Stengte dører hos omdiskutert selskap

STENGT: Ifjor vedtok Forbrukertilsynet at firmaet ilegges en millionbot for brudd på markedsføringsloven. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Stayclassy-butikkene på Frogner i Oslo og Sandvika i Bærum har stengt dørene.

Det siste året har selskapet, som blant annet selger elsparkesykler, vært i hardt vær. I fjor fikk selskapet en saftig bot fra Forbrukertilsynet.

Lovbruddene dreide seg i hovedsak om at selskapet ikke opplyste om førpriser, og at selskapet markedsførte prisbesparelser som ikke er reelle.

STENGT: Stayclassy-butikken på Frogner har stengte dører. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Millionbot

Ifølge Forbrukertilsynet har selskapets daglige leder, Thomas Holstad, vært sterkt involvert i markedsføringen.

Tilsynet varslet at Holstad måtte betale 400 000 kroner for medvirkning til villedende markedsføring, mens selskapet fikk et gebyr på 1,5 millioner kroner.

Ifølge Avisa Oslo, som omtalte saken først, har selskapet flere ubetalte regninger som har endt hos Namsmannen.

Stayclassy har fått utsatt frist til 16. januar til å kommentere varselet fra Forbrukertilsynet.

Stengte dører

På nettsidene til Stayclassy er det fortsatt mulig å bestille varer. Men de to fysiske butikkene har stengte dører.

– Omsetningen gikk ned med 70 prosent i fjor i forhold til 2021. Vi har tapt mye penger, sier Holstad til Avisa Oslo.

Ifølge avisen blir ikke butikken på Fronger gjenåpnet.

SVARER IKKE: Thomas Holstad i StayClassy svarer ikke på TV 2s henvendelser. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Mange klager

Stayclassy har vokst raskt de siste årene. Samtidig vokste også antallet misfornøyde kunder.

Forbrukerrådet mottok rundt 250 henvendelse om Stayclassy i 2022, mens i 2021 kom det inn nesten 200 henvendelser.

Ifølge Forbrukerrådet handler svært mange av klagene om leveringsproblemer, utilgjengelige kundeservice og manglende tilbakebetaling.

Også Forbrukertilsynet har over en lengre periode mottatt flere klager.

TV 2 har kontaktet gründer Thomas Holstad, som ikke har besvart våre gjentatte henvendelser.