19 grader, sier Bømlo-ordfører Sammy Olsen (Sp) og peker på veggmåleren.

Den tidligere fiskeren har vært ute en vinternatt før, og trives godt med litt kjøligere arbeidsklima.

– Men det er selvsagt regler for hvor kaldt man kan ha det på kontor i kommunale bygg, eller i klasserom og offentlige forsamlingshus. Man kan ikke fryse ut folk heller, sier ordføreren.

Temperaturstyringen er uansett et godt bilde på den nye virkeligheten som har truffet norske kommuner med full kraft.

KALDERE KONTOR: – Det er billigere å ta på seg en ekstra vest enn å skru temperaturen opp igjen, sier Bømlo-ordfører Sammy Olsen (Sp). Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Krevende situasjon

Energikrisen og høye strømpriser har skapt jordskjelv i økonomien til kommuner over hele Sør-Norge.

Det er særlig steder som befinner seg i de tre sørlige strømregionene som sliter.

Jeg er redd vi går en mørk vinter i møte Ordfører Andreas Vollsund (H), Time kommune

I en stor spørreundersøkelse har TV 2 fått svar fra 77 av dem.

Som du kan se i det første diagrammet, har et stort flertall av kommunene krysset av i den høye enden av skalaen. Mange synes situasjonen er veldig vanskelig.

– Jeg tenker at dette er et alvorlig problem for AS Norge. Det er vi i kommunene som holder butikken i gang ute i distriktene, og vi må ha strøm for å sikre tjenesten. Da må vi komme budsjettmessig i mål, sier Bømlo-ordfører Olsen.

Vi er bekymret for utilsiktede virkninger i vårt næringsliv Direktør for bymiljø Leidulf Skjørestad, Stavanger kommune

Senket temperaturen

I Bømlo har det årlige strømbudsjettet doblet seg fra 10 til 20 millioner kroner.

Det til tross for at kommunen har senket strømforbruket med femten prosent.

– Det er utfordrende, for nå jobber administrasjonen med budsjettet for 2023, og der må vi utsette flere prosjekter. Vi kan ikke bare si at vi ikke trenger strøm lenger, så nå må vi eksempelvis vurdere bassengene våre, sier Olsen

Ifølge ordføreren kan Bømlo kommune spare 33 000 kroner i uka ved å stenge disse.

SPAREFOKUS: Bømlo kommune har staket ut ny kurs for alle nybygg - nå skal isolering og strømsparing prioriteres høyt. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Kommunen har allerede innført en rekke sparetiltak.

Bare ved å senke temperaturen med én grad i alle offentlige bygg, sparer kommunen nesten én million kroner.

I tillegg er alle lys byttet ut med LED, og disse slås av når folk er ute av rommene.

Den nye brannstasjonen som bygges rett ved rådhuset får solceller på taket og ekstra isolering for å holde på varmen.

– Alle nye bygg blir nå laget med fokus på strømsparing, sier Olsen.

Intensiv sparejakt

Og nettopp strømsparende tiltak er Bømlo-ordføreren langt ifra alene om å ha.

Uvissheten over hvor dyrt dette blir, er det verste Rådmann Tore Isaksen, Ringerike kommune

I TV 2 sin undersøkelse blant de 77 kommunene er det et overveldende flertall med 93,5 prosent som sier det samme.

– Vi har vært bortskjemt med en billig vare, og når den nå blir dyrere må vi finne alternativ som ikke gjør altfor mye skade, sier Bømlo-ordfører Sammy Olsen (Sp).

Så hva kan kommunene selv gjøre?

I undersøkelsen nevner kommunene selv ulike tiltak for strømsparing, og dette er noen av dem:

Bønner fra kommunene

Flere av kommunene som har svart på TV 2 sin undersøkelse har klare tanker om tiden som kommer, og krisen man står oppi.

Det er viktig at næringslivet ikke knekker ryggen på energipriser Kommunalsjef Rune Kloster Tvedt, Hå kommune

Regjeringen må på banen med mer penger i statsbudsjettet Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik, Farsund kommune

Svært forundret over at regjeringen IKKE gir strømstøtte til kommuner som ikke har kraftinntekt Virksomhetsleder for byggdrift, Hogne Haug, Nordre Follo kommune

Ønsker støtte til næringsliv

Til tross for høye strømpriser og store regninger til næringslivet, har kommunen ikke fått særlig med henvendelser fra folk som sliter.

– Vi er nok et litt traust folkeferd på Bømlo, og vil gjerne klare oss selv uten å skrike for mye.

Likevel ser alle at småbedrifter som nærbutikker sliter.

Torsdag skrev TV 2 om en av dem, som fikk femdoblet den månedlige strømregningen sin fra 29 000 til 150 000 kroner.

VARMT OG MØRKT: Torsdag skrev TV 2 om Gunn Olson og nærbutikken på Bømlo som er hardt rammet av strømkrisen, og har slått av ølskapene. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Hva mener du regjeringen bør gjøre?

– De er nødt til å ta kritikk på at de har brukt altfor lang tid på å finne støtteordninger til store og små bedrifter. Jeg vet det er komplisert, men jeg håper det kommer på plass, sier Olsen.

I tillegg mener han regjeringen gjør rett i å handle strøm med andre land, men at det er viktigere enn noensinne å ta råderett over egne ressurser.

Kommunalministeren svarer

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) skriver i en e-post til TV 2 at han har stor forståelse for at kommuner i Sør-Norge opplever strømsituasjonen som utfordrende.

Gjelsvik skriver at kommunene har høy prioritet i tiden som kommer.

«Vi er i en krevende tid med krig i Ukraina, energikrise i Europa og kraftig prisvekst. Regjeringa prioriterer kommunene i budsjettet for 2023, blant annet gjennom dekning av sektorens forventa kostnadsvekst.»

SYMPATI: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsik (Sp) skriver at han har stor forståelse for kommunene sine bekymringer. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Samtidig skriver statsråden at han mener kommunene skal være godt rustet til å håndtere strømutgifter og økte kostnader.

Dette samtidig som de skal være i stand til å gi gode tjenester til innbyggerne.

«Men det er store variasjoner mellom kommunene, og enkelte får det mer krevende enn andre.»

Dystre fremtidsutsikter

Nå er vi i midten av oktober, og vinterkulden kommer stadig nærmere.

Kombinert med energikrisen i Europa, vil man sannsynligvis se høyere strømpriser de kommende månedene.

Det tenker også kommunene på, og av de 77 som har svart på TV 2 sin undersøkelse, er det et stort flertall som gruer seg.

– Blir innstramminger

– Hva gjør Bømlo kommune hvis prisene blir høyere og situasjonen blir verre?

OMVELTNING: Bømlo-ordfører Sammy Olsen (Sp) sier det er en ny hverdag for nordmenn som har vært vandt til billig strøm. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Nei, det vil gå utover andre ting som må settes til side. Strøm må man bare ha, og da er det tøft for dem som får utsatt prosjektene sine. Budsjettet for 2023 er ikke vedtatt ennå, men det blir nok en del innstramminger og utsettelser, sier Olsen.

– Hva tenker du om det som kommer frem i undersøkelsen om kommunene i Sør-Norge sine bekymringer?

– Det forteller oss noe. Vi er vandt med å styre strømmen selv, og vi er vandt til at den er på et lavt prisnivå. Veldig mye av driften vår er opplagt på strøm, så jeg forstår godt at det er en bekymring, sier Olsen.