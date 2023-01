Stenseng taus om egen Ap-fremtid

LENGE I MAKTENS KORRIDOR: Partisekretær Kjersti Stenseng, her med bilder av hennes forgjengere i jobben på Arbeiderpartiets partikontorer på Youngstorget i Oslo. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Stenseng er allerede blitt Arbeiderpartiets tredje lengstsittende partisekretær etter krigen med sine straks åtte år i jobben, kun slått av Haakon Lie (24 år) og Ivar Leveraas (11 år).

På Arbeiderpartiets landsmøte 4-6. mai skal partiet velge hvem som skal sitte i ledelsen og sentralstyret de to neste årene.

Veldig, veldig kjempemotivert

Etter at Hadia Tajik (39) fra Rogaland trakk seg i mars i fjor har partiledelsen i Ap bestått av Støre, Skjæran og Stenseng.

VIL SITTE VIDERE: Nestleder og fiskeriminister Bjørnar Skjæran. Foto: Ole Berg-Rusten

For to av de tre gjenværende i ledelsen er entusiasmen for å bli gjenvalgt tilsynelatende svært stor:

– Jeg er veldig, veldig motivert til å fortsette å bidra til den rollen, og er vant til å ta ansvar, så blir det opp til valgkomiteen og landsmøtet å avgjøre, sa Bjørnar Skjæran til Dagens Næringsliv for over en måned siden, 21. desember.

– Jeg er kjempemotivert til å gå på en toårsperiode til på dette landsmøtet. Så når valgkomiteen kommer, så skal jeg gi den beskjeden, sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

TØRST PÅ MER: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Lage Ask / TV 2

Taus Stenseng

Men Kjersti Stenseng, som siden 2015 har vært partisekretær, er derimot taus og vil ikke snakke om sin egen fremtid i partiet nå når TV 2 spør.

«Valgkomiteen i Arbeiderpartiet settes ikke ned før på landsstyremøtet i februar. Jeg forholder meg til dem og de prosesser som går i partiet vårt frem til landsmøtet», skriver hun i en tekstmelding til TV 2.

Etter at Hadia Tajik gikk av som nestleder har det vært et åpent spørsmål om vårens landsmøte skal supplere inn en nestleder, og der har både kunnskapsminister Tonje Brenna (35) fra Akershus og Hadia Tajik - ved et comeback - blitt trukket frem som kandidater til å tre inn.

Tajik-comeback?

LO-sjef og valgkomiteens leder, Peggy Følsvik, la an en forsonende tone da TV 2 spurte henne om mulighetene for et comeback for Hadia Tajik forrige uke.

– Jeg har ikke noen stengsler til noen som er medlem av partiet som kan eventuelt bli nominert og foreslått i valgkomiteen. Jeg skal lede et arbeid i en demokratisk organisasjon.

COMEBACK?: Hadia Tajik. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Så alle muligheter er åpne?

– Ja, svarte Følsvik om Tajik.

Vil ha to nestledere

Partileder Støre har også sagt at han gjerne ser at partiledelsen igjen består av to nestleder og at Brenna «er et godt navn».

– Vi har vedtekter som åpner for både én og to nestledere. Vi hadde to, så jeg mener det er gode argumenter for å ha to, fordi vi er i regjering, vi har et stort ansvar og mye vi skal følge opp i en partiorganisasjon, sa Støre til NRK i desember.

Det siste året har Arbeiderpartiet opplevd en tillitskrise hos velgerne, med de verste meningsmålingene partiet har opplevd på 20 år. Så langt i januar viser et snitt av målingene en oppslutning på 19,1 prosent for Ap, ifølge Pollofpolls.